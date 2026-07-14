Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng ký xét tuyển đại học năm 2026

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay sau khi kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2026 được Bộ GD&ĐT công bố chính thức, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các nội dung quảng cáo về dịch vụ "Hỗ trợ xét tuyển đại học", "tra cứu điểm chuẩn các trường đại học sớm" hay "tra cứu thứ tự xét tuyển vào các trường đại"… Đằng sau những đường link, trang web tra cứu này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân.

Lợi dụng tâm lý mong con trúng tuyển vào các trường đại học uy tín hoặc tìm kiếm thêm lợi thế trong quá trình xét tuyển của nhiều phụ huynh, các đối tượng liên tục sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Instagram, đăng tải nhiều bài viết liên quan đến tuyển sinh, các nội dung được quảng bá dưới dạng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xét tuyển hoặc tư vấn nguyện vọng. Tuy nhiên, đây là "mồi nhử" nhằm tiếp cận phụ huynh, học sinh đang nóng lòng muốn chắc chắn đỗ vào trường đại học như nguyện vọng. Khi phụ huynh, học sinh vào bình luận dưới các bài viết trên, các đối tượng sẽ trực tiếp nhắn tin, lấy lòng tin, gửi đường dẫn, mã QR và yêu cầu người dân truy cập đến các trang web giả mạo của các trường đại học mà chúng lập ra.

Các hội nhóm tuyển sinh được lập ra trên mạng xã hội Facebook tiềm ẩn nguy cơ lọ, lọt thông tin cá nhân. Ảnh: CACC

Khi người dân truy cập vào các đường dẫn hoặc quét mã QR, hệ thống giả mạo sẽ yêu cầu nhập các thông tin cá nhân như họ tên, số báo danh, căn cước công dân, số điện thoại của học sinh hoặc phụ huynh. Toàn bộ dữ liệu này sẽ bị các đối tượng thu thập nhằm phục vụ cho các hoạt động lừa đảo tiếp theo như giả danh cơ quan chức năng, giả danh nhà trường thông báo trúng tuyển, ngân hàng hoặc mua bán dữ liệu cá nhân trái phép.

Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng còn lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh và học sinh để đưa ra những lời quảng cáo như "có người quen trong hội đồng tuyển sinh của trường đại học", "đảm bảo trúng tuyển nguyện vọng mong muốn" nhằm lừa đảo tiền những nạn nhân cả tin… Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc chuyển khoản thanh toán, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, khóa tài khoản và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Trong thời gian đợi điểm chuẩn chính thức từ các trường đại học để phòng ngừa nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo phụ huynh, học sinh thực hiện các nội dung sau:

(1) Chỉ đăng ký xét tuyển theo các phương thức được Bộ GD&ĐT hoặc các cơ sở giáo dục quy định. Đến trực tiếp hoặc truy cập website chính thức của các trường Đại học, cao đẳng để được hướng dẫn quy trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

(2) Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng.

(3) Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

(4) Tuyệt đối không tin vào các lời quảng cáo có thể xem điểm trước thời hạn, can thiệp kết quả thi hoặc bảo đảm trúng tuyển.

(5) Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần lưu giữ thông tin, thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.