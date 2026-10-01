5 câu nói cửa miệng của cha mẹ trên bàn ăn khiến con càng lớn càng xa cách

1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.