Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn 2026

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Trường Đại học Ngoại thương công bố về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các phương thức, tổ hợp môn xét tuyển của (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) trên thang điểm 30 như sau:

Thí sinh đáp ứng điều kiện ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng như trên thực hiện đăng ký thông tin và nguyện vọng xét tuyển theo 02 bước như sau:

Bước 1: Từ 10h00 ngày 02/07/2026 đến 17h00 ngày 14/07/2026 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại thương (đối với riêng Nhóm đối tượng xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).

Bước 2: Từ 02/07/2026 đến 17h00 ngày 14/07/2026 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với tất cả các nhóm đối tượng và phương thức).

Trường Đại học Ngoại thương đã thông báo điểm sàn 2026. Ảnh minh họa: TL

Bảng quy đổi kết quả kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế SAT

Căn cứ theo thực tế phổ điểm kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực SAT của các thí sinh đã đăng ký thông tin xét tuyển tại Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương năm 2026, Trường điều chỉnh bảng quy đổi điểm xét tuyển sử dụng kết quả SAT (tính trên thang điểm 20) như sau:

Cách thức tính điểm xét tuyển sử dụng kết quả Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) năm 2026

Căn cứ bảng phân vị quy đổi tương đương của Đại học Quốc gia Hà Nội giữa kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (tổ hợp A00), điểm xét tuyển đánh giá năng lực đối với thí sinh sử dụng kết quả HAS được tính bằng điểm xét tuyển xác định theo công thức quy định tại Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương (công bố ngày 8/4/2026) cộng thêm 1,00 điểm.

Bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển/nhóm đối tượng xét tuyển

Bảng quy đổi tương đương áp dụng cho các chương trình đào tạo xét tuyển trên thang điểm 30

(*) Bảng quy đổi của đối tượng xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thực hiện theo đối tượng xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 03 môn.

Ghi chú: Trường áp dụng chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho các chương trình đào tạo xét tuyển trên thang điểm 30 tại trụ sở chính Hà Nội và Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh như sau: Các tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 1,00 điểm so với tổ hợp xét tuyển A00.

Các chương trình đào tạo tại cơ sở Quảng Ninh không áp dụng mức chênh lệch điểm.

Bảng quy đổi tương đương áp dụng cho các chương trình đào tạo xét tuyển trên thang điểm 40

Đối với các chương trình tích hợp thuộc ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo:

Đối với các chương trình tích hợp thuộc ngành Ngôn ngữ:

(*) Bảng quy đổi của đối tượng xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thực hiện theo đối tượng xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 03 môn.

Học phí trường Đại học Ngoại thương, cao nhất lên đến gần 100 triệu đồng GĐXH - Mức học phí trường Đại học Ngoại thương năm 2024 được áp dụng với sinh viên khóa mới từ 20 đến 70 triệu đồng/năm.