Tại sao đàn ông không hứng thú khi vợ quá căng thẳng?
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không ít phụ nữ thắc mắc vì sao chồng mình vẫn yêu thương, vẫn quan tâm nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt hoặc né tránh chuyện gần gũi vào những giai đoạn vợ mệt mỏi, áp lực.
Nhiều người lầm tưởng đó là dấu hiệu của sự chán chường hay thay đổi cảm xúc. Thực tế, dưới góc nhìn tâm lý và sinh lý học, đàn ông thường không hứng thú khi vợ quá căng thẳng vì những cơ chế rất bản năng và mang tính bảo vệ.
Các nghiên cứu về sinh lý tình dục chỉ ra rằng ham muốn của nam giới không chỉ phụ thuộc vào kích thích thể xác mà chịu ảnh hưởng rất mạnh từ bầu không khí cảm xúc. Khi người phụ nữ ở trong trạng thái căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ tiết ra nhiều cortisol – hormone stress. Hormone này không chỉ làm giảm ham muốn của chính người phụ nữ mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến đối tác. Đàn ông, đặc biệt là những người đã gắn bó lâu dài trong hôn nhân, có xu hướng cảm nhận rất rõ sự bất ổn cảm xúc của vợ. Khi não bộ tiếp nhận tín hiệu căng thẳng, cơ chế hưng phấn sẽ bị ức chế một cách tự nhiên.
Bên cạnh yếu tố sinh học, yếu tố tâm lý đóng vai trò then chốt. Với nhiều đàn ông, sự gần gũi không đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu, mà là khoảnh khắc kết nối cảm xúc. Khi vợ đang lo lắng, bực bội, cáu gắt hoặc chìm trong suy nghĩ tiêu cực, đàn ông thường rơi vào trạng thái cảnh giác. Họ sợ làm sai, sợ chạm nhầm, sợ bị từ chối hoặc sợ khiến vợ khó chịu hơn. Cảm giác an toàn – yếu tố nền tảng cho ham muốn – lúc này gần như biến mất.
Không ít người chồng chia sẻ rằng họ cảm thấy “không dám gần” khi vợ quá căng thẳng, không phải vì hết yêu mà vì lo lắng. Họ sợ vợ chỉ miễn cưỡng đáp ứng, sợ bản thân trở thành gánh nặng thêm cho vợ. Với những người đàn ông có trách nhiệm, tình dục gắn liền với cảm giác được chào đón. Khi vợ không thả lỏng, họ dễ tự động lùi lại như một phản xạ bảo vệ mối quan hệ.
Các chuyên gia tâm lý hôn nhân cũng cho rằng, đàn ông rất nhạy cảm với ngôn ngữ cơ thể. Một người phụ nữ căng thẳng thường thể hiện qua ánh mắt mệt mỏi, vai gồng cứng, hơi thở gấp, sự thiếu phản hồi khi chạm vào. Những tín hiệu này được não bộ đàn ông đọc rất nhanh, thậm chí nhanh hơn lời nói. Khi nhận thấy vợ không thực sự hiện diện về mặt cảm xúc, cơ thể đàn ông khó có thể duy trì hưng phấn.
Ngoài ra, căng thẳng kéo dài còn khiến phụ nữ trở nên khó chịu, dễ phàn nàn hoặc mang các vấn đề ngoài phòng ngủ vào không gian thân mật. Với đàn ông, phòng ngủ là nơi họ cần sự nhẹ nhõm, tạm rời khỏi áp lực cuộc sống. Khi không gian này bị lấp đầy bởi lo toan, trách nhiệm, mệt mỏi, ham muốn sẽ bị “tắt” một cách tự nhiên, không cần đến bất kỳ lý do cụ thể nào.
Điều quan trọng là sự thiếu hứng thú trong những thời điểm này không phải dấu hiệu của rạn nứt, mà là lời nhắc rằng cảm xúc cần được chăm sóc trước khi cơ thể có thể mở lòng. Khi người phụ nữ học cách giảm căng thẳng, cho phép mình nghỉ ngơi, chia sẻ áp lực thay vì ôm trọn, không chỉ sức khỏe tinh thần được cải thiện mà sự kết nối vợ chồng cũng dần trở lại.
Đàn ông không cần vợ lúc nào cũng hoàn hảo, quyến rũ hay mạnh mẽ. Điều họ cần là cảm giác rằng người phụ nữ bên cạnh đang an yên, sẵn sàng đón nhận sự gần gũi bằng cả cảm xúc lẫn cơ thể. Khi sự căng thẳng được hạ xuống, ham muốn không cần phải gọi tên, nó sẽ tự nhiên xuất hiện như một phần rất bản năng của tình yêu trưởng thành.
