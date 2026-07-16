Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2026

Theo Công văn số 2304/BGDĐT-GDĐH của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, quy trình xử lý nguyện vọng và công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2026 sẽ được triển khai đồng bộ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Theo đó, từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8, các cơ sở đào tạo sẽ xét tuyển theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký, đồng thời xử lý dữ liệu trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất mà mỗi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Trước 17h ngày 13/8 các trường đại học trên cả nước chính thức công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Ảnh minh họa: TL

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Dự kiến, đối với các trường đại học còn thiếu chỉ tiêu, thời gian thông báo tuyển sinh đợt bổ sung sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 22/8. Quy trình xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học sẽ kéo dài liên tục từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 thống kê cho thấy cả nước có 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển, chiếm 70,4% so với tổng số thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay (1.241.914 thí sinh). Theo đó, có trên 367.000 thí sinh không xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trong số 874.811 thí sinh đăng ký xét tuyển, có 467.590 em đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM, chiếm 53,4% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các nhóm 111 ngành được cấp học bổng của Chính phủ theo Nghị định 179 là gần 331.700 em, chiếm gần 40% tổng số thí sinh đăng ký.

Tổng số lượng nguyện vọng là trên 7,18 triệu nguyện vọng. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.368.179 nguyện vọng, chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành được cấp học bổng theo Nghị định 179 là gần 1,3 triệu nguyện vọng, chiếm tỷ lệ gần 18%.