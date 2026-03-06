Danh sách xe máy bị phạt nguội tại Lâm Đồng đầu năm 2026.

1 49A-738.46 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 61K-015.73 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

3 51L-027.15 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

4 49A-604.64 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5 49A-516.34 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

6 49A-737.76 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7 49C-330.16 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

8 47A-861.61 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

9 51A-344.91 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

10 51H-701.07 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

11 49A-890.30 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

12 51L-625.30 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

13 51L-965.61 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

14 49A-766.64 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

15 93A-223.82 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

16 29C-662.78 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17 49A-746.49 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18 81A-320.95 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19 72A-561.13 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20 51L-180.02 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

21 60K-567.62 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22 50H-528.58 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23 61K-225.09 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

24 61K-648.27 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

25 51L-180.02 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

26 51M-199.42 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27 49A-324.72 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

28 49A-427.70 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

29 67F-006.99 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

30 49A-736.72 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31 61K-491.03 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32 63A-088.32 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

33 51L-152.31 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

34 51F-328.21 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35 49A-422.72 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36 61A-348.85 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37 49A-620.11 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

38 51G-760.12 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

39 47A-110.96 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

40 79A-571.73 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 60A-426.19 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

42 60K-598.26 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

43 85C-056.73 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

44 47A-577.62 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

45 49A-572.32 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

46 47A-352.98 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

47 18H-017.13 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 51H-288.59 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

49 49A-305.69 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

50 60A-457.30 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

51 50H-544.37 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52 51G-368.43 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

53 77A-140.01 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

54 61A-172.11 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55 51G-915.35 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

56 85A-103.27 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

57 86A-253.82 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

58 85A-007.86 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

59 49A-515.89 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

60 60K-280.55 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

61 50H-530.49 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

62 79A-384.34 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

63 49A-376.74 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64 65A-372.97 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

65 49A-110.30 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

66 51G-446.58 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

67 61K-087.66 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68 72A-552.67 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

69 51K-252.99 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

70 49A-472.84 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

71 49A-777.95 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

72 79A-073.09 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

73 86A-273.46 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

74 49A-400.92 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

75 60K-073.82 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

76 63A-368.70 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

77 85G-000.91 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

78 78A-179.44 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

79 49E-008.37 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 49A-429.84 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 51H-787.82 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 49A-011.75 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

83 49A-551.26 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 51D-798.89 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

85 49A-195.81 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

86 47C-268.01 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 49A-462.57 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

88 49A-456.51 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 79A-294.80 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

90 49A-372.24 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

91 93A-490.82 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92 49A-715.19 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

93 63A-373.16 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

94 51M-156.81 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

95 49A-189.82 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

96 49A-525.87 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

97 49C-371.08 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

98 49A-474.27 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

99 49A-189.30 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

100 49A-437.09 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

101 49A-365.05 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

102 49A-204.38 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

103 61A-899.20 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

104 49A-553.07 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

105 49H-029.18 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

106 49A-731.41 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

107 49C-372.94 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

108 49A-491.88 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

109 49A-688.74 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 49A-010.83 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

111 51K-424.68 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

112 74A-359.18 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

113 86C-167.71 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

114 49A-692.48 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

115 48C-117.12 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 60K-698.60 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

117 49A-314.12 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

118 49C-244.45 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

119 51L-423.84 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

120 49C-255.91 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

121 37C-380.40 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

122 49A-108.85 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

123 49A-549.14 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

124 49A-336.28 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

125 49A-348.83 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

126 49C-299.45 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127 49A-292.20 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 49C-325.81 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

129 49A-250.04 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

130 49C-325.81 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

131 49A-509.22 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

132 48A-243.53 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

133 85A-069.22 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 49A-227.20 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

135 49A-405.45 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 49A-821.05 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 49C-104.94 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

138 49A-091.47 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

139 49A-574.38 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

140 49C-221.62 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

141 49C-261.29 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

142 49A-582.31 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

143 60K-844.06 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

144 65A-465.11 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

145 61K-147.91 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

146 49A-569.20 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

147 51K-558.07 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

148 49A-423.67 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

149 51H-138.92 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

150 49A-342.30 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 51A-998.31 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

152 49A-493.63 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

153 49A-413.13 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

154 49A-727.25 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 49A-414.22 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156 49A-429.84 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 49D-017.72 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

