4 điều vợ chồng hiểu càng sớm, hôn nhân càng dễ hạnh phúc

18 giờ trước

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.