Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏe

Thứ ba, 13:10 28/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng khi xây dựng nhà. Đối với nhiều người họ phải tích góp cả đời mới có thể xây một ngôi nhà. Do đó cần tìm hiểu thật kỹ để tránh những sai lầm không đáng có.

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Hỏa

Hướng nhà hợp mệnh Hỏa

Hướng Đông: Theo phong thủy, đây là hướng tốt nhất cho người ngũ hành mệnh Hỏa. Bên cạnh đó, hướng bếp thuộc giả sinh hỏa, dương hỏa, thuộc ngũ hành tương sinh.

Do vậy, ngôi nhà đặt tại hướng này mang lại rất nhiều vượng khí cho người mệnh Hỏa, giúp gia đạo gặp nhiều điều lành, công việc thuận lợi, gia đình thuận hòa.

Hướng Nam: Nếu không thể đặt nhà hướng Bắc, hướng Nam là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

Hướng Nam thuộc hành Hỏa, chỉ cần bố trí nội thất trong nhà hợp lý, hợp phong thủy theo mệnh của gia chủ thì sẽ đem lại vận thế, hưng thịnh cho gia chủ.

Màu sắc sơn nhà hợp mệnh Hỏa

Người mệnh Hỏa rất hợp với màu đỏ: màu đỏ là màu sắc nổi bật, ấn tượng, thể hiện cho sức mạnh, quyền lực, sự quyết tâm cao độ.

Màu đỏ cũng chính là màu sắc đại diện cho người mệnh Hỏa và cũng được xem là màu hợp nhất đối với mệnh Hỏa. Màu này mang đến năng lượng tích cực, tượng trưng cho tài lộc và giàu sang.

Màu cam cũng là một màu rất hợp với người mệnh Hỏa: đây là màu tượng trưng cho đam mê, quyết tâm, hạnh phúc, quyết đoán, thành công.

Dùng màu cam sơn nhà giúp gia đạo thu hút năng lượng tích cực, đem đến sự may mắn và thành công. Gia chủ mệnh Hỏa không nên bỏ qua tông màu cam.

Sơn màu hồng cho gia chủ mệnh Hỏa: Màu hồng đem lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc cho gia đạo. Màu hồng cũng là màu sắc đại diện cho tình yêu, đem đến sự lãng mạn, rất thích hợp cho gia đình.

Bên cạnh đó, màu hồng cũng là màu hợp với người mệnh Hỏa. Tạo một không gian thoải mái giúp gia đình hòa thuận, công việc làm ăn phát triển.

Sử dụng màu xanh lá cây cho người mệnh Hỏa: đây là màu sắc vô cùng phù hợp với người mệnh Hỏa. Màu xanh tượng trưng của mệnh Mộc, theo thuyết Ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa.

Do đó màu xanh lá tuy không thuộc gam màu hành Hỏa nhưng lại rất phù hợp với người mệnh Hỏa. Bên cạnh đó, màu xanh lá cây thể hiện cho sự sống và niềm hy vọng, thu hút năng lượng tích cực cho gia đình.

Bài trí vật phẩm cho người mệnh Hỏa

Các vật phẩm phong thủy cho người mệnh Hỏa thì nên ưu tiên chọn những vật phẩm có màu sắc hợp với bản mệnh Hỏa như: Xanh lá, đỏ, hồng, tím, cam... Chú ý tránh chọn những tông màu xung khắc như đen, xanh nước biển đậm, xanh sẫm của hành Thủy.

Và cũng không nên lựa chọn sử dụng quá nhiều vật phẩm có yếu tố Hỏa. Bởi không phải thuộc mệnh Hỏa thì dùng càng nhiều vật phẩm mang Hỏa càng tốt, nhưng bạn lại mang mệnh Hỏa nên điều này sẽ khiến không gian phòng bị mất cân bằng, ngột ngạt. Bạn cũng có thể bố trí một vài vật phẩm có yếu tố Thủy nhằm tạo sự cân bằng.

Thiết kế nhà hợp mệnh Hỏa

Kiểu thiết kế trần nhà nhọn hay tam giác rất thích hợp với người hành Hỏa, sẽ giúp tương hợp mệnh. Với phần nền là hành Thổ, Hỏa sinh Thổ cũng bảo trợ tốt cho cho nhà.

Thiết kế hướng phòng khách phù hợp nhất đối với người mệnh Hỏa là Tây Nam, Nam, Đông Bắc. Những hướng này giúp thu hút vận tốt cho ngôi nhà, bởi tính tương sinh với bản mệnh. Bên cạnh đó, giúp cho sự nghiệp ngày càng thăng tiến, gia đình hòa thuận.

Theo phong thủy, các hướng thuộc Tây tứ trạch như là hướng Nam, Tây Nam và Đông Bắc đều phù hợp việc đặt phòng bếp cho người mệnh Hỏa. Những hướng tốt này giúp mọi sự thuận lợi, thu hút vận khí, năng lượng tốt cho gia đình.

Về phần nhà vệ sinh không nên đặt nhà vệ sinh ở trung tâm nhà (trung cung). Theo như phong thủy, nhà vệ sinh là nơi chứa sự ô uế, hôi thối. Trong khi trung cung ngôi nhà là nơi lưu giữ nguồn năng lượng của gia đình, việc đặt nhà vệ sinh ở đây gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của thành viên trong gia đình.

Nội thất phù hợp phong thủy mệnh Hỏa

Theo quan niệm phong thủy người mệnh Hỏa nên chọn đồ nội thất có gam màu nóng như màu màu đỏ, cam.

Tuy nhiên những màu này có phần hơi chói mắt, khiến người nhìn cảm thấy bí bách và oi bức. Vậy nên hãy chọn kết hợp với màu xanh lá cây, màu gỗ thuộc hành Mộc để dung hòa và tương sinh cho gia chủ.

Sử dụng đồ nội thất gỗ rất phù hợp để trang trí nhà cho người mệnh Hỏa. Do Mộc sinh Hỏa, giúp mang lại vận khí, hưng thịnh cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

