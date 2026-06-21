Phương Nam 'Mưa đỏ' làm bố đơn thân trong 'Chuyến đi nhớ đời'

"Chuyến đi nhớ đời" do đạo diễn Lê Nhựt Phạm Huy thực hiện, dự kiến ra rạp trên toàn quốc vào tháng 10/2026. Trong phim, Phương Nam vào vai Hoàng - một ông bố đơn thân bất đắc dĩ. Sau biến cố mất việc, Hoàng cùng con trai An (Lê Bảo Nam) rơi vào cuộc sống ngoài dự tính trên đảo. Trong khi người cha tìm mọi cách để trở về, cậu con trai lại quyết tâm ở lại.

Chính sự đối lập trong suy nghĩ giữa hai cha con hứa hẹn tạo nên hành trình vừa hài hước, vừa cảm xúc. Bộ phim đặt ra câu hỏi rằng điều gì đã biến chuyến đi này thành một ký ức "nhớ đời"?

Hình ảnh đầu tiên của bộ phim "Chuyến đi nhớ đời".



Ngay từ tên gọi, "Chuyến đi nhớ đời" đã gợi tò mò. "Nhớ đời" có thể là một trải nghiệm vui đến mức không thể quên, nhưng cũng có thể là biến cố khiến con người thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Nhà sản xuất hiện vẫn giữ kín nút thắt lớn nhất của câu chuyện.

Bộ phim đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của Phương Nam. Sau hình tượng người lính kiên cường trong "Mưa đỏ" hay chất bụi bặm trong "Trùm Sò", nam diễn viên tiếp tục thử sức với một vai diễn nhiều màu sắc hơn, đó là một người cha đối diện với trách nhiệm, yêu thương và sự thấu hiểu.

Phân cảnh Tạ (Phương Nam) ngồi cùng các chiến sĩ trong tiểu đội 1 của phim "Mưa đỏ".

Diễn viên Phương Nam sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: "Nhà mình lạ lắm"; "Tình trạng: Đã ly hôn"; "Đội điều tra số 7".

Về mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn của phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh "Tiểu đội hoa hồng". Tuy nhiên, đến vai Tạ trong "Mưa đỏ", Phương Nam đã thực sự thuyết phục được khán giả.

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