Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợn
Các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện khoảnh khắc chưa từng thấy.
Dưới đáy đại dương thăm thẳm, một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa ngoạn mục đã được ghi lại: một con mực khổng lồ phát sáng lao thẳng vào máy quay, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đầy kịch tính.
Sự việc này do nhóm nghiên cứu E/V Nautilus ghi lại. Họ là những người chuyên khám phá bí ẩn dưới đáy biển sâu. Trong lúc khảo sát, máy quay của họ bất ngờ chạm trán với con mực này. Bằng cách sử dụng khả năng phát quang sinh học, nó đã tạo ra một màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, khiến những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.
Video do các nhà khoa học ghi lại
Con mực này được xác định là loài Histioteuthis, nổi tiếng với khả năng phát ra ánh sáng sinh học từ những cơ quan đặc biệt trên cơ thể. Chúng hoạt động như những "đèn pha" dưới đáy biển, giúp con mực tìm kiếm con mồi và giao tiếp với đồng loại trong môi trường tối tăm.
Khi con mực bất ngờ lao thẳng vào máy quay, nó đã tạo ra một màn trình diễn rực rỡ. Ánh sáng phát ra từ cơ thể nó chiếu sáng cả một vùng biển sâu thẳm, khiến các nhà nghiên cứu không khỏi kinh ngạc.
Các nhà nghiên cứu tin rằng con mực đã nhầm lẫn máy quay với con mồi hoặc một kẻ thù tiềm năng, và hành vi lao thẳng vào máy quay có thể là một phản ứng tự vệ hoặc một nỗ lực săn mồi.
"Chúng tôi chưa từng chứng kiến hành vi này trước đây," một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, "Có vẻ như con mực đã rất tò mò hoặc cảm thấy bị đe dọa bởi máy quay."
Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh sự đa dạng và bí ẩn của đại dương sâu thẳm, nơi vẫn còn chứa đựng vô số điều kỳ diệu chưa được con người khám phá hết.
Đoạn video về cuộc chạm trán với con mực phát quang sinh học đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều người và khơi gợi niềm kinh ngạc trước vẻ đẹp kỳ lạ cùng hành vi độc đáo của sinh vật này.
Đây là một lời nhắc nhở rằng đại dương sâu thẳm vẫn là một thế giới bí ẩn và đầy bất ngờ, nơi những khám phá mới luôn chờ đợi.
Nguồn: Ladbible
Biểu cảm buồn bã vĩnh cửu đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội.
Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.
Từng thống trị khắp rừng núi Việt Nam, loài vật khổng lồ này nay chỉ còn chưa tới 150 cá thể sống sót.
Kiệt tác hội hoạ này khiến người xem mãi ám ảnh và tò mò.
Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.
Một loại vật chất khiến giới khoa học bối rối có thể đang tồn tại trong lõi các hành tinh lớn và làm chúng mục ruỗng từ bên trong.
Không chỉ ăn tạp và sinh sản cực mạnh, loài xâm lấn châu Á này còn có thể bò qua đất liền, khiến giới chức Mỹ đau đầu tìm cách kiểm soát.
Nghiên cứu mới bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ Himalaya - dãy núi cao nhất trên Trái Đất.
Dù có người đã trả giá tới hơn 3,6 tỷ đồng cho con cá rồng có màu vàng cam rực rỡ nhưng người chủ vẫn từ chối bán.
Những người định cư đầu tiên ở Mỹ trong thời kỳ thuộc địa đã sử dụng phương pháp muối chua để bảo quản nhiều thực phẩm, giúp họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
