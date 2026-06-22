Trang Pháp khởi đầu trong nước mắt nhưng hiện tại lại như mơ ở 'Đạp gió 2026'
GĐXH - Trang Pháp chính thức góp mặt tại chung kết chương trình "Đạp gió 2026" sau màn trình diễn bùng nổ vừa qua.
Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình âm nhạc "Đạp Gió 2026", đại diện Việt Nam - nữ ca sĩ Trang Pháp xuất sắc có vé vào vòng Chung kết.
Trong tập này, Trang Pháp đội trưởng Tăng Bái Từ và các thành viên Đường Nghệ Hân, Từ Mộng Khiết, Phạm Vỹ Kỳ mang đến hai tiết mục được đầu tư về âm nhạc lẫn dàn dựng sân khấu.
Trong đó, Trang Pháp và Tăng Bái Từ trình diễn ca khúc "Làm sao để nói anh không yêu em", nhận 887 điểm bình chọn từ khán giả trường quay. Trước đó, ở đêm thi đầu tiên của Công diễn 5, đội thể hiện tiết mục "Lực hút trái tim", đạt 882 điểm. Nhờ chiến thắng ở vòng PK trước giờ biểu diễn, nhóm được cộng 20 điểm, nâng tổng điểm phần thi lên 902.
Khép lại Công diễn 5, đội Tăng Bái Từ đạt tổng cộng 1.789 điểm, xếp thứ hai chung cuộc. Kết quả này giúp toàn bộ thành viên trong nhóm giành quyền bước vào vòng chung kết của chương trình.
Đặc biệt, màn song ca (duet) giữa Trang Pháp và "chị đẹp" Tăng Bái Từ đã lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông, chiếm lĩnh vị trí "No 1 Hot Search" ở cả Bảng tổng và Bảng Giải trí của mạng xã hội Weibo với con số kỷ lục gần 7 triệu lượt thảo luận.
Hành trình của Trang Pháp tại "Đạp gió 2026" đầy "chông gai" khi ngay đêm công diễn đầu tiên của cô và thành viên trong đội trở thành tâm điểm tranh cãi khi đội nhận thất bại trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Thất bại ở vòng đầu khiến đội Trang Pháp buộc phải bước vào vòng đấu đội trưởng với đội Tiêu Tường, nhóm vốn xếp cuối ở lượt thi trước.
Trong màn đối đầu 1-1 với ca khúc "Là anh", Tiêu Tường giành 472 phiếu, vượt Trang Pháp (437 phiếu). Kết quả này khiến đội nữ ca sĩ Việt Nam buộc phải loại một thành viên theo luật. Cái tên phải dừng cuộc chơi là Duy Nina. Trên sân khấu, Trang Pháp cùng hai đồng đội bật khóc nức nở.
Trang Pháp tên thật Nguyễn Phạm Thùy Trang, sinh năm 1989, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm kiêm diễn viên. Cô xuất thân trong một gia đình ngoại giao danh giá, có bố mẹ cô hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao và nghiên cứu ngôn ngữ. Cô lần đầu được khán giả biết đến qua vai Thảo Uyên trong bộ phim "Nhật ký Vàng Anh". Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng 2015.
Ở lĩnh vực âm nhạc, Trang Pháp hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sở hữu nhiều ca khúc được công chúng biết đến. Cô phát hành một số album như "Chocolate", "Runaway", "Tốc độ"… Giai đoạn 2010 - 2016, Trang Pháp được biết đến là một hot girl tài năng, xinh đẹp, gia thế "khủng". Năm 2024 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Trang Pháp khi cô là một trong những thí sinh đa tài nhất "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".
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