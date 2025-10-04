Đề nghị công nhận liệt sĩ cho chủ tịch xã hy sinh khi đi chống lũ

Trưa 4/10, thông tin từ UBND xã Dray Bhăng cho biết, UBND xã vừa có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ đâm xe xảy ra vào tối 3/10, làm Chủ tịch UBND xã Lê Phước Toàn mất trong khi đang làm nhiệm vụ. Báo cáo cũng đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND xã hoàn thiện các thủ tục trình các cấp thẩm quyền công nhận liệt sĩ.



Theo báo cáo của UBND xã Dray Bhăng, vào khoảng 18h tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có xảy ra mưa lớn làm ngập lụt cục bộ tại một số vị trí. Trong đó, tại Km 16+650 trên Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn thôn 4, xã Dray Bhăng bị ngập nặng, làm ùn tắc giao thông, gây nguy hiểm cho phương tiện và người đi đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, đồng chí Lê Phước Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tại hiện trường, đồng chí Lê Phước Toàn cũng như lực lượng chức năng đã dùng đèn pin chiếu sáng để cảnh báo, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, đến khoảng 21h25, trong khi đồng chí Lê Phước Toàn đang đứng sát mép đường phân luồng, cảnh báo nguy hiểm giao thông thì xe ô tô 7 chỗ mang BKS 47A-461.73 do nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông với tốc độ cao hướng từ xã Ea Ktur về phường Buôn Ma Thuột tông trực diện vào người.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, nữ tài xế đã rời bỏ khỏi hiện trường.

Cú tông mạnh khiến đồng chí Lê Phước Toàn văng cách xa hàng chục mét. Ngay sau đó, mọi người đã khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do vết bị chấn thương quá nặng, đồng chí Lê Phước Hoàn đã mất tại bệnh viện.

Trao đổi về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng chí Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, tỉnh đang đề nghị Sở Nội vụ rà soát các chính sách tốt nhất cho gia đình và đồng chí Lê Phước Toàn, khẳng định tỉnh sẽ quan tâm chu đáo.

“Sự hy sinh bất ngờ của đồng chí Lê Phước Toàn, một người cán bộ luôn dấn thân vì dân và coi trọng trách nhiệm đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc là tấm gương sáng về tinh thần “vì dân phục vụ” cho cán bộ, đảng viên noi theo”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nói.



