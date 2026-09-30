27 tuổi đã bỏ việc về quê đòi nghỉ hưu, người cha tung 'chiêu' khiến con gái quay xe

Lương cao chưa chắc giữ được một người trẻ ở lại, nếu mỗi ngày đi làm là một ngày thấy mệt mỏi. Tan làm vẫn ôm việc về nhà, làm nhiều chẳng được ghi nhận, luôn phải 'gồng' để đáp ứng kỳ vọng, vài năm trôi qua mà bản thân vẫn đứng yên, theo báo Văn Hóa. Những áp lực ấy có thể khiến người trẻ muốn rời bỏ công việc, thậm chí nghĩ đến chuyện nghỉ hưu ở một độ tuổi mà chẳng ai ngờ tới. Câu chuyện của cô gái 27 tuổi dưới đây là một ví dụ.

27 tuổi đã muốn nghỉ hưu vì không muốn đi làm

Sau một thời gian làm việc tại Thâm Quyến (Trung Quốc), người phụ nữ 27 tuổi bất ngờ quyết định nghỉ việc. Cô cho rằng bản thân đã quá mệt mỏi với guồng quay công việc và muốn trở về quê để tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Với số tiền tiết kiệm đang có, cô dự tính chỉ tiêu khoảng 10 NDT/ngày, tương đương khoảng 38.000 đồng. Kế hoạch nghe có vẻ khá đơn giản bởi khi về quê, cô sẽ sống cùng bố mẹ nên gần như không phải trả các khoản chi phí sinh hoạt lớn.

Trong suy nghĩ của cô, đây chính là cuộc sống nghỉ hưu mà mình mong muốn: Không phải đi làm mỗi ngày, không chịu áp lực từ cấp trên, có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.

Thế nhưng, bố mẹ cô lại không nghĩ như vậy. Sau vài ngày con gái về nhà, hai người nhiều lần khuyên cô tìm việc trở lại. Họ lo rằng ở tuổi 27, việc hoàn toàn ngừng lao động quá sớm có thể khiến cô mất đi động lực và thói quen tự chủ tài chính.

Nhưng mọi lời khuyên đều không có tác dụng.

Trong suy nghĩ của cô, đây chính là cuộc sống nghỉ hưu mà mình mong muốn: Không phải đi làm mỗi ngày, không chịu áp lực từ cấp trên, có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Ảnh minh họa

Người cha mua nhà nhưng đưa ra điều kiện bất ngờ

Không thể thuyết phục con gái bằng những lời nói thông thường, người cha quyết định dùng một cách khác.

Ông bỏ tiền đặt cọc mua cho con gái một căn nhà và dự định để căn nhà đứng tên cô. Điều đáng nói là ngôi nhà có vị trí, thiết kế và phong cách đúng sở thích của con gái.

Khi được bố đưa đến xem nhà, cô gái lập tức bị thu hút. Từ chỗ chỉ muốn sống một cuộc đời nhàn rỗi, cô bắt đầu tưởng tượng cách bài trí, sửa sang và biến căn nhà thành không gian sống của riêng mình.

Tuy nhiên, người cha không đơn giản tặng nhà cho con. Ông đưa ra điều kiện: Muốn nhận căn nhà, con gái phải đi làm trở lại. Không chỉ vậy, tiền cải tạo nhà và các khoản trả góp hàng tháng cũng phải do chính cô tự chịu trách nhiệm.

Ban đầu, cô gái vẫn muốn từ chối. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy căn nhà mình yêu thích, cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Cuối cùng, cô ký hợp đồng mua nhà và nhanh chóng chuyển sang nơi ở mới. Đồng thời, cô cũng tìm một công việc ngay tại quê để có thu nhập ổn định và tự lo cho tổ ấm của mình.

Cách làm của người cha khiến nhiều người chú ý. Ông cho rằng thay vì liên tục thúc ép hoặc trách mắng con, cha mẹ có thể giúp con tìm thấy một mục tiêu đủ hấp dẫn để biến mục tiêu ấy thành động lực hành động.

Trào lưu "nằm yên" và lựa chọn nghỉ hưu sớm

Câu chuyện cô gái 27 tuổi nghỉ việc để về quê sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, trong bối cảnh xu hướng "nằm yên" (tang ping) từng nhận được nhiều sự quan tâm.

Khái niệm này thường được dùng để mô tả lựa chọn sống tối giản, giảm áp lực cạnh tranh và không đặt nặng việc phải làm việc liên tục để đạt được những mục tiêu vật chất.

Trước đó, một cặp vợ chồng trung lưu không có con ở Thượng Hải cũng từng lựa chọn nghỉ hưu sớm sau khi mất việc.

Theo The Paper, người vợ 33 tuổi từng là nhà thiết kế game, trong khi người chồng 43 tuổi làm trong lĩnh vực bất động sản. Sau một thời gian tìm việc không thành công, họ quyết định sử dụng khoản tiết kiệm 3 triệu NDT, tương đương khoảng 43.000 USD theo nguồn tin, để trang trải cuộc sống.

