Bắc Ninh: Danh sách 215 trường hợp bị phạt nguội từ ngày 28/3 - 3/4

Thông tin từ Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong tổng số 215 trường hợp bị phát hiện, hành vi vi phạm vạch kẻ đường chiếm tỷ lệ cao nhất với 155 trường hợp. Đây vốn là lỗi "vô ý" phổ biến khi tài xế lấn làn hoặc đè vạch để thoát nhanh khỏi các điểm ùn tắc, nhưng lại là nguyên nhân gây ra sự lộn xộn tại các nút giao thông trọng điểm.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng đã ghi hình sắc nét 32 trường hợp ô tô và 4 trường hợp mô tô vượt đèn đỏ. Đây là nhóm hành vi đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người điều khiển phương tiện và các cá nhân khác lưu thông trên đường.

Trường hợp xe ô tô con vi phạm bị hệ thống camera ghi hình. Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận 17 trường hợp cố tình rẽ trái tại nơi có biển cấm và 7 trường hợp dừng, đỗ sai quy định dưới gầm cầu vượt – những hành vi gây cản trở nghiêm trọng đến dòng phương tiện vào giờ cao điểm.

Trước thực trạng các vi phạm vẫn diễn ra phổ biến ngay cả khi có camera giám sát, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống báo hiệu đường bộ.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Danh sách các phương tiện bị phạt nguội từ 28/3 - 3/4 tại Bắc Ninh: