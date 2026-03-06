Danh sách xe máy bị phạt nguội tại Lâm Đồng đầu năm 2026
GĐXH - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, trong khoảng thời gian từ 16/12/2025 đến ngày 31/01/2026 có 526 biển số xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị phạt nguội.
Danh sách phạt nguội tại Lâm Đồng đầu năm 2026
Theo thông tin cập nhật từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, trong khoảng thời gian từ ngày 16/12/2025 đến ngày 31/01/2026, đơn vị đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát giao thông được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm.
Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện có tên trong danh sách được đề nghị chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng để làm việc và giải quyết theo quy định.
Người dân khi đến làm việc cần mang theo giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký phương tiện và các giấy tờ liên quan để đối chiếu, xác minh.
Chi tiết danh sách phạt nguội tại Lâm Đồng 16/12/2025 đến ngày 31/01/2026
|
STT
|
Biển số
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
49A-738.46
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
2
|
61K-015.73
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
3
|
51L-027.15
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
4
|
49A-604.64
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
5
|
49A-516.34
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
6
|
49A-737.76
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
7
|
49C-330.16
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
8
|
47A-861.61
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
9
|
51A-344.91
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
10
|
51H-701.07
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
11
|
49A-890.30
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
12
|
51L-625.30
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
13
|
51L-965.61
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
14
|
49A-766.64
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
15
|
93A-223.82
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
16
|
29C-662.78
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
17
|
49A-746.49
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
18
|
81A-320.95
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
19
|
72A-561.13
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
20
|
51L-180.02
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
21
|
60K-567.62
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
22
|
50H-528.58
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
61K-225.09
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
24
|
61K-648.27
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
25
|
51L-180.02
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
26
|
51M-199.42
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
49A-324.72
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
28
|
49A-427.70
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
29
|
67F-006.99
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
30
|
49A-736.72
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
31
|
61K-491.03
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
63A-088.32
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
33
|
51L-152.31
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
34
|
51F-328.21
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
35
|
49A-422.72
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
36
|
61A-348.85
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
37
|
49A-620.11
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
38
|
51G-760.12
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
39
|
47A-110.96
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
40
|
79A-571.73
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
41
|
60A-426.19
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
42
|
60K-598.26
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
43
|
85C-056.73
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
44
|
47A-577.62
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
45
|
49A-572.32
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
46
|
47A-352.98
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
47
|
18H-017.13
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
48
|
51H-288.59
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
49
|
49A-305.69
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
50
|
60A-457.30
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
50H-544.37
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
52
|
51G-368.43
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
53
|
77A-140.01
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
54
|
61A-172.11
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
55
|
51G-915.35
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
56
|
85A-103.27
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
57
|
86A-253.82
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
58
|
85A-007.86
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
59
|
49A-515.89
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
60
|
60K-280.55
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
61
|
50H-530.49
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
62
|
79A-384.34
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
63
|
49A-376.74
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
64
|
65A-372.97
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
65
|
49A-110.30
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
66
|
51G-446.58
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
67
|
61K-087.66
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
68
|
72A-552.67
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
69
|
51K-252.99
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
70
|
49A-472.84
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
71
|
49A-777.95
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
72
|
79A-073.09
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
73
|
86A-273.46
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
74
|
49A-400.92
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
75
|
60K-073.82
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
76
|
63A-368.70
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
77
|
85G-000.91
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
78
|
78A-179.44
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
79
|
49E-008.37
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
49A-429.84
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
51H-787.82
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
49A-011.75
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
83
|
49A-551.26
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
51D-798.89
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
85
|
49A-195.81
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
86
|
47C-268.01
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
87
|
49A-462.57
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
88
|
49A-456.51
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
89
|
79A-294.80
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
90
|
49A-372.24
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
91
|
93A-490.82
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
92
|
49A-715.19
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
93
|
63A-373.16
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
94
|
51M-156.81
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
95
|
49A-189.82
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
96
|
49A-525.87
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
97
|
49C-371.08
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
98
|
49A-474.27
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
99
|
49A-189.30
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
100
|
49A-437.09
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
101
|
49A-365.05
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
102
|
49A-204.38
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
103
|
61A-899.20
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
104
|
49A-553.07
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
105
|
49H-029.18
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
106
|
49A-731.41
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
107
|
49C-372.94
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
108
|
49A-491.88
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
109
|
49A-688.74
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
110
|
49A-010.83
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
111
|
51K-424.68
