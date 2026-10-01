5 câu nói cửa miệng của cha mẹ trên bàn ăn khiến con càng lớn càng xa cách

Thứ năm, 16:36 01/10/2026 | Nuôi dạy con

GĐXH - Nếu thường xuyên nói những câu khiến trẻ áp lực, bàn ăn có thể trở thành nơi gieo vào con sự tự ti và khoảng cách với gia đình.

5 câu nói cửa miệng của cha mẹ trên bàn ăn khiến con càng lớn càng xa cách - Ảnh 1.

5 câu nói cửa miệng của cha mẹ trên bàn ăn khiến con càng lớn càng xa cách - Ảnh 1.3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp

GĐXH - Nếu con thường xuyên có 3 thói quen này trên bàn ăn, cha mẹ nên uốn nắn sớm.

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