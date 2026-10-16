Hà Nội: Danh sách 9 nhà giáo được đề cử xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Danh sách 9 nhà giáo được đề cử xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Sở GD&ĐT Hà Nội đã ra Thông báo số 5765/TB-SGDĐT về việc công khai cá nhân được xét chọn, đề cử nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Theo thông báo, việc công khai được thực hiện nhằm lấy ý kiến góp ý đối với các cá nhân được đề cử trước khi hoàn tất quy trình xét chọn, khen thưởng. Danh sách gồm cán bộ quản lý và giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Dưới đây là danh sách 9 nhà giáo được đề nghị xét tặng Bằng khen nhà giáo tiêu biểu của năm 2026, gồm:

1. Nhà giáo Nguyễn Thị Nghi Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào, phường Long Biên.

2. Nhà giáo Đinh Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Tráng Việt, xã Mê Linh.

3. Nhà giáo Hoàng Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định, phường Tương Mai.

4. Nhà giáo Hoàng Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Thanh B, xã Hồng Sơn.

5. Nhà giáo Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân, phường Thanh Xuân.

6. Nhà giáo Lê Thị Hồng Đăng, Giáo viên Trường THCS Chu Văn An, phường Việt Hưng.

7. Nhà giáo Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu.

8. Nhà giáo Vũ Thị Thanh Loan, Giáo viên Trường THPT Hoài Đức B.

9. Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.

Theo danh sách nêu trên, có 5 cán bộ quản lý giữ chức vụ hiệu trưởng và 4 giáo viên tại nhiều cấp học khác nhau, từ mầm non đến THPT được đề cử xét tặng Bằng khen nhà giáo tiêu biểu của năm 2026.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố 9 cá nhân được xét chọn, đề cử nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh minh họa: AI

Để nhận được danh hiệu nhà giáo tiêu biểu của năm cần đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ theo Quyết định 677/QĐ-BGDĐT và Thông tư 07/2026/TT- BGDĐT, để được xét tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và nhận Bằng khen liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà giáo cần đáp ứng các điều kiện sau:

Về tiêu chuẩn xét chọn Quyết định 677/QĐ-BGDĐT nêu rõ:

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú.

- Tâm huyết, tận tụy với nghề, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, lĩnh vực hoặc cấp tỉnh; là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.

- Trong 05 năm liền kề năm xét chọn nhà giáo tiêu biểu, có thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục, quản lý được quy định với từng đối tượng cụ thể như sau:

+ Đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác đạt các tiêu chuẩn:

+ Có 01 sáng kiến, giải pháp, biện pháp được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy hoặc quản lý, có khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh; hoặc tham gia biên soạn 01 tài liệu bồi dưỡng theo các chương trình bồi dưỡng cấp sở, ban, ngành tổ chức; hoặc tham gia biên soạn 01 báo cáo chuyên đề tại hội nghị, hội thảo chuyên môn do bộ, ban, ngành, tỉnh, sở tổ chức; hoặc 01 lần tham gia biên soạn, phát triển chương trình, sách giáo khoa, chương trình các môn học, tài liệu giáo dục địa phương đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp thẩm quyền phê duyệt; hoặc tham gia 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được nghiệm thu.

+ Được công nhận là giáo viên dạy giỏi hoặc chủ nhiệm lớp giỏi hoặc tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh; hoặc giảng dạy, bồi dưỡng, huấn luyện học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế; hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên.

Ưu tiên đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt tiêu chuẩn: có biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả trong việc hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, giúp đỡ người học có hoàn cảnh khó khăn trong học tập; hoặc có biện pháp, giải pháp vận động được nhiều người học đến trường và duy trì sĩ số học sinh; hoặc có nhiều đổi mới, sáng tạo quản lý giáo dục ở địa phương được cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên xác nhận hoặc tuyên dương.

- Nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt các tiêu chuẩn:

+ Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở, cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên; hoặc tác giả 01 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy hoặc quản lý, có khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh; hoặc tác giả 01 bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích/bản quyền tác giả; hoặc hướng dẫn 01 công trình nghiên cứu khoa học của người học, nhóm người học đoạt giải nhất, nhì, ba hoặc giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, "Tài năng khoa học trẻ", "Tuổi trẻ sáng tạo" cấp tỉnh, bộ; hoặc giảng dạy, bồi dưỡng, hướng dẫn, huấn luyện 01 người học, nhóm người học đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

+ Tác giả 02 bài báo khoa học.

- Nhà giáo tại các cơ sở giáo dục đại học đạt các tiêu chuẩn:

+ Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; hoặc 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên (đối với các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt); hoặc 01 bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích/bản quyền tác giả; hoặc tác giả 02 sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh; hoặc hướng dẫn 01 công trình nghiên cứu khoa học của người học/nhóm người học đoạt giải nhất, nhì, ba hoặc giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, "Tài năng khoa học trẻ", "Tuổi trẻ sáng tạo" cấp tỉnh, bộ; hoặc giảng dạy, bồi dưỡng, hướng dẫn, huấn luyện 01 người học/nhóm người học đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

+ Tác giả 05 bài báo khoa học.

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, phục vụ cộng đồng; hoặc hỗ trợ nuôi dạy, giảng dạy người học có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập, xây dựng trường, lớp, vận động được người học có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn đến trường và duy trì sĩ số học sinh, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương hoặc trong toàn ngành.

- Có 02 danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tiêu biểu trong 05 năm liền kề (Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen cấp tỉnh, Bộ trở lên).

Về nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 07/2026/TT- BGDĐT quy định:

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong ngành Giáo dục; hoặc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét hằng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trong thời gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong ngành Giáo dục. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng cụ thể theo hướng dẫn khen thưởng của từng phong trào thi đua, chuyên đề.

+ Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận;

+ Có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa xã hội to lớn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận và đề nghị;

+ Có thời gian công tác tại đơn vị từ 08 năm trở lên đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc từ 05 năm trở lên đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian đó có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, lĩnh vực hoặc cấp tỉnh; có 05 năm liên tục trước thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có ít nhất 02 lần được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân được đề nghị xét tặng vào dịp cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống (năm tròn).

+ Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;

+ Có thành tích xuất sắc theo điều lệ, quy chế của các kỳ thi, hội thi, cuộc thi, hội thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

+ Nhà giáo tiêu biểu theo Quy chế xét chọn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.