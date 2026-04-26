Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Ninh Bình

Ninh Bình sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ vốn đã trở thành điểm đến nổi tiếng trong vài năm gần đây, đặc biệt là sau khi bộ phim "Kong: Skull Island" được quay tại nơi này.

Khi đến Ninh Bình, bạn có cơ hội khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên nổi tiếng. Đặc biệt trong số đó chính là quần thể di sản thế giới Tràng An với những hang động và những dòng sông quanh co giữa núi đá vôi kỳ vĩ.

Ngoài Tràng An, Ninh Bình còn có chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, cố đô Hoa Lư với những di tích lịch sử quan trọng, vườn quốc gia Cúc Phương - nơi bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm và hồ Vân Long - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên với cảnh quan nguyên sơ đầy độc đáo.

Thung Ui- khu du lịch văn hóa, tâm linh và nghỉ dưỡng mới nổi. Nơi đây được ví như một "nàng thơ" hay "nốt trầm an yên" nhờ vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, bao quanh là các dãy núi đá vôi hùng vĩ và hồ nước tĩnh lặng..

Bãi Đông (Thanh Hóa)

Nếu Sầm Sơn, Hải Tiến đã quá đông đúc, Thanh Hóa còn có một bãi biển hoang sơ, chưa được nhiều người biết đến khác là Bãi Đông. Bãi Đông thuộc đảo Nghi Sơn, có địa hình đẹp, cát vàng mịn phẳng, thích hợp để du khách picnic, dã ngoại ngoài trời.

Khung cảnh ở Bãi Đông cũng hết nước chấm với bãi đá ong nhô ra biển. Tới với Bãi Đông dịp lễ, đơn giản chỉ cần ngồi ngắm nhìn từng cơn sóng biển, hít hà hương vị mặn mòi của biển cả cũng đủ chill chill rồi.

Rừng tràm Trà Sư (An Giang)

Rừng tràm Trà Sư rộng gần 850 ha. Từ bến tàu, khách du lịch có thể lựa chọn giữa xuồng máy hay thuyền ba lá tùy sở thích.

Bạn sẽ được đưa len lỏi qua những con rạch, rồi chạy thẳng vào lòng rừng tràm, lênh đênh trên mặt nước, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây.

Biển Trà Cổ (Quảng Ninh)

Biển Trà Cổ ở Quảng Ninh vừa hoang sơ, vừa không quá đông đúc là gợi ý cho du khách gần xa. Cách TP. Hạ Long tầm 180km, bạn di chuyển tới Trà Cổ chỉ mất tầm 2,5 tiếng nhờ đường cao tốc thuận lợi.

Không quá nổi tiếng như Bãi Cháy, Cô Tô... biển Trà Cổ cũng là nơi có đường bờ biển dài bậc nhất Việt Nam. Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để tới đây tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên đất trời.

Bãi biển Trà Cổ có hàng xanh dương cao vút, đung đưa trong gió, có bãi cát mịn màng, có làn nước trong veo, tắm cực đã. Bạn cũng có thể ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển cực đẹp, hứa hẹn có nhiều shoot hình ưng ý.

Nơi đây không quá xô bồ, ồn ã, thích hợp với những du khách yêu mến vẻ thanh bình, tránh nơi đông người.

Sapa, Lào Cai

Sapa là một trong những điểm đến quyến rũ nhất Việt Nam, luôn thu hút du khách bởi khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn khám phá những ruộng bậc thang đang vào mùa nước đổ, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục.

Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại để chinh phục đỉnh Fansipan. Từ nóc nhà Đông Dương, bạn sẽ chiêm ngưỡng được những cảnh quan kỳ vĩ mà khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Bên cạnh đó, Sapa còn gây ấn tượng với các đèo ngoạn mục như Lao Chải, Tả Van và đèo Ô Quy Hồ, mỗi địa điểm đều sở hữu phong cảnh độc đáo và đầy ấn tượng.

Tam Đảo

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến gần Hà Nội để trốn tránh cái nóng mùa hè trong dịp lễ 30/4, Tam Đảo ở Vĩnh Phúc là lựa chọn lý tưởng. Nơi đây được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc" nhờ sở hữu kiểu khí hậu mát mẻ quanh năm cùng bầu không khí trong lành dễ chịu.

Về ẩm thực, Tam Đảo cũng có những đặc sản địa phương thơm ngon như thịt tái bò kiến đốt, cá bống suối, cá tầm, ngọn su su, thịt lợn mán, rượu sâu chít, gà đồi và nhiều món ăn hấp dẫn khác.

Tam Đảo không chỉ thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi những điểm tham quan độc đáo như cầu mây, quán Gió, nhà thờ đá cổ và thác Bạc.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến các điểm linh thiêng như đền Bà Chúa Thượng Ngàn, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, đền Cậu và đền Thống... vốn là những địa điểm thu hút hàng ngàn lượt khách hành hương mỗi năm.

Lưu ý khi đi du lịch dịp lễ 30/4

Do là dịp cao điểm du lịch, bạn nên đặt vé máy bay/tàu xe trước để có được mức giá tốt cũng như tránh tình trạng hết chỗ

Nhà nghỉ, khách sạn... cũng nên đặt trước để có được phòng ưng ý. Bạn nên hỏi giá trước xem có tăng giá hay phụ thu gì dịp lễ hay không Nếu con nhỏ hay người lớn tuổi, du khách cũng nên căn nhắc, lựa chọn các điểm đến trước để phù hợp. Chú ý bảo quản tư trang cá nhân, tránh tình trạng chen lấn, mất trộm nơi đông người.

