Nữ diễn viên 'Sex and the City' từ nghèo khó đến triệu phú USD, hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ

Sarah Jessica Parker thoát cảnh nghèo khó nhờ vai diễn trong "Sex and the City"

Theo Thời báo VTV, tại lễ tốt nghiệp Đại học Northwestern (Hoa Kỳ) vừa qua, Sarah Jessica Parker - ngôi sao phim truyền hình "Sex and the City" đã có những nhắn nhủ tới các tân cử nhân về quá trình vươn lên của bản thân, thoát khỏi nghèo khó để có ngày hôm nay.

Theo chia sẻ của Sarah Jessica Parker, bà trưởng thành trong gia đình có 8 người con với hoàn cảnh thiếu thốn. Có những giai đoạn, gia đình thậm chí không đủ khả năng chi trả hóa đơn điện sinh hoạt hay tổ chức một Giáng sinh đúng nghĩa. Chính cảm giác luôn khao khát những điều mình chưa có đã trở thành động lực giúp bà liên tục đặt ra các mốc mục tiêu để phấn đấu.

Xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, lời khuyên lớn nhất mà nữ diễn viên muốn trao đến các tân cử nhân là hãy luôn kiên định, đừng bao giờ đánh mất khát vọng. Đồng thời, ngôi sao của phim truyền hình nổi tiếng "Sex and the City" cũng thẳng thắn bác bỏ quan điểm cho rằng những người dám mơ lớn là thiếu thực tế.

Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker (Ảnh: Chụp màn hình Youtube)



Con đường đến với thành công của Sarah Jessica Parker không ít chông gai gập ghềnh. Bà từng chấp nhận tham gia nhiều dự án bản thân không thực sự yêu thích để trang trải cuộc sống. Chính những năm tháng chật vật đó đã tích lũy kinh nghiệm và giúp bà trụ vững với nghề cho tới khi "Sex and the City" xuất hiện. Vai diễn Carrie Bradshaw đã đưa tên tuổi Sarah Jessica Parker vụt sáng, trở thành một trong những diễn viên sáng giá nhất của truyền hình Mỹ.

Hiện tại, bà nắm giữ khối tài sản ước tính 200 triệu USD. Với mức cát-xê vượt mốc 1 triệu USD cho mỗi tập phim "And Just Like That", Sarah Jessica Parker duy trì vị thế trong nhóm ngôi sao truyền hình có thu nhập cao nhất Hollywood. Ngoài diễn xuất bà còn là một doanh nhân thành đạt đồng thời là người sáng lập Nhà xuất bản văn học SJP Lit.

Sarah Jessica Parker xuất hiện lộng lẫy tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng 2026. (Ảnh: Justjared)



Hôn nhân gần 3 thập kỷ đẹp như mơ của Sarah Jessica Parker

Trong thế giới hào nhoáng của Hollywood, cuộc hôn nhân của Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick được xem như một biểu tượng của sự bền vững. Trải qua gần ba thập kỷ gắn bó, ngôi sao "Sex and the City" cùng chồng đã khéo léo giữ kín phần lớn cuộc sống riêng tư của mình khỏi ánh đèn sân khấu. Sự kín tiếng này càng trở nên đặc biệt khi xét đến sự nổi tiếng của Jessica Parker sau vai diễn Carrie Bradshaw trong series phim truyền hình ăn khách của đài HBO.

Cặp đôi bén duyên vào đầu những năm 90 qua sự giới thiệu của Pippin và Toby, hai người anh trai của Jessica Parker và cũng là những người sáng lập công ty kịch Naked Angels. Vào thời điểm đó, Matthew Broderick đang đảm nhận vai trò đạo diễn cho một vở kịch tại chính nhà hát của hai anh em. Sự kết nối tự nhiên này đã mở đầu cho một hành trình tình yêu dài lâu.

Sarah Jessica Parker và Matthew Broderick thời điểm mới gặp nhau. (Ảnh: Chụp màn hình Youtube)

Vào ngày 19/5/1997, cặp đôi chính thức cử hành hôn lễ tại Giáo đường Do Thái Angel Orensanz ở thành phố New York. Đám cưới diễn ra một cách đầy bất ngờ và thú vị khi hai vợ chồng không chuẩn bị cầu kỳ từ trước, chỉ mời khoảng 100 người bạn thân thiết đến tham dự một bữa tiệc kín đáo.

Cặp đôi luôn đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống thường ngày (Ảnh: Chụp màn hình)

Vào cuối tháng 5/2026, Sarah Jessica Parker đã đánh dấu cột mốc 29 năm ngày cưới bằng một bài đăng đầy xúc động trên trang cá nhân. Gửi lời yêu thương đến người chồng của mình cùng những bức ảnh kỷ niệm đầy xúc động, nữ diễn viên khẳng định tình yêu của họ vẫn đang tiếp diễn và sẽ mãi mãi vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.



Sarah Jessica Parker không chỉ làm mỗi nghề diễn viên. Cô còn là nhà sản xuất phim truyện, nhà thiết kế thời trang và là một doanh nhân khá thành đạt. Nhận lời tham gia "Sex and the City" từ những ngày đầu tiên bộ phim được bấm máy trong năm 1998, cho đến nay, với vai diễn Bradshaw, cô đem về cho mình bốn giải Quả cầu Vàng và giải Emmy.

Theo Tiền phong, Sarah Jessica Parker bước vào showbiz từ khi mới 11 tuổi bằng việc tham gia sân khấu kịch Broadway. Vai diễn Carrie Bradshaw trong series truyền hình và điện ảnh nổi tiếng "Sex and the City" đã đưa tên tuổi cô vụt sáng thành sao. Minh tinh là biểu tượng phụ nữ thành đạt hàng đầu ở Hollywood với sự nghiệp chói lọi, gia đình hạnh phúc và lối sống không scandal.

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