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
112
|
74A-359.18
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
113
|
86C-167.71
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
114
|
49A-692.48
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
115
|
48C-117.12
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
60K-698.60
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
117
|
49A-314.12
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
118
|
49C-244.45
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
119
|
51L-423.84
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
120
|
49C-255.91
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
121
|
37C-380.40
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
122
|
49A-108.85
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
123
|
49A-549.14
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
124
|
49A-336.28
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
125
|
49A-348.83
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
126
|
49C-299.45
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
127
|
49A-292.20
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
128
|
49C-325.81
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
129
|
49A-250.04
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
130
|
49C-325.81
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
131
|
49A-509.22
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
132
|
48A-243.53
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
133
|
85A-069.22
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
134
|
49A-227.20
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
135
|
49A-405.45
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
136
|
49A-821.05
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
49C-104.94
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
138
|
49A-091.47
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
139
|
49A-574.38
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
140
|
49C-221.62
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
141
|
49C-261.29
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
142
|
49A-582.31
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
143
|
60K-844.06
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
144
|
65A-465.11
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
145
|
61K-147.91
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
146
|
49A-569.20
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
147
|
51K-558.07
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
148
|
49A-423.67
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
149
|
51H-138.92
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
150
|
49A-342.30
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
151
|
51A-998.31
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
152
|
49A-493.63
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
153
|
49A-413.13
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
154
|
49A-727.25
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
155
|
49A-414.22
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
156
|
49A-429.84
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
49D-017.72
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
158
|
49A-474.07
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
159
|
49A-435.50
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
160
|
49D-010.93
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
161
|
49A-475.21
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
162
|
49A-683.85
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
163
|
49A-003.76
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
164
|
60A-592.09
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
165
|
49D-008.66
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
166
|
85A-096.44
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
167
|
49A-488.16
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
168
|
49A-853.00
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
169
|
47H-089.34
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
170
|
51M-449.48
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
171
|
49B-059.12
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
172
|
49C-291.48
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
173
|
79A-121.10
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
174
|
49C-208.80
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
175
|
93A-352.04
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
176
|
49A-830.74
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
177
|
49A-322.59
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
178
|
60A-435.96
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
179
|
49E-012.47
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
180
|
60A-587.85
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
181
|
51F-601.70
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
182
|
49A-306.38
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
183
|
79A-704.17
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
184
|
51G-114.33
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
185
|
51B-336.08
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
186
|
62A-036.26
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
187
|
49A-491.57
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
188
|
49X3011
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
189
|
63C-195.70
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
190
|
49B-024.90
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
191
|
49A-488.16
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
192
|
86A-375.54
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
193
|
86A-278.92
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
194
|
49A-720.92
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
195
|
49A-548.85
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
196
|
61C-020.25
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
197
|
85A-088.19
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
198
|
49A-070.30
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
199
|
51D-390.67
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
200
|
51G-984.33
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
201
|
47A-659.41
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
202
|
84A-106.59
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
203
|
49A-127.67
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
204
|
49C-272.68
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
205
|
49A-888.54
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
206
|
49A-302.70
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
207
|
49A-233.87
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
208
|
86C10815
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
209
|
70A-054.75
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
210
|
49A-122.21
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
211
|
49C-001.28
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
212
|
51L-713.10
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
213
|
49C-308.86
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
214
|
49A-748.59
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
215
|
51H-139.06
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
216
|
49L-D01.28
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
217
|
47A-154.80
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
218
|
51C-919.00
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
219
|
79C-123.36
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
220
|
49A-431.48
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
221
|
49X3303
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
222
|
49D-008.52
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
223
|
47A-491.96
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
224
|
83A-163.98
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
225
|
49A-001.35
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
226
|
49A-818.17
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
227
|
61A-383.64
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
228
|
49A-366.96
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
229
|
61A-659.98
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
230
|
61A-868.01
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
231
|
49F-004.30
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
232
|
49C-296.69
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
233
|
49A-547.18
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
234
|
61K-453.15
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
235
|
86A-284.83
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
236
|
82C-012.92
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
