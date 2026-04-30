Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chill

Thứ năm, 07:01 30/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Bạn đang tìm địa điểm du lịch cho những ngày nghỉ lễ vừa sống ảo cực chill vừa tránh được cái nóng đầu hè? Bài viết này tổng hợp những nơi từ trong nhà mát lạnh, ngoài trời đẹp mê ly cho đến các khu nghỉ dưỡng ngoại thành lý tưởng.

Bộ đôi công viên VinWonders Wave Park & Water Park

VinWonders Wave Park & Water Park với sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động vui chơi, giải trí và khám phá thiên nhiên hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn và người thân, bạn bè hành trình trải nghiệm mới lạ, đầy thú vị. Công viên chính là nơi để bạn tìm thấy kỳ nghỉ giàu trải nghiệm ngay giữa lòng đô thị qua bể tạo sóng lớn nhất thế giới, hồ nước mặn lớn nhất châu Á, bể bơi ngoài trời rộng lớn, hệ thống đường trượt nước “đỉnh cao” và vô vàn show diễn, sự kiện đặc sắc.

Công viên VinWonders Wave Park & Water Park là điểm đến thú vị cho các gia đình dịp nghỉ lễ.

Grand World - điểm vui chơi giải trí thú vị ngay gần Hà Nội

Grand World ghi dấu ấn đặc biệt khi kết hợp văn hóa, phong cách kiến trúc của Venice (Italy) và K-Town (Hàn Quốc). Điểm đến quy tụ hơn 800 cửa hàng phục vụ mọi nhu cầu của du khách từ ẩm thực, mua sắm đến vui chơi giải trí, thưởng thức văn hóa nghệ thuật. Tất cả tạo nên điểm vui chơi gần Hà Nội mới mẻ và đầy hấp dẫn, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí của cộng đồng địa phương và du khách.

Phân khu Venice thơ mộng, lãng mạn tựa khung cảnh nước Ý xa xôi tái hiện ngay tại Grand World.

Hồ Tây – ngắm hoàng hôn cực chill

Hồ Tây, một trong những địa điểm lãng mạn nhất Hà Nội, đặc biệt hợp đi couple hoặc cafe chill chiều tối.

Aeon Mall / Vincom Mega Mall

Aeon Mall Long Biên (rộng, có sân băng, rạp phim), Vincom Royal City (khu vui chơi trong nhà lớn, tàu điện ngầm), Lotte Mall West Lake (mới, view hồ Tây, có Aquarium).

Đây là lựa chọn an toàn nếu trời nóng hoặc đi cùng gia đình, trẻ nhỏ.

Ba Vì – thiên nhiên và săn mây

Ba Vì chỉ cách Hà Nội khoảng 60km, không khí mát mẻ, phù hợp “trốn phố” dịp lễ. Nơi đây có Vườn quốc gia Ba Vì là nơi lý tưởng để săn mây vào sáng sớm. Các điểm đến trong vườn: Đỉnh Ba Vì (cao 1.296m), nhà thờ cổ, vườn bướm, cột cờ.

Đi Ba Vì săn mây là một cảm giác cực chill dịp nghỉ lễ.

Tam Đảo – “Đà Lạt miền Bắc”

Tam Đảo là điểm đến cực hot cho chuyến nghỉ lễ này, thời tiết dễ chịu, nhiều góc sống ảo. Cách Hà Nội: ~80km, đi khoảng 2 tiếng. Điểm check-in nổi bật: Nhà thờ đá Tam Đảo, cầu Mây, Tháp Truyền hình (đi bộ 600 bậc để săn mây), quán cà phê view thung lũng Mây. Thời tiết: Mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình 18-22°C, có thể se lạnh về đêm. 

Nét đẹp hoang sơ, bình dị của 'Đà Lạt thu nhỏ' - Vĩnh Phúc.

Hồ Đồng Đò

Đồng Đò là địa điểm ít đông hơn, phù hợp đi chill nhẹ, cắm trại và thư giãn. Cách Hà Nội chỉ   gần 50km, thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, gần chùa Hương. Điểm nhấn: Hồ nước rộng với nhiều bãi cỏ ven hồ, không gian thoáng đãng, yên tĩnh. Đây là điểm đến được nhiều bạn trẻ ưa chuộng trong 2-3 năm trở lại đây vì sự hoang sơ và ít người biết đến. Hoạt động: Cắm trại qua đêm, BBQ, chèo thuyền, câu cá, đạp xe quanh hồ.  

Hồ Đồng Đò là một điểm du lịch mới nổi cực chill ở Hà Nội.

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.

Tin liên quan

Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khí

Phong thuỷ phòng ngủ cho mệnh Thuỷ để tài lộc hanh thông, tâm an khỏe mạnh

Công dụng tuyệt vời của Bột Trừ Tà Khai Vận xua đuổi tà khí mang lại phúc, lộc, thọ cho gia chủ

Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Ngày 30.4.2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày sinh Âm lịch từ lâu đã được coi là một cách để dự đoán phần nào vận mệnh mỗi người. 12 con giáp nữ sinh vào những ngày "kém may" sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm.

Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, chợ cóc tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng đã được dẹp bỏ

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần bị phản ánh về tình trạng họp chợ tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, khu vực ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng tổ chức dẹp bỏ.

Vị trí 21 điểm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam người dân cần lưu ý khi di chuyển dịp 30/4 - 1/5

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe tạm thời dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Danh sách hơn 800 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội ở Bắc Ninh

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tuần từ ngày 20/4/2026 đến ngày 26/4/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội tổng cộng 883 trường hợp vi phạm giao thông.

Bề ngoài khiêm tốn, bên trong đa tài: 4 con giáp thực lực 'không phải dạng vừa'

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người điềm đạm, không phô trương nhưng lại sở hữu năng lực vượt trội.

Hà Nội: Xe máy va chạm xe tải trong đêm mưa, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm qua (28/4) trên tuyến đường trục phía Nam đoạn qua xã Tam Hưng (TP Hà Nội). Chiếc xe máy chở theo hai người đã va chạm mạnh với xe tải khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ, hiện trường vương vãi nhiều mảnh vỡ.

Hàng triệu gia đình mừng thầm, 5 loại đất không giấy tờ này sẽ được cấp sổ đỏ từ 2026 theo quy định mới nhất của Luật Đất đai

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai những loại đất không giấy tờ nào sẽ được cấp sổ đỏ? Dưới đây là những trường hợp cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch của người đi đến đâu được quý đến đó

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các Âm lịch này sở hữu tính cách ôn hòa, giàu tình cảm, dễ dàng xây dựng các mối quan hệ bền vững.

Thông tin 'gia đình chi tiền cứu nạn' vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo là không đúng sự thật

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Lãnh đạo xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, thông tin về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn là không đúng sự thật.

Dự báo tử vi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi trong tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống

GĐXH - Chuyên gia phong thủy đã có dự báo tử vi cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi trong tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hãy cùng khám phá những điều bất ngờ trong kỳ nghỉ lễ này.

Bề ngoài khiêm tốn, bên trong đa tài: 4 con giáp thực lực 'không phải dạng vừa'

Đời sống
Điểm danh con giáp đen đủi nhất tháng 5: Công việc trục trặc, tiền bạc hao hụt

Đời sống
Giờ sinh Âm lịch 'cầm vàng trong tay': Sinh ra đã có số hưởng lộc

Đời sống
Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người dân cần biết ngay

Đời sống