158 49A-474.07 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

159 49A-435.50 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

160 49D-010.93 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

161 49A-475.21 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

162 49A-683.85 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

163 49A-003.76 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

164 60A-592.09 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

165 49D-008.66 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

166 85A-096.44 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

167 49A-488.16 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

168 49A-853.00 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

169 47H-089.34 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

170 51M-449.48 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

171 49B-059.12 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

172 49C-291.48 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

173 79A-121.10 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

174 49C-208.80 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

175 93A-352.04 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176 49A-830.74 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

177 49A-322.59 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

178 60A-435.96 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

179 49E-012.47 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

180 60A-587.85 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

181 51F-601.70 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

182 49A-306.38 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183 79A-704.17 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

184 51G-114.33 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

185 51B-336.08 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

186 62A-036.26 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

187 49A-491.57 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

188 49X3011 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189 63C-195.70 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

190 49B-024.90 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

191 49A-488.16 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

192 86A-375.54 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

193 86A-278.92 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

194 49A-720.92 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195 49A-548.85 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

196 61C-020.25 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

197 85A-088.19 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

198 49A-070.30 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

199 51D-390.67 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

200 51G-984.33 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

201 47A-659.41 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

202 84A-106.59 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

203 49A-127.67 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204 49C-272.68 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

205 49A-888.54 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

206 49A-302.70 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

207 49A-233.87 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

208 86C10815 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

209 70A-054.75 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

210 49A-122.21 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

211 49C-001.28 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

212 51L-713.10 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

213 49C-308.86 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

214 49A-748.59 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

215 51H-139.06 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

216 49L-D01.28 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

217 47A-154.80 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

218 51C-919.00 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

219 79C-123.36 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

220 49A-431.48 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

221 49X3303 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

222 49D-008.52 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

223 47A-491.96 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

224 83A-163.98 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

225 49A-001.35 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

226 49A-818.17 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

227 61A-383.64 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

228 49A-366.96 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

229 61A-659.98 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

230 61A-868.01 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

231 49F-004.30 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

232 49C-296.69 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

233 49A-547.18 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

234 61K-453.15 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

235 86A-284.83 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

236 82C-012.92 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

237 67A-342.08 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

238 49C-324.77 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

239 49A-583.52 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

240 49A-547.01 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

241 49A-729.47 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

242 43A-708.21 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

243 49A-246.68 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

244 51L-087.92 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

245 51F-737.26 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

246 60A-207.09 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

247 51C34469 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

248 49A-715.19 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

249 51H-955.79 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

250 49A-416.49 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

251 49A-417.16 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

252 49E-011.97 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

253 49A-422.78 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

254 51D-841.00 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

255 49A-260.44 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

256 49H-062.74 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

257 61K-402.00 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

258 49A-298.54 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

259 51G-267.31 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

260 62A-311.24 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

261 49C-324.83 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

262 95A-099.24 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

263 51F-677.39 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

264 93A-427.61 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

265 60K-165.48 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

266 49A-639.60 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

267 51K-900.60 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

268 49A-047.82 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

269 49A-729.80 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

270 49A-312.73 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

271 48C-093.49 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

272 49E-007.01 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

273 60A-207.09 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

274 49A-744.03 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

275 48C-123.94 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

276 49A-251.36 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

277 49A-080.55 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

278 79A-397.64 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

279 49A-674.97 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

280 61A-192.13 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

281 49A-434.10 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

282 49A-312.73 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

283 49A-575.59 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

284 49A-562.66 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

285 79A-627.19 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

286 49A-628.48 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

287 79A-574.31 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

288 49A-600.13 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

289 60K-817.87 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

290 49A-015.25 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

291 49A-604.43 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

292 79A-036.96 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

293 47A-528.68 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

294 60K-776.18 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

295 49A-113.64 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

296 85A-162.11 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

297 50H-748.42 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

298 85A-000.07 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

299 49A-208.66 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

300 49A-318.31 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

301 49A-434.08 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

302 48A-223.84 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

303 47C-353.23 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

304 49A-483.70 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

305 49H-038.56 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

306 60B-008.62 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

307 51K-654.56 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

308 49A-725.41 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

309 48A-131.67 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

310 49A-015.48 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

311 49A-629.38 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

312 49A-353.23 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

313 72A-119.13 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

314 49A-353.23 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

315 72A-119.13 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

316 49A-146.99 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

317 49C-364.80 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

318 49A-485.64 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

319 49A-210.27 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

320 49A-052.68 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

321 85C-048.88 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

322 49A-793.19 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

