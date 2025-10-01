Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợn

Thứ tư, 19:26 01/10/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện khoảnh khắc chưa từng thấy.

Dưới đáy đại dương thăm thẳm, một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa ngoạn mục đã được ghi lại: một con mực khổng lồ phát sáng lao thẳng vào máy quay, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đầy kịch tính.

Sự việc này do nhóm nghiên cứu E/V Nautilus ghi lại. Họ là những người chuyên khám phá bí ẩn dưới đáy biển sâu. Trong lúc khảo sát, máy quay của họ bất ngờ chạm trán với con mực này. Bằng cách sử dụng khả năng phát quang sinh học, nó đã tạo ra một màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, khiến những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Video do các nhà khoa học ghi lại

Con mực này được xác định là loài Histioteuthis, nổi tiếng với khả năng phát ra ánh sáng sinh học từ những cơ quan đặc biệt trên cơ thể. Chúng hoạt động như những "đèn pha" dưới đáy biển, giúp con mực tìm kiếm con mồi và giao tiếp với đồng loại trong môi trường tối tăm.

Khi con mực bất ngờ lao thẳng vào máy quay, nó đã tạo ra một màn trình diễn rực rỡ. Ánh sáng phát ra từ cơ thể nó chiếu sáng cả một vùng biển sâu thẳm, khiến các nhà nghiên cứu không khỏi kinh ngạc.

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợn- Ảnh 1.

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợn- Ảnh 2.

Các nhà nghiên cứu tin rằng con mực đã nhầm lẫn máy quay với con mồi hoặc một kẻ thù tiềm năng, và hành vi lao thẳng vào máy quay có thể là một phản ứng tự vệ hoặc một nỗ lực săn mồi.

"Chúng tôi chưa từng chứng kiến hành vi này trước đây," một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, "Có vẻ như con mực đã rất tò mò hoặc cảm thấy bị đe dọa bởi máy quay."

Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh sự đa dạng và bí ẩn của đại dương sâu thẳm, nơi vẫn còn chứa đựng vô số điều kỳ diệu chưa được con người khám phá hết.

Đoạn video về cuộc chạm trán với con mực phát quang sinh học đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều người và khơi gợi niềm kinh ngạc trước vẻ đẹp kỳ lạ cùng hành vi độc đáo của sinh vật này.

Đây là một lời nhắc nhở rằng đại dương sâu thẳm vẫn là một thế giới bí ẩn và đầy bất ngờ, nơi những khám phá mới luôn chờ đợi.

Nguồn: Ladbible

Thanh Huyền
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loài cá xấu xí nhất thế giới

Loài cá xấu xí nhất thế giới

Chuyện đó đây - 14 phút trước

Biểu cảm buồn bã vĩnh cửu đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội.

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150

Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Từng thống trị khắp rừng núi Việt Nam, loài vật khổng lồ này nay chỉ còn chưa tới 150 cá thể sống sót.

Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?

Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Kiệt tác hội hoạ này khiến người xem mãi ám ảnh và tò mò.

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.

"Thế lực bí ẩn" đang biến nhiều hành tinh thành lỗ đen

"Thế lực bí ẩn" đang biến nhiều hành tinh thành lỗ đen

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một loại vật chất khiến giới khoa học bối rối có thể đang tồn tại trong lõi các hành tinh lớn và làm chúng mục ruỗng từ bên trong.

Loài xâm lấn châu Á khiến giới chức Mỹ lo ngại: Dài 85 cm, sống tới 10 năm, đẻ hàng trăm trứng mỗi lứa

Loài xâm lấn châu Á khiến giới chức Mỹ lo ngại: Dài 85 cm, sống tới 10 năm, đẻ hàng trăm trứng mỗi lứa

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Không chỉ ăn tạp và sinh sản cực mạnh, loài xâm lấn châu Á này còn có thể bò qua đất liền, khiến giới chức Mỹ đau đầu tìm cách kiểm soát.

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Nghiên cứu mới bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ Himalaya - dãy núi cao nhất trên Trái Đất.

Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Dù có người đã trả giá tới hơn 3,6 tỷ đồng cho con cá rồng có màu vàng cam rực rỡ nhưng người chủ vẫn từ chối bán.

Dưa muối từng giúp những người Mỹ đầu tiên sống sót thế nào?

Dưa muối từng giúp những người Mỹ đầu tiên sống sót thế nào?

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Những người định cư đầu tiên ở Mỹ trong thời kỳ thuộc địa đã sử dụng phương pháp muối chua để bảo quản nhiều thực phẩm, giúp họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Xem nhiều

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tích

Chuyện đó đây

Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.

Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Cá rồng được trả hơn 3,6 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Chuyện đó đây
Loài động vật nguy hiểm nhất ở Úc không phải rắn độc hay cá sấu, mà là...

Loài động vật nguy hiểm nhất ở Úc không phải rắn độc hay cá sấu, mà là...

Chuyện đó đây
Nhìn ra đường, dân làng bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Nhìn ra đường, dân làng bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Chuyện đó đây
7 bí mật của thế giới mà chỉ có 2 người biết câu trả lời

7 bí mật của thế giới mà chỉ có 2 người biết câu trả lời

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top