Đen Vâu, Trọng Hiếu và Huyền Lizzie tham gia hành trình 'Sao chọn'

Theo Thời báo VTV, chương trình "Sao chọn" tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố danh sách khách mời đồng hành tại 10 tỉnh, thành phố. Theo danh sách được Ban Tổ chức hé lộ, mỗi điểm đến sẽ có những khách mời sở hữu mối quan hệ gần gũi với địa phương. Họ không chỉ tham gia trải nghiệm mà còn góp phần kết nối khán giả với vùng đất bằng câu chuyện, cảm nhận và vốn hiểu biết cá nhân.

Tại TP Hồ Chí Minh, hành trình có sự góp mặt của Đen Vâu và Tuấn Cry. Trong khi đó, hai diễn viên hài Quang Thắng và Đỗ Duy Nam sẽ đồng hành cùng chương trình tại Thanh Hóa.

Nha Trang là điểm đến quy tụ ba gương mặt gồm 14 Casper, (S)TRONG Trọng Hiếu và Huyền Lizzie. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ âm nhạc và một diễn viên được kỳ vọng sẽ tạo nên những trải nghiệm nhiều màu sắc trong quá trình khám phá miền biển.

Dàn sao góp mặt trong "Sao chọn". Ảnh: BTC.

Tại Hạ Long, chương trình lựa chọn Cheng và Puka làm những người đồng hành. Cần Thơ có sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ca sĩ Bùi Lan Hương, hứa hẹn mang đến một hành trình giàu cảm xúc về văn hóa và đời sống miền Tây Nam Bộ.



Đến với Huế, "Sao chọn" chào đón bốn thành viên nhóm nhạc UPRIZE. Sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ trẻ mở ra cách tiếp cận mới đối với những giá trị văn hóa, di sản và ẩm thực đặc trưng của vùng đất cố đô.

Ngô Lan Hương và Han Sara sẽ tham gia trải nghiệm tại Hải Phòng. Tại Đà Nẵng, hai khách mời được lựa chọn là Khánh Vy và nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon.

Hành trình tại Hà Nội có sự đồng hành của Ngọc Thanh Tâm và Thái Lê Minh Hiếu. Trong khi đó, Vũng Tàu quy tụ gia đình nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt và Gin Tuấn Kiệt, tạo nên một trong những nhóm khách mời đáng chú ý của chương trình.

Nhóm nhạc UPRIZE cùng Ngọc Phước trong trải nghiệm ẩm thực tại Huế. (Ảnh chụp màn hình)

"Sao chọn" hướng đến việc mở rộng trải nghiệm bằng những câu chuyện gắn với con người và đời sống bản địa. Mỗi khách mời sẽ trở thành một cầu nối giúp khán giả khám phá địa phương qua góc nhìn gần gũi, tự nhiên và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Sự đa dạng của dàn khách mời cũng là một điểm đáng chú ý. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ, rapper, diễn viên, đạo diễn, người dẫn chương trình và nhà sáng tạo nội dung. Mỗi người sở hữu thế mạnh riêng, từ kể chuyện, biểu diễn đến khám phá ẩm thực và giao tiếp với người dân địa phương.

Chương trình "Sao chọn" được phát sóng lúc 21h ngày 27/9 trên VTV8.

Phương cảm động vì biết Khánh vẫn luôn yêu mình GĐXH - Phương nhận ra tình cảm giấu kín nhiều năm của Khánh dành cho mình vẫn nguyên vẹn như xưa.

Yến (Đan Lê) bị Quốc (Tuấn Tú) bạo hành GĐXH - Trong tập 7 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Yến đến xem lễ ra mắt sản phẩm nhưng bị Quốc phát hiện.



