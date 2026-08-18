Jennie (BlackPink) bị chỉ trích

Jennie gây chú ý khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Summer Sonic 2026 ở Tokyo, Nhật Bản. Nữ ca sĩ biểu diễn tại Mountain Stage, cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế như Kasabian, Dermot Kennedy và Kodaline.

Jennie trình diễn trong khoảng một giờ, giới thiệu các ca khúc solo như Mantra, Like Jennie và một số sản phẩm chưa phát hành. Cô diện áo ngắn kiểu nội y, kết hợp quần jeans cạp thấp. Thiết kế được chú ý ngay từ khi nữ ca sĩ bước lên sân khấu.

Jennie gặp sự cố vì trang phục bó quá đà.

Trong lúc thực hiện vũ đạo, phần áo của Jennie bị xô lệch, khiến cô để lộ một phần vòng một. Sự cố diễn ra trong thời gian ngắn nhưng được khán giả phía dưới ghi lại. Một số tài khoản cắt riêng khoảnh khắc, cố tình làm chậm, phóng to đoạn nhạy cảm và đăng tải lên mạng xã hội.

Video được chia sẻ rộng rãi trên X và các diễn đàn về Kpop. Nhiều bình luận tập trung vào mức độ an toàn của trang phục. Một số khán giả cho rằng thiết kế áo không phù hợp với phần trình diễn có nhiều động tác mạnh.

Phong cách sân khấu của Jennie cũng trở thành chủ đề tranh luận. Trong các hoạt động solo gần đây, nữ ca sĩ thường lựa chọn áo ngắn, trang phục kiểu nội y hoặc những thiết kế cắt xẻ. Phong cách cá nhân của thành viên nhóm BlackPink thường xuyên nhận phản hồi tiêu cực. Một số ý kiến còn đánh giá khả năng hát live của nữ idol.

Jennie gần đây thường xuyên bị chỉ trích vì trang phục gợi cảm.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ nhận định đây là tai nạn ngoài ý muốn. Việc trang phục bị xê dịch có thể xảy ra với bất kỳ nghệ sĩ nào. Không thể quy trách nhiệm hoàn toàn lên Jennie, cần xem xét cả khâu chuẩn bị, kiểm tra và cố định trang phục của ê-kíp. Nhiều khán giả phản đối việc phóng lớn và phát tán khoảnh khắc nhạy cảm.

Hai ngày sau đêm diễn tại Tokyo, Jennie tiếp tục xuất hiện trên sân khấu Summer Sonic ở Osaka. Nữ ca sĩ tiếp tục gặp vấn đề với trang phục và thiết bị âm thanh. Video do khán giả ghi lại cho thấy Jennie nhiều lần quay lưng để chỉnh áo. Cô cũng ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật khi micro xảy ra trục trặc. Nữ ca sĩ phải tạm rời sân khấu trong thời gian ngắn trước khi trở lại tiếp tục chương trình.

Jennie xin lỗi khán giả và cho biết cô không lường trước thời tiết nóng trong quá trình biểu diễn. Điều này khiến trang phục phát sinh vấn đề. Dù gặp khó khăn, cô vẫn hoàn thành phần trình diễn theo kế hoạch.

Hiện, Jennie và công ty quản lý OA Entertainment chưa có phản hồi riêng về những chỉ trích liên quan đến sự cố tại Tokyo. Nữ ca sĩ chỉ trực tiếp đề cập vấn đề trang phục trong đêm diễn ở Osaka.

Summer Sonic là điểm dừng cuối trong lịch trình biểu diễn tại các lễ hội quốc tế của Jennie trong mùa hè năm nay. Trước khi đến Nhật Bản, cô tham gia Governors Ball ở Mỹ, Roskilde tại Đan Mạch, Open’er ở Ba Lan, Mad Cool tại Tây Ban Nha và Lollapalooza Chicago.