237
|
67A-342.08
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
238
|
49C-324.77
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
239
|
49A-583.52
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
240
|
49A-547.01
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
241
|
49A-729.47
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
242
|
43A-708.21
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
243
|
49A-246.68
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
244
|
51L-087.92
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
245
|
51F-737.26
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
246
|
60A-207.09
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
247
|
51C34469
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
248
|
49A-715.19
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
249
|
51H-955.79
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
250
|
49A-416.49
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
251
|
49A-417.16
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
252
|
49E-011.97
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
253
|
49A-422.78
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
254
|
51D-841.00
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
255
|
49A-260.44
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
256
|
49H-062.74
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
257
|
61K-402.00
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
258
|
49A-298.54
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
259
|
51G-267.31
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
260
|
62A-311.24
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
261
|
49C-324.83
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
262
|
95A-099.24
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
263
|
51F-677.39
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
264
|
93A-427.61
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
265
|
60K-165.48
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
266
|
49A-639.60
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
267
|
51K-900.60
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
268
|
49A-047.82
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
269
|
49A-729.80
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
270
|
49A-312.73
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
271
|
48C-093.49
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
272
|
49E-007.01
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
273
|
60A-207.09
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
274
|
49A-744.03
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
275
|
48C-123.94
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
276
|
49A-251.36
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
277
|
49A-080.55
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
278
|
79A-397.64
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
279
|
49A-674.97
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
280
|
61A-192.13
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
281
|
49A-434.10
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
282
|
49A-312.73
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
283
|
49A-575.59
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
284
|
49A-562.66
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
285
|
79A-627.19
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
286
|
49A-628.48
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
287
|
79A-574.31
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
288
|
49A-600.13
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
289
|
60K-817.87
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
290
|
49A-015.25
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
291
|
49A-604.43
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
292
|
79A-036.96
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
293
|
47A-528.68
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
294
|
60K-776.18
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
295
|
49A-113.64
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
296
|
85A-162.11
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
297
|
50H-748.42
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
298
|
85A-000.07
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
299
|
49A-208.66
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
300
|
49A-318.31
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
301
|
49A-434.08
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
302
|
48A-223.84
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
303
|
47C-353.23
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
304
|
49A-483.70
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
305
|
49H-038.56
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
306
|
60B-008.62
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
307
|
51K-654.56
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
308
|
49A-725.41
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
309
|
48A-131.67
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
310
|
49A-015.48
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
311
|
49A-629.38
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
312
|
49A-353.23
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
313
|
72A-119.13
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
314
|
49A-353.23
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
315
|
72A-119.13
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
316
|
49A-146.99
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
317
|
49C-364.80
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
318
|
49A-485.64
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
319
|
49A-210.27
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
320
|
49A-052.68
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
321
|
85C-048.88
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
322
|
49A-793.19
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
323
|
43A-900.19
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
324
|
49A-096.65
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
325
|
51L-229.73
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
326
|
49A-358.02
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
327
|
49A-644.01
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
328
|
51K-550.45
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
329
|
49A-272.25
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
330
|
36C-426.98
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
331
|
49E-016.99
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
332
|
49A-132.77
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
333
|
51B-338.47
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
334
|
61K-467.74
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
335
|
49A-336.12
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
336
|
51M-199.56
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
337
|
49X6379
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
338
|
49C-317.63
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
339
|
49C-238.82
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
340
|
49C-133.84
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
341
|
85H-011.22
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
342
|
49B-043.21
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
343
|
49A-291.87
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
344
|
51K-723.09
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
345
|
49C-268.52
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
346
|
49A-674.92
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
347
|
49C-220.69
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
348
|
49A-104.35
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
349
|
48A-142.23
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
350
|
49A-084.13
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
351
|
48A-142.23
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
352
|
47A-666.64
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
353
|
79A-160.97
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
354
|
51K-950.52
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
355
|
60C-578.13
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
356
|
60A-778.43
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
357
|
51H-069.71
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
358
|
30G-279.27
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
359
|
49A-643.13
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
360
|
51G-544.68
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
361
|
52F-2718
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
362
|
