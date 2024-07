Đề xuất CSGT được dùng thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông

Từ 31/7, Bộ Công an đăng tải dự thảo Thông tư quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của CSGT để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong 60 ngày.

Dự thảo thông tư này gồm 4 Chương 23 Điều quy định về yêu cầu, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; nguyên tắc, phương thức, trình tự chỉ huy, điều khiển giao thông; phân công, phân cấp trong công tác chỉ huy, điều khiển giao thông; quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đèn tín hiệu giao thông; sử dụng thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông; trách nhiệm của các lực lượng phối hợp chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết một số trường hợp cụ thể trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của CSGT.

Dự thảo thông tư mới sẽ quy định chi tiết về chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của CSGT.

Đáng chú ý, dự thảo có Điều 11 về sử dụng thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông. Trong đó, thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông được sử dụng phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ của CSGT và bảo đảm các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; an toàn cho người tham gia giao thông.

Các thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông có thể nhận và truyền tải thông tin cần được kết nối với trung tâm chỉ huy giao thông.

Khi tiếp nhận các thông tin, dữ liệu về tình hình giao thông trên các tuyến như: Ùn tắc, tai nạn, sự cố, lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, mất trật tự an toàn… lực lượng CSGT phải chỉ đạo kịp thời việc điều chỉnh hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu hoặc triển khai phương án bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, phân tuyến; xử lý, khắc phục kịp thời.

Theo Bộ Công an, với trình độ khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, việc ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong công tác chỉ huy, điều khiển giao thông là rất cần thiết, nhất là việc kết nối với các trung tâm điều hành, giám sát giao thông và các thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông; vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Lực lượng CSGT thí điểm dùng Flycam để quan sát, giải quyết điểm ùn tắc. Ảnh: Đình Hiếu

Trong thực tế, Cục CSGT đã sử dụng hệ thống camera giám sát trên một số tuyến cao tốc như: Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hà Nội - Hải Phòng.

Đáng chú ý, vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2023, Cục CSGT đã thí điểm sử dụng Flycam để quan sát, giải quyết các điểm ùn tắc.

Việc bay Flycam để xác định vị trí ùn tắc hoặc xảy ra sự cố trên đường, cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ ghi hình, thông báo qua bộ đàm cho cán bộ chỉ huy. Từ đó, cán bộ chỉ huy sẽ điều động tổ công tác sử dụng xe mô tô đặc chủng tiếp cận vị trí, giải quyết sự cố.