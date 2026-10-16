Đen Vâu có động thái liên quan đến Hoàng Thùy Linh khiến fan thích thú

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà' GĐXH - Hoàng Thùy Linh tối mùng 4 Tết đã khoe ảnh chụp cùng Đen Vâu. Cô còn hạnh phúc gọi bộ ảnh này là "vị nhà".

Mới đây, Hoàng Thùy Linh chính thức giới thiệu MV "Thầy Dùi", đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ trong năm 2026. Giữa lúc nữ ca sĩ quảng bá dự án, Đen Vâu bất ngờ chia sẻ MV trên trang cá nhân gần 5 triệu người theo dõi, được xem là động thái ủng hộ đáng chú ý dành cho nửa kia. Điều khiến fan thích thú là thay vì viết lời chúc hay dành những lời khen trực tiếp như các đồng nghiệp khác thì nam rapper lại đính kèm vỏn vẹn ba chữ: "Tương tác chéo".

Bên dưới bài đăng này, MC Phí Linh - bạn thân của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh trêu ghẹo: "Qúa trời". Trong khi đó, Hoàng Thuỳ Linh cũng hài hước đáp lại: "Mình xin cảm ơn nha".

Cách giải thích có phần tỉnh bơ của Đen Vâu và tương tác "khách sáo" của Hoàng Thuỳ Linh nhanh chóng khiến cư dân mạng bật cười. "Quá nhiệt tình với đồng nghiệp"; "Ngoại lệ của anh"; "Công khai nhưng không công khai"; "Tương tác chéo theo yêu cầu từ 'nóc nhà'"; "Tính ra không ai thắc mắc luôn á chú, ai cũng hiểu mà";... một số bình luận thú vị từ khán giả dành cho cặp đôi.

Đen Vâu công khai ủng hộ Hoàng Thuỳ Linh, màn tương tác từ đàng gái khiến fan thích thú.

Từ vài năm nay, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã trở thành hai cái tên thường xuyên được đặt cạnh nhau trong những cuộc thảo luận của khán giả. Mối quan hệ giữa họ nhận được sự chú ý không chỉ bởi những lần hợp tác âm nhạc mà còn bởi các thông tin, hình ảnh và khoảnh khắc từng khiến công chúng đặt nghi vấn về chuyện tình cảm.

Cả hai chưa chính thức công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm trước công chúng. Tuy nhiên, sự quan tâm dành cho cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỗi động thái liên quan đến đối phương, dù là một lần xuất hiện chung hay một bài đăng trên mạng xã hội, đều có thể trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận.

Hồi tháng 2, Hoàng Thùy Linh công khai bộ ảnh mới trong ngày mùng 4 Tết. Cô gọi bộ ảnh này là "Vị nhà" và khiến khán giả ngầm hiểu họ đã về chung tổ ấm từ lâu.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3/2025, Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ về quan niệm hạnh phúc: "Tùy từng giai đoạn trong cuộc đời, bất kể đạt được một điều gì, từ công việc, sự nghiệp hay tình yêu thương, tôi đều biết đủ. Và khi biết đủ, mình sẽ cảm nhận được tình yêu thương". Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng trước những niềm vui bất ngờ mà cuộc sống mang lại, đồng thời cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh vẫn duy trì các dự án âm nhạc nhưng có phần kín tiếng hơn trong đời sống cá nhân. Chuyện tình cảm của nữ ca sĩ vì thế càng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Thời gian qua, cô từng vướng tin đồn đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, người trong cuộc đều chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.