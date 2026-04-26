Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5
GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.
Ninh Bình
Ninh Bình sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ vốn đã trở thành điểm đến nổi tiếng trong vài năm gần đây, đặc biệt là sau khi bộ phim "Kong: Skull Island" được quay tại nơi này.
Khi đến Ninh Bình, bạn có cơ hội khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên nổi tiếng. Đặc biệt trong số đó chính là quần thể di sản thế giới Tràng An với những hang động và những dòng sông quanh co giữa núi đá vôi kỳ vĩ.
Ngoài Tràng An, Ninh Bình còn có chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, cố đô Hoa Lư với những di tích lịch sử quan trọng, vườn quốc gia Cúc Phương - nơi bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm và hồ Vân Long - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên với cảnh quan nguyên sơ đầy độc đáo.
Ngoài ra, khi đến với nơi này bạn nên khám phá Thung Ui- khu du lịch văn hóa, tâm linh và nghỉ dưỡng mới nổi. Nơi đây được ví như một "nàng thơ" hay "nốt trầm an yên" nhờ vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, bao quanh là các dãy núi đá vôi hùng vĩ và hồ nước tĩnh lặng..
Bãi Đông (Thanh Hóa)
Nếu Sầm Sơn, Hải Tiến đã quá đông đúc, Thanh Hóa còn có một bãi biển hoang sơ, chưa được nhiều người biết đến khác là Bãi Đông. Bãi Đông thuộc đảo Nghi Sơn, có địa hình đẹp, cát vàng mịn phẳng, thích hợp để du khách picnic, dã ngoại ngoài trời.
Khung cảnh ở Bãi Đông cũng hết nước chấm với bãi đá ong nhô ra biển. Tới với Bãi Đông dịp lễ, đơn giản chỉ cần ngồi ngắm nhìn từng cơn sóng biển, hít hà hương vị mặn mòi của biển cả cũng đủ chill chill rồi.
Rừng tràm Trà Sư (An Giang)
Rừng tràm Trà Sư rộng gần 850 ha. Từ bến tàu, khách du lịch có thể lựa chọn giữa xuồng máy hay thuyền ba lá tùy sở thích.
Bạn sẽ được đưa len lỏi qua những con rạch, rồi chạy thẳng vào lòng rừng tràm, lênh đênh trên mặt nước, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây.
Biển Trà Cổ (Quảng Ninh)
Biển Trà Cổ ở Quảng Ninh vừa hoang sơ, vừa không quá đông đúc là gợi ý cho du khách gần xa. Cách TP. Hạ Long tầm 180km, bạn di chuyển tới Trà Cổ chỉ mất tầm 2,5 tiếng nhờ đường cao tốc thuận lợi.
Không quá nổi tiếng như Bãi Cháy, Cô Tô... biển Trà Cổ cũng là nơi có đường bờ biển dài bậc nhất Việt Nam. Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để tới đây tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên đất trời.
Bãi biển Trà Cổ có hàng xanh dương cao vút, đung đưa trong gió, có bãi cát mịn màng, có làn nước trong veo, tắm cực đã. Bạn cũng có thể ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển cực đẹp, hứa hẹn có nhiều shoot hình ưng ý.
Nơi đây không quá xô bồ, ồn ã, thích hợp với những du khách yêu mến vẻ thanh bình, tránh nơi đông người.
Sapa, Lào Cai
Sapa là một trong những điểm đến quyến rũ nhất Việt Nam, luôn thu hút du khách bởi khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn khám phá những ruộng bậc thang đang vào mùa nước đổ, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục.
Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại để chinh phục đỉnh Fansipan. Từ nóc nhà Đông Dương, bạn sẽ chiêm ngưỡng được những cảnh quan kỳ vĩ mà khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Bên cạnh đó, Sapa còn gây ấn tượng với các đèo ngoạn mục như Lao Chải, Tả Van và đèo Ô Quy Hồ, mỗi địa điểm đều sở hữu phong cảnh độc đáo và đầy ấn tượng.