323 43A-900.19 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

324 49A-096.65 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

325 51L-229.73 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

326 49A-358.02 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

327 49A-644.01 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

328 51K-550.45 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

329 49A-272.25 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

330 36C-426.98 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

331 49E-016.99 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

332 49A-132.77 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

333 51B-338.47 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

334 61K-467.74 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

335 49A-336.12 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

336 51M-199.56 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

337 49X6379 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

338 49C-317.63 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

339 49C-238.82 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

340 49C-133.84 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

341 85H-011.22 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

342 49B-043.21 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

343 49A-291.87 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

344 51K-723.09 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

345 49C-268.52 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

346 49A-674.92 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

347 49C-220.69 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

348 49A-104.35 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

349 48A-142.23 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

350 49A-084.13 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

351 48A-142.23 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

352 47A-666.64 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

353 79A-160.97 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

354 51K-950.52 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

355 60C-578.13 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

356 60A-778.43 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

357 51H-069.71 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

358 30G-279.27 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

359 49A-643.13 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

360 51G-544.68 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

361 52F-2718 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

362 61C-312.22 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

363 49A-255.21 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

364 49A-497.03 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

365 49A-734.20 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

366 49A-628.92 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

367 65A-309.20 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

368 49A-209.73 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

369 49A-844.82 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

370 92A-279.52 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

371 92A-279.52 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

372 61A-958.23 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

373 76A-117.04 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

374 51D-330.78 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

375 49A-456.32 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

376 49A-434.67 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

377 60C-589.26 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

378 51K-415.65 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

379 38E-003.89 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

380 86H-6137 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

381 49C-235.70 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

382 49X-4716 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

383 51K-357.08 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

384 49A-813.30 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

385 49C-127.67 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

386 49A-625.95 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

387 51K-341.95 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

388 49A-148.41 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

389 49A-568.63 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

390 49A-207.45 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

391 51L-909.56 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

392 51M-127.31 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

393 49A-656.20 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

394 60K-250.89 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

395 49A-293.73 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

396 60K-258.46 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

397 49A-007.52 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

398 49A-654.71 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

399 49H-078.31 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

400 49C-331.27 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

401 81A-032.00 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

402 51H-122.64 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

403 49A-295.81 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

404 70A-410.35 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

405 49A-382.46 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

406 47A-917.94 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

407 66A-477.05 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

408 60C-333.52 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

409 71A-162.57 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

410 49A-114.55 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

411 93A-285.62 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

412 51A-188.33 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

413 51A-510.22 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

414 79A-317.43 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

415 79A-283.20 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

416 49C-213.40 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

417 49A-286.79 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

418 49B-048.82 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

419 50F-022.46 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

420 85A-086.27 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

421 49A-256.32 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

422 60K-751.78 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

423 62A-312.02 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

424 49A-145.15 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

425 49A-484.23 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

426 49A-488.16 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

427 49A-683.12 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

428 49A-459.48 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

429 49A-814.80 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

430 49C-229.18 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

431 51C-616.24 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

432 60A-436.83 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

433 79A-265.43 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

434 49B-052.20 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

435 77A-340.64 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

436 49A-509.05 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

477 49D-008.12 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

478 51F-692.59 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

479 77C-252.50 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

480 49C-252.01 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

481 49C-336.11 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

482 49C-189.03 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

483 49A-448.72 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

484 51L-188.56 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

485 49C-093.98 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

486 51G-726.39 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

487 49E-015.32 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

488 49B-057.02 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

489 49A-423.80 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

490 78A-167.65 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

491 49A-605.67 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

492 49A-533.34 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

493 49A-778.11 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

494 86A-136.10 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

495 77A-152.58 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

496 72A-585.13 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

497 49H-050.83 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

498 51M-442.50 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

499 49A-700.94 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

500 49A-735.06 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

501 49A-438.27 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

502 94A-033.55 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

503 49A-654.14 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

504 94A-033.55 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

505 49B-023.12 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

506 49A-586.12 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

507 49A-167.99 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

508 49A-552.95 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

509 49A-270.25 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

510 49A-180.04 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

511 49A-827.85 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

512 49A-497.17 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

513 50H-532.90 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

514 49B-071.02 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

515 51L-139.25 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

516 51L-502.65 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

517 49A-597.10 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

518 48C-048.57 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

519 49H-043.99 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

520 49A-097.39 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

521 60C-513.67 6.9.d Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"

522 51K-609.42 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

523 49A-155.82 6.9.b Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

524 49A-191.83 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

525 49A-426.89 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển

526 61A-896.76 6.4.k Điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển