Công dụng tuyệt vời của Bột Trừ Tà Khai Vận xua đuổi tà khí mang lại phúc, lộc, thọ cho gia chủ
GĐXH - Việc sử dụng Bột Trừ Tà Khai Vận giúp đem một năng lượng mới, may mắn cho bạn. Không chỉ là một vật phẩm mang ý nghĩa về phong thủy mà còn là một vật phẩm hỗ trợ sức khỏe của bạn.
Bột Trừ Tà Khai Vận là gì?
Bột Trừ Tà Khai Vận là bộ pháp khí phong thủy hàng đầu với 100% nguyên liệu tự nhiên rất tốt cho sức khỏe con người, gồm: quế, hồi, đinh hương, xạ hương, bồ đề... cùng các hương liệu quý trong tự nhiên khác.
Bột được dùng để bao sái, tẩy uế, xông khí, lau sạch khi dọn dẹp ban thờ, xông đất trước các nghi lễ động thổ, khai trương, nhập trạch... Thêm vào đó, nó còn có tác dụng xua đuổi tà khí, ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu, mang lại phúc, lộc, thọ cho gia chủ.
Những trường hợp cần dùng Bột Trừ Tà Khai Vận
Nơi có nhiều tà khí
Tà khí luôn tồn tại ở những nơi mất cân bằng âm dương, những mảnh đất không được sạch sẽ. Hay trong nhiều trường hợp, tà khí còn tồn tại ở chính những ngôi nhà, công ty, cửa hàng.
Xông khí, xông nhà mới
Chuyển nhà, thuê đến những ngôi nhà mới hay những phòng ốc đã bỏ cũ từ lâu luôn tồn tại nhiều uế khí. Những trường hợp đó cần được tẩy uế khí, xông khí cho sạch. Ngoài ra, vật phẩm còn dùng để bao sái ban thờ, lau rửa đồ thờ, xông đất, xông nhà mới, xông cửa hàng...
Những người gặp vấn đề về sức khỏe
Trong trường hợp nhà có người bệnh lâu ngày không khỏi, người hay mê ngủ, mắc chứng hoang tưởng khiến giấc ngủ không sâu... sử dụng Bột Trừ Tà Khai Vận rất tốt. Bởi trầm nụ tỏa ra hương thơm cực kì dễ chịu. Hương thơm này tốt cho hệ tim mạch, giảm thiểu những căng thẳng, giúp tinh thần thư giãn.
Nghi lễ quan trọng
Bột Trừ Tà Khai Vận được dùng trong những nghi lễ quan trọng. Phải kể đến như: xông đất trước khi hành lễ, động thổ, khai trương, nhập trạch, khánh thành. Hay xông khí ở cửa hàng vào dịp khai trương, ngày vía thần Tài. Vào dịp cuối năm, dùng bột tẩy uế, trừ tà để xua đuổi những vận xui của năm cũ, chào đón năm mới tràn đầy năng lượng, rước lộc vào nhà.
Kinh doanh
Những người buôn bán ế ẩm có thể sử dụng bột để xua đuổi vía xấu. Nhờ đó, việc làm ăn khấm khá, suôn sẻ hơn.
Cách dùng Bột Trừ Tà Khai Vận
Bột Trừ Tà Khai Vận được sử dụng để bao sái, tẩy uế, lau sạch khi dọn bàn thờ, đồ cúng lễ, xông khí tẩy trừ trượt khí, tà khí, uế khí...
Cách 1
Cho Gạo Vàng Thần Tài + Bột Trừ Tà Khai Vận + 1,5 đến 2 lít rượu trắng (ngâm trước khi sử dụng 24 tiếng hoặc để lâu hơn càng tốt) để lắng lấy phần trong.
Rửa sạch vật dụng bao sái bằng nước trắng hoặc nước pha rượu trắng. Sau đó lấy khăn sạch cùng với Rượu Trừ tà -Khai vận lau lại: Ban thờ Phật, ban thờ Thần linh, ban thờ Thần tài, Ban thờ gia tiên...
Thần tượng như: tượng Phật, tượng Thần tài Thổ địa, linh vật phong thủy đã sử dụng lâu ngày bụi bẩn...
Các đồ thờ cúng như: đỉnh đồng, chân nến, hạc... Các vật phẩm phong thủy trước khi khai quang, các bình, lọ, tác phẩm nghệ thuật, đá phong thủy trước khi mang vào nhà...
Lau rửa trừ tà các món đồ dùng cũ mua lại như: ô tô, xe máy, bàn, ghế, giường, tủ...
Lau rửa các đồ dùng của người ốm lâu ngày như giường, tủ, bàn, ghế... Lau rửa các đồ dùng để lâu trong kho không sử dụng.
Cách 2
Kết hợp với Gạo Vàng Thần Tài + Bột Trừ Tà Khai Vận + Trầm nén đốt để: Xông khí tẩy uế khu vực đất trước khi động thổ và làm lễ động thổ. Xông khí tẩy uế khu vực đất, sân, trước khi làm lễ ngoài trời.
Xông khí trong nhà trước khi làm lễ nhập trạch, xoay lại bàn thờ, giường ngủ... Xông khí nơi kinh doanh buôn bán khi ế ẩm hoặc nơi mùi ẩm mốc, uế khí...
Xông khí khi khai trương, ngày vía thần tài... Xông khí nhà, công ty, cửa hàng vào cuối năm và các dịp lễ tạ...
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