Tam Đảo
Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến gần Hà Nội để trốn tránh cái nóng mùa hè trong dịp lễ 30/4, Tam Đảo ở Vĩnh Phúc là lựa chọn lý tưởng. Nơi đây được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc" nhờ sở hữu kiểu khí hậu mát mẻ quanh năm cùng bầu không khí trong lành dễ chịu.
Tam Đảo không chỉ thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi những điểm tham quan độc đáo như cầu mây, quán Gió, nhà thờ đá cổ và thác Bạc.
Bên cạnh đó, không thể không kể đến các điểm linh thiêng như đền Bà Chúa Thượng Ngàn, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, đền Cậu và đền Thống... vốn là những địa điểm thu hút hàng ngàn lượt khách hành hương mỗi năm.
Về ẩm thực, Tam Đảo cũng có những đặc sản địa phương thơm ngon như thịt tái bò kiến đốt, cá bống suối, cá tầm, ngọn su su, thịt lợn mán, rượu sâu chít, gà đồi và nhiều món ăn hấp dẫn khác.
Lưu ý khi đi du lịch dịp lễ 30/4
Do là dịp cao điểm du lịch, bạn nên đặt vé máy bay/tàu xe trước để có được mức giá tốt cũng như tránh tình trạng hết chỗ
Nhà nghỉ, khách sạn... cũng nên đặt trước để có được phòng ưng ý. Bạn nên hỏi giá trước xem có tăng giá hay phụ thu gì dịp lễ hay không Nếu con nhỏ hay người lớn tuổi, du khách cũng nên căn nhắc, lựa chọn các điểm đến trước để phù hợp. Chú ý bảo quản tư trang cá nhân, tránh tình trạng chen lấn, mất trộm nơi đông người.
Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợiỞ - 18 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026. Mọi người có thể theo dõi để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, thu hút tài lộc.
Cách chọn màu sắc cho ngôi nhà hợp mệnh hóa giải vận xui, hướng nhà xấu trong phong thuỷỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Làm sao để biết chúng ta thuộc mệnh nào chọn hướng nhà nào là thích hợp? Mà nếu lỡ chọn hướng không hợp với mình thì phải làm sao? Dưới đây là bí quyết dùng màu sắc để hóa giải những điều không hợp về mệnh và hướng.
Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu từng bước vào những ngôi nhà được thiết kế chỉn chu – từ nhà phố hiện đại đến biệt thự cao cấp – bạn sẽ dễ dàng nhận ra một chi tiết lặp lại đầy dụng ý: hai chậu cây đặt đối xứng ở khu vực cửa ra vào.
Những hướng nhà tuyệt đối không nên xây năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 là năm có nhiều sát tinh lớn đáo đến, trong đó một số hướng nhà bị xem là hung hiểm tuyệt đối – nếu cố tình xây mới có thể dễ gặp xui xẻo..
Bí quyết thu hút tài lộc trong phong thủy phòng tắm không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, phòng tắm, nếu đặt sai vị trí hoặc thiết kế không hợp lý sẽ khiến "thủy khí" bị thất thoát. Điều này không chỉ làm hao hụt tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và hòa khí trong gia đình.
Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Cây kim tiền còn được biết đến với nhiều tên như cây phát tài, kim tài phát, kim tiền lộc phát. Là loại cây này dễ trồng, chăm sóc. Một điều ít ai biết rằng kim tiền cũng ra hoa và khi ra hoa sẽ báo hiệu điềm tương lai sắp xảy đến.
Nên cảnh giác với những loại hoa đẹp nhưng có độc tốỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách một số loài hoa phổ biến có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng cần cẩn trọng vì chúng chứa các thành phần tự nhiên có thể gây ngộ độc cho người và thú cưng.
Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, cây cảnh sẽ mang đến may mắn cũng như sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ, vì vậy nếu nhà có cây tự nhiên chết có phải điềm báo xui xẻo đến cho gia chủ?
Vật phẩm trong phòng khách cần tránh để bảo vệ vận khí gia đình bạnỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc bài trí phòng khách đúng cách có thể thu hút vận may, nhưng nếu đặt sai một số vật phong thủy lại đại kỵ.
Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏeỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Mặc dù được biết đến như một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, cây kim tiền vẫn tiềm ẩn những rủi ro về độc tính mà không phải ai cũng nắm rõ.
