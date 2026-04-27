Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khí
GĐXH - Để có thể làm chủ vận khí của mình, việc tìm ra và chủ động sử dụng các vật phẩm phong thủy cho gia chủ mệnh Thủy năm 2026 chính là chìa khóa để thuận theo tự nhiên và hóa giải sát khí.
Bố trí nhà ở theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2025
Bố trí phòng khách
Phòng khách là không gian trung tâm, nơi tụ hội năng lượng của cả ngôi nhà. Để bố trí phòng khách hợp phong thủy cho gia chủ mệnh Thủy nên sử dụng các vật liệu như kính, kim loại hoặc thủy tinh, vì chúng thuộc về Kim và Thủy, giúp hỗ trợ năng lượng tích cực.
Với không gian phòng khách có thể chọn màu trắng, màu xanh làm tông màu chủ đạo. Đặc biệt là tông màu xanh vừa mang đến cảm giác thư thái với không gian tươi mới vừa hợp với cung Gia đạo và Tài lộc trong phong thủy.
Bên cạnh sơn tường, cũng có thể chọn màu xanh cho ghế sofa, rèm cửa hay món đồ trang trí. Và có thể phối cùng tông màu trắng và nội thất gỗ tạo nên sự hài hòa cho tổng thể không gian.
Trang trí bằng các bức tranh về sông nước, biển cả hoặc đài phun nước nhỏ để kích hoạt yếu tố Thủy. Đặt cây xanh như cây kim tiền, cây phát tài để tăng khí sinh học cho không gian.
Phòng ngủ
Phòng ngủ cần yên tĩnh và ấm cúng. Đặt giường ngủ theo hướng Bắc hoặc Đông Nam để thu năng lượng tốt, nên sử dụng ga trải giường màu xanh dương hoặc trắng.
Tránh đặt tấm gương trên giường ngủ vì kính có thể gây ảnh hưởng đến năng lượng và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Màu sắc nên chọn màu trắng hoặc màu xám bạc, màu đen, màu xanh lam, màu xanh lá cây hoặc màu gỗ
Khi xem xét vị trí đặt phòng ngủ không nên bố trí phòng ngủ ở dưới hay đối diện với phòng bếp và phòng vệ sinh, bởi phòng vệ sinh là nơi tập trung nhiều luồng khí xấu.
Phòng bếp
Bếp thuộc hành Hỏa, dễ xung khắc với mệnh Thủy. Tránh đặt bếp nấu gần bồn rửa hoặc tủ lạnh, vì xung đột giữa Hỏa và Thủy có thể gây mất cân bằng năng lượng. Sử dụng các trang trí màu trắng hoặc xanh dương để giảm năng lượng Hỏa.
Khi trang trí phòng bếp nên gia tăng thêm các yếu tố để đảm bảo sự cân bằng về tính Thủy bằng cách chọn vật liệu được làm từ kim loại, thủy tinh và gỗ. Nhất là tông màu xanh lá hay màu gỗ được xem là lựa chọn phù hợp cho căn bếp của người mệnh Thủy.
Đặc biệt lưu ý, không bố trí phòng bếp đối diện với phòng vệ sinh, không đặt bếp nấu ở dưới xà ngang hay đặt bếp chéo góc, đối diện với cửa ra vào.
Bởi nhà vệ sinh chứa nhiều luồng khí xấu, còn xà ngang khiến luồng khí lành bị đè nén, trong khi bếp góc chéo có ảnh hưởng tới sức khỏe của thành viên trong gia đình.
Bố trí không gian bếp sẽ, gọn gàng, tránh để sạch sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc. Có thể đặt chậu cây xanh nhỏ (hành Mộc) gần bếp để trung hòa năng lượng và sử dụng bàn ăn bằng kính hoặc kim loại thay vì gỗ màu nâu đất.
Những vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2025
Tượng cá chép vượt vũ môn
Cá chép vượt vũ môn là truyền thuyết về cá chép nghị lực vượt qua được cửa môn quan nhờ sức nước. Linh vật cá chép vượt vũ môn quan mang ý nghĩa biểu tượng cho những điều may mắn, tốt lành đặc biệt trên con đường công danh, sự nghiệp.
Đặc biệt theo các chuyên gia phong thủy đánh giá thì đây là linh vật mang nhiều yếu tố thủy nên đặc biệt thích hợp với những người mệnh Thủy.
Người mệnh Thủy nên đặt linh vật này tại phòng học hoặc nơi làm việc để sự nghiệp học hành hay công danh đều phát triển thuận lợi.
Mô hình thuyền thuận buồm xuôi gió
Mô hình thuận buồm xuôi gió là vật phẩm phong thủy mà những gia chủ mệnh Thủy nên sở hữu để con đường công danh, sự nghiệp khởi sắc.
"Thuận buồm xuôi gió" là lời chúc được sử dụng trong kinh doanh chúc cho những thương vụ hợp tác, công việc làm ăn kinh doanh được thuận lợi và gặt hái được nhiều thành quả.
Do đó đây là món quà được nhiều khách hàng của Hoàng Gia lựa chọn để dành tặng sếp, khách hàng, đối tác để gia tăng mối quan hệ khăng khít. Vật phẩm này mang năng lượng thủy khí rất cao, có thể trưng bày tại phòng khách, tăng sinh khí, tài lộc.
Tượng thiềm thừ
Thiềm Thừ hay cóc 3 chân có nguồn gốc từ Trung Hoa xưa là linh vật phong thủy được ưa chuộng. Theo truyền thuyết thì đây là linh vật chuyên nhả tiền để cứu giúp nhân gian, do đó nó được coi như là biểu tượng cho tiền tài, may mắn hay còn gọi là cóc chiêu tài lộc.
Việc đặt một pho tượng cóc 3 chân tại bàn thờ thần tài hay tại quầy kinh doanh buôn bán, phòng khách sẽ giúp gia chủ buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt, thu hút được tài lộc.
Ngoài ra việc bày trí tượng cóc tài lộc cũng giúp mang lại may mắn, bình an cho gia chủ bởi khả năng trấn trạch, xua đuổi tà ma, ngoại đạo.
* Thông tin phòng thủy trong bài mang tính tham khảo.
