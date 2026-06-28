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'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độc

Chủ nhật, 06:46 28/06/2026 | Thế giới showbiz

Tài tử này được biết đến là sao nam Hoa ngữ nổi tiếng nhất ở thập niên 1980, thậm chí còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam châu Á".

Tôn Long (tên thật là Ngô Quốc Lương) sinh năm 1952 tại Hong Kong, là nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa. Truyền thông từng nhận định Tôn Long là diễn viên châu Á hiếm hoi chinh phục Hollywood bằng ngoại hình của mình.

Trẻ mồ côi trở thành siêu sao Hollywood

Ít ai biết, Tôn Long bị cha mẹ ruột bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời, trở thành trẻ mồ côi. Sau đó, ông được một người phụ nữ tàn tật nhận nuôi, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó và thiếu thốn tình thân.

Khoảng 10 tuổi, Tôn Long được đưa vào đoàn kịch để học Kinh kịch, múa và võ thuật. Năm 18 tuổi, Tôn Long sang Mỹ sinh sống nhờ sự giúp đỡ của người quen. Sau đó, ông thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ và bắt đầu bước chân vào con đường diễn xuất.

Ngoại hình của Tôn Long từng khiến nhiều người mê mệt.

Với ngoại hình cuốn hút và diễn xuất đầy chiều sâu, Tôn Long nhanh chóng được giới truyền thông và khán giả đưa lên hàng ngôi sao hàng đầu. Đỉnh cao sự nghiệp đến với ông qua dự án Hoàng đế cuối cùng (1987). Bộ phim giúp ông vang danh quốc tế, đồng thời ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh thế giới. Tác phẩm đại thắng tại Oscar, còn Tôn Long trở thành biểu tượng được khán giả.

Tôn Long nổi đình đám sau bộ phim "Hoàng đế cuối cùng".

Sự nghiệp của đệ nhất mỹ nam châu Á một thời càng lên hương với loạt tác phẩm như Quyết chiến giang hồ, Khang Hy vi hành, Càn Long và Hương phi, Năm Rồng, Hồ Điệp Quân, Giờ cao điểm 2...

Vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước, Tôn Long được truyền thông tôn vinh là “mỹ nam số một châu Á”, còn báo chí nước ngoài gọi ông là “nam diễn viên mang khí chất triết gia trong thế giới điện ảnh”.

Tuổi xế chiều sống lẻ bóng

Là mỹ nam đình đám nên xung quanh Tôn Long không thiếu những mỹ nhân. Mặc dù vậy con đường tình duyên của ông lại chẳng mấy suôn sẻ. Ông từng có cuộc hôn nhân với một người bạn học chung đại học. Tuy nhiên cả hai ly hôn sau vài năm.

Năm 1987, khi đóng phim Hoàng đế cuối cùng , ông vướng tin đồn tình cảm với Trần Xung - người thủ vai hoàng hậu Uyển Dung. Song vì những lý do không rõ, Trần Xung sau đó kết hôn với người khác, còn Tôn Long cũng lặng lẽ buông tay. Kể từ đó, Tôn Long quyết định chọn cuộc sống độc thân và cũng không có thêm mối tình nào.

Nhiều năm qua, Tôn Long gần như rời xa làng giải trí. Theo truyền thông Hoa ngữ, ông chuyển sang Canada sinh sống.

Ngoại hình của Tôn Long (bên trái) thay đổi nhiều.

Cách đây không lâu, Tôn Long xuất hiện tại một sự kiện. Gương mặt ông vẫn đẹp nhưng dáng vóc đã thay đổi. Ở tuổi 74, ông tăng cân và ngoại hình thay đổi rất nhiều.

Chia sẻ về quan điểm sống, tài tử một thời từng nói: "Tôi chưa bao giờ sống vì người khác và tôi luôn né tránh sự quan tâm của giới truyền thông đối với mình".

'Đệ nhất mỹ nam châu Á': Nổi đình đám ở Hollywood, U80 lẻ bóng, sống đơn độc - Ảnh 4.Phương Nam 'Mưa đỏ' làm bố đơn thân trong 'Chuyến đi nhớ đời'

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