Hai vợ chồng đã có nhà, ô tô và không mắc nợ. Họ sống cùng hai con mèo, không có kế hoạch sinh con và cho biết việc phụng dưỡng cha mẹ về sau cũng đã được tính đến nhờ lương hưu cùng bảo hiểm y tế.

Mỗi tháng, riêng tiền lãi từ khoản tiết kiệm mang lại cho họ khoảng 10.000 NDT, tương đương khoảng 1.455 USD. Hai người ước tính số tiền này có thể giúp họ duy trì cuộc sống trong khoảng 30 năm nếu tiếp tục tiết kiệm.

Nghỉ hưu ở tuổi trẻ cần tính đến những rủi ro dài hạn

Cặp đôi cho biết sau khi rời công việc, họ không còn phải chịu áp lực từ đồng hồ báo thức, khách hàng hay tin nhắn của cấp trên. Dù phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, họ cảm thấy cuộc sống bình yên hơn trước.

Tuy nhiên, lựa chọn nghỉ hưu sớm cũng khiến nhiều người tranh luận.

Một số ý kiến cho rằng có được khoản tiết kiệm lớn giúp con người giảm áp lực trong một khoảng thời gian, nhưng không đồng nghĩa với việc nguồn tiền sẽ luôn ổn định. Lãi suất có thể thay đổi, chi phí sinh hoạt có thể tăng và những khoản chi bất ngờ, đặc biệt là khi tuổi cao hoặc gặp vấn đề sức khỏe, đều có thể làm thay đổi kế hoạch tài chính.

Đây cũng là điều đáng suy nghĩ trong câu chuyện của cô gái 27 tuổi. Mong muốn nghỉ hưu sớm không nhất thiết là sai, nhưng nếu không có nguồn thu nhập bền vững, một khoản tiết kiệm dù lớn đến đâu cũng có giới hạn.

Cách người cha lựa chọn cũng cho thấy một góc nhìn khác: Thay vì chỉ yêu cầu con "phải đi làm", ông tạo ra một mục tiêu khiến con gái muốn tự mình cố gắng.

Có lẽ điều quan trọng không phải là một người bắt đầu nghỉ hưu ở tuổi nào, mà là họ đã chuẩn bị đủ khả năng tài chính và trách nhiệm cho lựa chọn đó hay chưa.

Mặc dù xu hướng nghỉ hưu sớm ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện đại, thế nhưng không phải ai cũng lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng cho quyết định này. Ảnh minh họa

Công việc áp lực lớn, người trẻ muốn "nghỉ hưu sớm"

Một nghiên cứu của HSBC từ năm 2017 đã chỉ ra, hầu hết người thuộc thế hệ trẻ Millennials (sinh ra trong giai đoạn 1980-1996), kỳ vọng nghỉ hưu sớm hơn so với những người độ tuổi lao động thế hệ trước đó.

Theo khảo sát do cổng thông tin việc làm Incruit tiến hành hồi giữa năm 2020 đăng trên tờ Chosun, nghỉ hưu sớm có xu hướng tăng, trong 3 lao động được trả lương ở tuổi 30 thì một người có mục tiêu nghỉ hưu khi bước vào tuổi 40.

Mặc dù xu hướng nghỉ hưu sớm ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện đại, thế nhưng không phải ai cũng lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng cho quyết định này.

Vậy thì, nếu muốn nghỉ hưu sớm, bạn cần làm những gì và đâu là điều quan trọng nhất?

1. Kỷ luật trong chi tiêu hàng ngày

Việc kiểm soát ham muốn vật chất của bản thân cũng như thói quen chi tiêu bốc đồng là điều đặc biệt cần thiết, nhất là giai đoạn sau đại dịch và phải đối diện với "bão giá" như hiện nay.

Song, nếu bạn muốn nghỉ hưu sớm thì đây càng là điều cần phải làm. Bởi chúng sẽ giúp bạn có thêm được 1 khoản tiết kiệm kha khá cho tương lai, góp phần vào sự ổn định trong vấn đề tài chính khi về già.

2. Lập kế hoạch bảo hiểm y tế hợp lý trước khi nghỉ hưu sớm

Lý do là bởi, bệnh tật là yếu tố khó kiểm soát nhất và chi phí dành cho việc này chưa bao giờ là ít.

Nghỉ hưu sớm gây ra nhiều nỗi sợ hãi và chần chừ cho nhiều người, trong đó việc không có thu nhập ổn định và có thể phải đối diện với những khoản phát sinh ngoài dự kiến chính là 1 trong những điều kinh khủng nhất.

3. Đừng quên sắp xếp đủ chi phí cho việc giáo dục con cái

Ngoài chăm sóc y tế, nguồn chi lớn nhất của những người trung niên hiện đại đến từ việc giáo dục con cái. Trong cuộc sống ngày nay, hầu hết ai cũng tập trung sự đầu tư của mình cho con cái và cho rằng đây là 1 khoản chi "đừng tiếc tay".

Theo đó, hãy đảm bảo đã tính toán và cân nhắc đầy đủ cho khoản chi phí này để sau đó không còn phải lo lắng gì nữa.