Đạt mức điểm sàn này thí sinh có thể vào học Trường ĐH Thủ đô Hà Nội 2026

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Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã công bố

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã công bố về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 như sau:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học là 20 điểm; riêng đối với chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất là 19 điểm cho tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm, điểm xét tuyển có môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt tối thiểu 6 điểm.

- Đối với các ngành/chương trình đào tạo khác là 16 điểm.

Cũng theo thông báo, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố bảng quy đổi tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức năm 2026 như sau:

Thí sinh có thể tra cứu điểm quy đổi giữa các phương thức tại địa chỉ: http://www.hnmu.edu.vn.