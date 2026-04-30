Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chill
GĐXH - Bạn đang tìm địa điểm du lịch cho những ngày nghỉ lễ vừa sống ảo cực chill vừa tránh được cái nóng đầu hè? Bài viết này tổng hợp những nơi từ trong nhà mát lạnh, ngoài trời đẹp mê ly cho đến các khu nghỉ dưỡng ngoại thành lý tưởng.
Bộ đôi công viên VinWonders Wave Park & Water Park
VinWonders Wave Park & Water Park với sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động vui chơi, giải trí và khám phá thiên nhiên hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn và người thân, bạn bè hành trình trải nghiệm mới lạ, đầy thú vị. Công viên chính là nơi để bạn tìm thấy kỳ nghỉ giàu trải nghiệm ngay giữa lòng đô thị qua bể tạo sóng lớn nhất thế giới, hồ nước mặn lớn nhất châu Á, bể bơi ngoài trời rộng lớn, hệ thống đường trượt nước “đỉnh cao” và vô vàn show diễn, sự kiện đặc sắc.
Grand World - điểm vui chơi giải trí thú vị ngay gần Hà Nội
Grand World ghi dấu ấn đặc biệt khi kết hợp văn hóa, phong cách kiến trúc của Venice (Italy) và K-Town (Hàn Quốc). Điểm đến quy tụ hơn 800 cửa hàng phục vụ mọi nhu cầu của du khách từ ẩm thực, mua sắm đến vui chơi giải trí, thưởng thức văn hóa nghệ thuật. Tất cả tạo nên điểm vui chơi gần Hà Nội mới mẻ và đầy hấp dẫn, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí của cộng đồng địa phương và du khách.
Hồ Tây – ngắm hoàng hôn cực chill
Aeon Mall / Vincom Mega Mall
Aeon Mall Long Biên (rộng, có sân băng, rạp phim), Vincom Royal City (khu vui chơi trong nhà lớn, tàu điện ngầm), Lotte Mall West Lake (mới, view hồ Tây, có Aquarium).
Ba Vì – thiên nhiên và săn mây
Ba Vì chỉ cách Hà Nội khoảng 60km, không khí mát mẻ, phù hợp “trốn phố” dịp lễ. Nơi đây có Vườn quốc gia Ba Vì là nơi lý tưởng để săn mây vào sáng sớm. Các điểm đến trong vườn: Đỉnh Ba Vì (cao 1.296m), nhà thờ cổ, vườn bướm, cột cờ.
Tam Đảo – “Đà Lạt miền Bắc”
Tam Đảo là điểm đến cực hot cho chuyến nghỉ lễ này, thời tiết dễ chịu, nhiều góc sống ảo. Cách Hà Nội: ~80km, đi khoảng 2 tiếng. Điểm check-in nổi bật: Nhà thờ đá Tam Đảo, cầu Mây, Tháp Truyền hình (đi bộ 600 bậc để săn mây), quán cà phê view thung lũng Mây. Thời tiết: Mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình 18-22°C, có thể se lạnh về đêm.
Hồ Đồng Đò
Đồng Đò là địa điểm ít đông hơn, phù hợp đi chill nhẹ, cắm trại và thư giãn. Cách Hà Nội chỉ gần 50km, thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, gần chùa Hương. Điểm nhấn: Hồ nước rộng với nhiều bãi cỏ ven hồ, không gian thoáng đãng, yên tĩnh. Đây là điểm đến được nhiều bạn trẻ ưa chuộng trong 2-3 năm trở lại đây vì sự hoang sơ và ít người biết đến. Hoạt động: Cắm trại qua đêm, BBQ, chèo thuyền, câu cá, đạp xe quanh hồ.