61C-312.22
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
363
|
49A-255.21
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
364
|
49A-497.03
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
365
|
49A-734.20
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
366
|
49A-628.92
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
367
|
65A-309.20
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
368
|
49A-209.73
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
369
|
49A-844.82
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
370
|
92A-279.52
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
371
|
92A-279.52
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
372
|
61A-958.23
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
373
|
76A-117.04
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
374
|
51D-330.78
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
375
|
49A-456.32
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
376
|
49A-434.67
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
377
|
60C-589.26
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
378
|
51K-415.65
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
379
|
38E-003.89
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
380
|
86H-6137
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
381
|
49C-235.70
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
382
|
49X-4716
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
383
|
51K-357.08
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
384
|
49A-813.30
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
385
|
49C-127.67
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
386
|
49A-625.95
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
387
|
51K-341.95
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
388
|
49A-148.41
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
389
|
49A-568.63
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
390
|
49A-207.45
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
391
|
51L-909.56
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
392
|
51M-127.31
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
393
|
49A-656.20
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
394
|
60K-250.89
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
395
|
49A-293.73
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
396
|
60K-258.46
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
397
|
49A-007.52
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
398
|
49A-654.71
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
399
|
49H-078.31
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
400
|
49C-331.27
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
401
|
81A-032.00
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
402
|
51H-122.64
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
403
|
49A-295.81
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
404
|
70A-410.35
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
405
|
49A-382.46
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
406
|
47A-917.94
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
407
|
66A-477.05
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
408
|
60C-333.52
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
409
|
71A-162.57
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
410
|
49A-114.55
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
411
|
93A-285.62
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
412
|
51A-188.33
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
413
|
51A-510.22
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
414
|
79A-317.43
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
415
|
79A-283.20
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
416
|
49C-213.40
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
417
|
49A-286.79
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
418
|
49B-048.82
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
419
|
50F-022.46
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
420
|
85A-086.27
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
421
|
49A-256.32
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
422
|
60K-751.78
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
423
|
62A-312.02
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
424
|
49A-145.15
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
425
|
49A-484.23
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
426
|
49A-488.16
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
427
|
49A-683.12
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
428
|
49A-459.48
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
429
|
49A-814.80
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
430
|
49C-229.18
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
431
|
51C-616.24
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
432
|
60A-436.83
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
433
|
79A-265.43
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
434
|
49B-052.20
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
435
|
77A-340.64
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
436
|
49A-509.05
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
477
|
49D-008.12
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
478
|
51F-692.59
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
479
|
77C-252.50
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
480
|
49C-252.01
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
481
|
49C-336.11
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
482
|
49C-189.03
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
483
|
49A-448.72
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
484
|
51L-188.56
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
485
|
49C-093.98
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
486
|
51G-726.39
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
487
|
49E-015.32
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
488
|
49B-057.02
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
489
|
49A-423.80
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
490
|
78A-167.65
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
491
|
49A-605.67
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
492
|
49A-533.34
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
493
|
49A-778.11
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
494
|
86A-136.10
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
495
|
77A-152.58
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
496
|
72A-585.13
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
497
|
49H-050.83
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
498
|
51M-442.50
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
499
|
49A-700.94
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
500
|
49A-735.06
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
501
|
49A-438.27
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
502
|
94A-033.55
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
503
|
49A-654.14
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
504
|
94A-033.55
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
505
|
49B-023.12
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
506
|
49A-586.12
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
507
|
49A-167.99
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
508
|
49A-552.95
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
509
|
49A-270.25
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
510
|
49A-180.04
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
511
|
49A-827.85
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
512
|
49A-497.17
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
513
|
50H-532.90
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
514
|
49B-071.02
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
515
|
51L-139.25
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
516
|
51L-502.65
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
517
|
49A-597.10
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
518
|
48C-048.57
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
519
|
49H-043.99
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
520
|
49A-097.39
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
521
|
60C-513.67
|
6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
522
|
51K-609.42
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
523
|
49A-155.82
|
6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
524
|
49A-191.83
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
525
|
49A-426.89
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
|
526
|
61A-896.76
|
6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển
