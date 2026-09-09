Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cô giáo xả thân cứu học sinh khỏi xe tải cán

| Giáo dục

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh xúc động thăm hỏi, biểu dương cô giáo Hoàng Thị Hiền về lòng dũng cảm, trách nhiệm, hy sinh vì học trò.

Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

Cô Hiền đang được điều trị tích cực sau tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi cô lao ra cứu một học sinh 2 tuổi khỏi xe tải.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh xúc động thăm hỏi, biểu dương hành động dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh vì học trò của cô Hoàng Thị Hiền. Thứ trưởng cho biết Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền nhằm ghi nhận hành động cao đẹp này.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam thăm hỏi và hỗ trợ cô Hiền 20 triệu đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Trước đó, chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy học sinh và đưa em ra khỏi hướng di chuyển của xe.

Bé trai được an toàn, nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Cô được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển xuống Bệnh viện 115 Nghệ An. Do chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô ra Hà Nội điều trị.

Cô Hiền nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào sáng sớm 29/8 trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng, các đầu ngón chân xẹp, lạnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương, với mục tiêu cao nhất là bảo tồn bàn chân cho cô.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định, song chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô Hiền dự kiến phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đang nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Hoàn cảnh gia đình cô Hiền đặc biệt khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, 7 và 4 tuổi. Sau tai nạn, hai con được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Chị gái và anh trai phải nghỉ việc, thay nhau túc trực tại bệnh viện chăm sóc cô.

Việt Linh
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.