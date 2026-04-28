Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?

Phong thủy ảnh hưởng đến sức khỏe

Phong thủy gắn chặt với thuyết âm dương ngũ hành. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sinh khí, vận may của con người mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình bạn.

Nếu ngôi nhà của bạn không được xem xét kỹ lưỡng những yếu tố như phương hướng, cách bố trí các gian phòng, sắp xếp nội thất thì rất có thể sẽ phạm phải điều cấm kỵ trong phong thủy.

Không gian mang phong thủy xấu sẽ tạo ra nhiều âm khí, nhiều năng lượng tiêu cực, có thể khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi, chán nản.

Do đó cần tìm hiểu để sắp xếp hợp phong thủy là cần thiết để tạo ra một tinh thần thoải mái, không lo âu, muộn phiền.

Thế sát ngoại quan

Đường đâm vào nhà

Trường hợp một căn nhà bị đường đâm thẳng vào đồng nghĩa với bị "xuyên tâm tiễn" trong phong thủy. Nó được ví như là 1 cây thương đâm thẳng vào mặt nhà, gây sát thương cho ngôi nhà.

Có nghĩa là sát khí sẽ đâm trực diện vào nhà khiến ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con đường đâm vào nhà càng rộng, càng dài, giao thông di chuyển tốc độ càng nhanh thì sát khí trực tiếp vào nhà càng lớn.

Bên cạnh đó, theo cái nhìn từ khoa học, nhà bị đường đâm thẳng vào sẽ dẫn tới hiện tượng bụi, gió độc sẽ tấn công trực diện vào nhà. Ngoài ra, việc xe cộ đông đúc cũng có khuynh hướng không tốt trong giao thông đi lại.

Cột điện đối diện nhà

Theo quan niệm phong thủy, cột điện, trụ đèn, trụ cao thế đối diện nhà đều được coi là phong thủy xấu. Các trụ điện đặc biệt có năng lượng hành Hỏa mạnh mẽ.

Khi ngôi nhà của bạn bị chi phối quá nhiều bởi ngũ hành Hỏa, dễ làm cho tính tình nóng nảy, gia đạo bất hòa, hay tranh chấp, kiện tụng.

Điều này cũng gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe con người, bởi tích tụ hỏa khí trong người lâu ngày.

Tháp truyền hình gần nhà

Nhà gần tháp truyền hình là điều cấm kỵ trong phong thủy. Bởi công suất phát điện của tháp truyền hình rất mạnh, sóng điện từ của nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, có thể làm giảm khả năng miễn dịch.

Ngõ đâm thẳng vào nhà

Theo phong thủy, việc ngõ đâm thẳng vào nhà mang sát khí. Vị trí này hút tất cả nguồn năng lượng xấu. Nguồn năng lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình bạn.

Nhà cạnh đường sắt

Nhà ở cạnh đường sắt thường rất ồn ào, ô nhiễm khói bụi, nguồn năng lượng xấu lấn át hết các nguồn năng lượng tốt.

Ngôi nhà nằm bên cạnh đường sắt là điều kiêng kỵ trong phong thủy vì các luồng khí hoạt động mạnh mẽ liên tục gây ảnh hưởng xấu đến ngôi nhà cũng như sức khỏe con người.

Nhà bên cạnh đường ngang

Theo quan niệm phong thủy, nhà bên cạnh đường ngang là không tốt cho gia chủ. Vị trí này khiến căn nhà ô nhiễm bởi khói bụi và tiếng ồn của xe cộ.

Ngôi nhà nằm dọc theo đường ngang sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi luồng sát khí của con đường. Sức khỏe gia đình vì thế có thể bị ảnh hưởng khi phạm phải điều cấm kỵ này.

Nhà cạnh cây xăng

Trước hết, việc thường xuyên hít mùi xăng dầu đã là điều không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, do quá nhiều xe dừng đỗ, khởi động ở trạm xăng nên sẽ tạo ra sát khí cực lớn.

Vị trí này khiến nhà phạm "cô dương sát", làm tài lộc, vượng khí trong nhà không tốt, yếu tố gặp may bị hạn chế.

Thế sát nội quan

Nhà vệ sinh tại trung cung

Trong phong thủy, nhà vệ sinh đặt tại trung cung là điều cấm kỵ. Bố trí này khiến không gian nhà trở nên khó chịu. Vị trí giữa nhà – trung cung là khu vực quan trọng quản 8 cung còn lại, vì thế phải luôn được giữ cho trung cung cao ráo, sáng sủa, thoáng khí.

Nhà vệ sinh là nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn, ẩm mốc nếu được đặt giữa nhà sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe gia đình.

Việc bố trí bếp và nhà vệ sinh tại đây khiến cho trung cung bị ô uế. Tài lộc, vượng khí của ngôi nhà giảm mạnh.

Phòng thờ cạnh nhà vệ sinh

Bàn thờ là một góc tâm linh quan trọng trong đời sống. Đây cũng là không gian cần sự trang nghiêm, sạch sẽ, thoáng đãng.

Nhà vệ sinh lại là nơi ô uế, nhiễm các nguồn năng lượng xấu, đây còn được coi là không gian xấu nhất trong nhà. Nên cần chú ý tránh đặt nhà vệ sinh cạnh phòng thờ.

Xà ngang áp đỉnh

Tuyệt đối không xây dựng ngôi nhà có xà ngang áp đỉnh. Bởi nếu bạn nằm ngủ hoặc ngồi dưới xà ngang trong thời gian lâu dài có thể khiến tinh thần bạn trở nên xấu đi, áp lực và sức khỏe suy yếu. Xà ngang nằm phía trên bàn ăn, bếp hoặc bàn thờ cũng là điều vô cùng tối kỵ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

