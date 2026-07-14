Danh sách hơn 200 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển 2026

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Theo ghi nhận, tính đến ngày 13/7, đã có hơn 200 trường công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

Mức điểm sàn trải từ 15-25, trong đó, nhóm điểm 15-20 chiếm áp đảo, còn mức từ 23 điểm trở lên chỉ xuất hiện ở một số trường top đầu và các ngành có tính cạnh tranh cao như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn, y khoa, răng - hàm - mặt…

Mức điểm sàn cao nhất năm nay là 25 điểm tại một số chương trình của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nhóm 24 điểm có Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội.

Ở phía Nam, nhóm 23 điểm trở lên thuộc các lĩnh vực y dược, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và thiết kế vi mạch của các Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Cần Thơ.

Đã có hơn 200 trường công bố điểm sàn xét tuyển 2026. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là điểm sàn hơn 210 trường đại học năm 2026:

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, đến chiều 13/7 đã có gần 800.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với hơn 6,3 triệu nguyện vọng.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến sẽ đóng vào 17h ngày 14/7. Đây cũng là thời điểm kết thúc việc đăng ký mới và điều chỉnh nguyện vọng.

Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh rà soát kỹ thông tin, sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp trước khi hệ thống khóa. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, quá trình tổng hợp dữ liệu, rà soát nguyện vọng diễn ra từ ngày 15/7 đến hết 3/8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quy trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn 2026 GĐXH - Trường Đại học Ngoại thương đã thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026.