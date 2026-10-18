Đáp ứng điều kiện này giáo viên mới nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục"

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" là gì?

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (sau đây viết tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng cao quý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Để đạt được Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" giáo viên cần đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ Thông tư 07/2026/TT-BGDĐT, để giành được Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" giáo viên cần đáp ứng tiêu chí sau:

1. Cá nhân đang công tác trong ngành Giáo dục từ 20 năm trở lên:

Trường hợp cá nhân đang công tác trong ngành Giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Thời gian cá nhân bị kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

Thời gian cá nhân công tác trong ngành Giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được nhân hệ số 2 khi tính thời gian công tác để xét Kỷ niệm chương.

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 05 năm trở lên hoặc cá nhân phụ trách công tác giáo dục và đào tạo thuộc phòng văn hóa - xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã đã có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 05 năm trở lên; trong thời gian đó có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục;

- Cá nhân có nhiều đóng góp trong việc tham gia ban hành cơ chế, chính sách, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành Giáo dục hoặc xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận và đề nghị;

- Cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế về giáo dục.

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương kèm theo mức tiền thưởng là 300.000 đồng. Đối với cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài được tặng Kỷ niệm chương được nhận hiện vật kèm theo tặng phẩm lưu niệm có giá trị tương đương là 300.000 đồng.

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Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" là danh hiệu cao quý dành cho cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ảnh minh họa: TL

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" được trao vào những dịp nào?

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" thường được tổ chức trao tặng vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm hoặc vào các dịp kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị, trường học.

Hồ sơ đề nghị xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 19 Thông tư 07/2026/TT-BGDĐT, hồ sơ đề nghị xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" như sau:

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị Kỷ niệm chương;

- Biên bản xét Kỷ niệm chương;

Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét Kỷ niệm chương

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Thời hạn nộp hồ sơ xét đề nghị khen thưởng tại đơn vị do người đứng đầu đơn vị quy định.

Thời gian thông báo kết quả thẩm định, kết quả khen thưởng

- Đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định khen thưởng trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho đơn vị trình khen thưởng.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội Ngày 11/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch hợp tác năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), doanh nhân Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB đã vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN.