Chồng nói về quê có việc, mẹ chồng tiết lộ một câu khiến vợ chết lặng

Nam đi làm về khi trời đã nhá nhem tối. Vừa đặt túi xuống ghế, anh vừa nói với vợ: "Ở quê có chút việc. Chắc mai anh phải về mấy hôm."

Lương đang dọn cơm, nghe vậy chỉ ậm ừ: "Ừ, anh về lo việc đi." Cô không hỏi cụ thể chuyện gì, bởi suốt 5 năm kết hôn, Lương đã quá quen với những lần chồng bất ngờ về quê.

Nam là con trưởng, lại là đích tôn trong dòng họ. Những chuyện họ hàng, giỗ chạp, cưới hỏi hay công việc của gia đình, anh gần như đều phải có mặt. Có năm, Nam về quê tới vài lần nên với Lương, câu "quê có việc" vốn chẳng có gì đáng ngờ.

Nhưng lần này, cô không biết rằng chính sự tin tưởng của mình lại trở thành điều khiến cô đau lòng nhất.

Một câu nói đùa khiến Lương bắt đầu bất an

Hôm trước, khi Lương đang ngồi ngoài hiên nói chuyện với người hàng xóm thân thiết, chị ấy bỗng cười hỏi: "Chồng nói về quê là em tin ngay à? Không hỏi xem có việc gì sao?"

Lương bật cười: "Anh ấy về nhà chứ có đi đâu đâu mà phải hỏi." Người hàng xóm vẫn trêu: "Thế nhỡ đâu anh ấy nói về quê nhưng lại đi đâu khác thì sao? Đàn ông mà, nhiều khi vợ tin quá cũng nguy hiểm. Lỡ trốn vợ đi với bồ thì có khi mình chẳng biết."

Lương cười theo nhưng trong lòng lại thoáng khựng lại. Cô nhớ đến một chuyện cũ mà lâu nay gần như không bao giờ nhắc tới.

Trước khi cưới cô, Nam từng có một mối tình với một cô gái cùng quê. Hai người yêu nhau khá lâu nhưng cuối cùng chia tay. Khi Lương hỏi nguyên nhân, Nam chỉ nói: "Cô ấy đứng núi này trông núi nọ. Anh không thích kiểu người như vậy."

Lương chưa bao giờ hỏi sâu hơn. Cô cũng chưa từng gặp người yêu cũ của chồng. Mỗi dịp Tết, bạn bè trong nhóm của Nam vẫn thường đến nhà chơi, còn người yêu cũ của anh thì tuyệt nhiên không xuất hiện. Lương nghĩ đơn giản rằng hai người đã kết thúc, mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Ít nhất, cô vẫn nghĩ như vậy cho đến ngày hôm ấy.

Nam về quê nhưng cả ngày gần như mất liên lạc

Sáng hôm sau, Nam lái xe về quê. Trước khi đi, anh còn dặn: "Ở nhà có gì thì em cứ làm, anh xử lý xong việc rồi về." Lương chỉ gật đầu, không hỏi thêm vì nghĩ chồng đang có việc gia đình.

Suốt buổi sáng, Nam không gọi. Lương cũng không để tâm. Đến chiều, điện thoại vẫn im lặng, cô mới nhắn một tin: "Việc nhà xong chưa anh?"

Một lúc lâu sau, Nam mới trả lời: "Anh đang bận chút." Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng không hiểu sao khiến Lương có cảm giác khó chịu.

Đến tối, cô gọi cho Nam. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc và tiếng người nói chuyện khá ồn. Lương hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?", Nam đáp: "Anh đang bận chút. Lát anh gọi lại."

"Ở nhà à?", Lương hỏi tiếp. Nam im lặng vài giây rồi đáp: "Ừ, có chút việc." Sau đó anh cúp máy.

Lương ngồi bất động trước màn hình điện thoại. Không phải cô đã chắc chắn Nam nói dối, nhưng một cảm giác rất lạ bắt đầu xuất hiện. Có điều gì đó không đúng, chỉ là cô chưa biết chính xác điều gì.

Đôi khi, sự phản bội bắt đầu từ một điều nhỏ hơn rất nhiều: một bí mật, một lời nói dối và khoảnh khắc người bạn đời nhận ra rằng mình không còn được biết sự thật nữa. Ảnh minh họa

Một cuộc gọi với mẹ chồng khiến mọi chuyện thay đổi

Không biết vì sao, Lương lại gọi cho mẹ chồng. Cô hỏi rất tự nhiên: "Mẹ ơi, hôm nay ở nhà có việc gì mà anh Nam phải về gấp vậy mẹ?"

Mẹ chồng vô tư đáp: "Ở nhà có việc gì đâu con?" Lương sững người, hỏi lại: "Mẹ không có việc gì ạ?"

"Không. Mẹ có bảo nó về đâu. Mà thằng Nam về nhà từ trưa, rồi đi đâu chơi từ chiều tới giờ, mẹ cũng chẳng biết. Giờ chưa thấy nó về."

Tim Lương như rơi xuống. Cô không hỏi thêm, chỉ nói: "Vâng, con biết rồi" rồi cúp máy.

Lương ngồi rất lâu. Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi: Nếu nhà không có việc, tại sao Nam nói phải về? Anh đang ở đâu? Và tại sao cả ngày hôm nay anh không muốn nói với cô?

Cô vẫn cố tự trấn an mình. Có thể Nam có chuyện riêng với bạn bè. Có thể anh ngại nói. Cũng có thể mọi thứ chẳng nghiêm trọng như cô đang nghĩ.

Nhưng rồi cô nhìn thấy một thông báo trên Facebook. Một người bạn thân trong nhóm của Nam vừa đăng ảnh. Lương bấm vào, chỉ một giây sau, bàn tay cô lạnh ngắt.

Bức ảnh khiến người vợ chết lặng

Trong bức ảnh đầu tiên, Nam đang ngồi giữa một nhóm bạn. Trước mặt họ là một bàn tiệc nhỏ, chiếc bánh sinh nhật đặt ngay chính giữa và mọi người đều cười rất vui vẻ.

Lương nhìn sang người phụ nữ đứng cạnh chiếc bánh. Cô nhận ra ngay. Đó chính là người yêu cũ của Nam, người mà cô chưa từng gặp và cũng là người Nam từng nói đã chia tay vì cô ấy "đứng núi này trông núi nọ".

Bức ảnh thứ hai là cảnh mọi người cùng nâng ly. Bức thứ ba, Nam đứng khá gần cô gái ấy. Không có hành động thân mật, không có cái ôm, cũng chẳng có nụ hôn. Không một bằng chứng rõ ràng nào cho thấy hai người đang ngoại tình.

Nhưng điều khiến Lương đau nhất lại không phải những bức ảnh đó mà là dòng chú thích của người bạn: "Chúc mừng sinh nhật cô bạn sắp đi xa. Một buổi tối đầy đủ anh em, đặc biệt có cả người đặc biệt từ xa về chung vui."

Lương đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. "Có cả người đặc biệt từ xa về chung vui." Vậy là Nam không hề về quê chỉ vì việc gia đình. Anh về để dự sinh nhật người yêu cũ.

Điều đó khiến Lương cảm thấy mình giống như người cuối cùng biết chuyện trong chính cuộc hôn nhân của mình.

11 giờ đêm, chồng mới gọi lại

Gần 11 giờ đêm, điện thoại Lương rung lên. Nam gọi. Cô nhìn màn hình vài giây rồi mới nghe máy.

"Em à…"

"Anh nói đi."

Giọng Lương bình tĩnh đến mức chính cô cũng thấy bất ngờ. Nam giải thích: "Anh về quê có việc thật. Nhân tiện đúng dịp sinh nhật cô ấy. Cô ấy sắp đi lao động nước ngoài. Trước khi đi muốn mời cả nhóm đến nhà ăn bữa cơm chia tay. Biết anh về nên mọi người gọi anh đến."

Nam nói rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. "Cũng đều là bạn cả. Không có ý gì đâu mà em nghĩ ngợi."

Lương im lặng. Cô muốn hỏi rất nhiều. Tại sao anh không nói với cô? Tại sao phải nói dối rằng gia đình có việc? Nếu thật sự trong sáng, tại sao anh phải giấu? Và nếu cô là vợ anh, tại sao người cuối cùng biết chuyện lại là cô?

Nhưng cuối cùng, Lương chẳng hỏi gì. Cô chỉ nói: "Em biết rồi." Nam còn chưa kịp nói thêm, Lương đã tắt máy.

Điều khiến Lương sợ nhất không phải người yêu cũ

Đêm ấy, Lương không ngủ. Cô không nghĩ Nam ngoại tình. Ít nhất đến thời điểm đó, cô chưa có bằng chứng nào cho điều ấy. Cô cũng không nghĩ Nam đang dây dưa với người cũ. Có thể anh nói đúng, có thể đó chỉ là một bữa tiệc chia tay của nhóm bạn cũ và giữa họ thực sự chẳng còn gì.

Nhưng có một điều khiến Lương không thể bỏ qua, đó là Nam đã lựa chọn nói dối cô. Một lời nói dối có vẻ rất nhỏ: "Ở quê có việc."

Chỉ sáu chữ, nhưng sáu chữ ấy khiến Lương nhận ra rằng trong hôn nhân, điều đáng sợ đôi khi không phải là người thứ ba xuất hiện, mà là khi người mình tin tưởng nhất bắt đầu nghĩ rằng mình không cần được biết sự thật.

Lương từng nghĩ vợ chồng sống với nhau 5 năm thì chẳng cần phải kiểm soát nhau. Nam đi đâu, làm gì, cô đều tin. Anh nói về quê, cô không hỏi. Anh bận, cô chờ. Cô từng nghĩ đó là sự tôn trọng và cũng là cách để giữ cho cuộc hôn nhân của mình được thoải mái.

Nhưng đêm ấy, lần đầu tiên Lương tự hỏi: "Hay mình đã tin chồng quá nhiều?"

Bởi người ta thường nói, phản bội chỉ xảy ra khi có người thứ ba. Nhưng đôi khi, sự phản bội bắt đầu từ một điều nhỏ hơn rất nhiều: một bí mật, một lời nói dối và khoảnh khắc người bạn đời nhận ra rằng mình không còn được biết sự thật nữa.

Lương không biết ngày mai mình sẽ nói gì với Nam. Cô chỉ biết, sau buổi tối hôm đó, dù Nam vẫn là người chồng cô từng tin tưởng, thì trong lòng cô đã xuất hiện một khoảng trống.

Và điều khó nhất không phải là tìm xem Nam có phản bội mình hay không, mà là làm thế nào để có thể tin anh như trước.