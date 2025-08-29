Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

3 Hoa hậu Việt Nam tự hào có mặt trong buổi sơ duyệt A80 GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Hà Trúc Linh tự hào giây phút hòa vào dòng người diễu hành sơ duyệt A80, cảm thấy như sự hào hùng của lịch sử dân tộc, hun đúc thêm lòng yêu nước...

Mới đây, một đoạn clip 20 giây trên mạng xã hội cho thấy các nghệ sĩ đang nghiêm túc tập luyện chuẩn bị cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8 và đại lễ chính thức vào sáng 2/9.

Trong clip có thể thấy Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Trung Ruồi... và các nghệ sĩ miền Nam như: Tăng Duy Tân, Phương Thanh, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ...

Không khí tập luyện hăng say của khối nghệ sĩ từ miền Nam ra Hà Nội diễu hành A80.

Lâm Vỹ Dạ cho biết, cô từng tham gia diễu hành dịp 30/4 kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Một lần nữa, cô muốn được có mặt trong ngày trọng đại của quốc gia nên chủ động đăng ký tham gia đợt diễu hành này với NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

"Tôi có đăng ký thêm cho một số anh chị em khác như Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Lập... và mọi người đều rất hào hứng được trở thành một phần của lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 2/9", Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Phương Thanh, Lâm Vỹ Dạ trong đội hình tập luyện A80.

Trương Quỳnh Anh.

Nữ diễn viên cũng cho biết vì lịch trình của cô khá dày đặc nên cô chủ động bay đi bay về giữa Hà Nội và TP.HCM để đảm bảo những buổi tập luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cùng cả đoàn. Một số show đã nhận lời trước đó cô đành dời lại, đổi vé máy bay nhằm không bỏ lỡ việc luyện tập.

Cũng giống Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh dành toàn tâm toàn ý cho đợt diễu hành mừng Quốc khánh. Nữ ca sĩ cho biết vì lịch tập luyện được bổ sung liên tục, cô không dám rời Hà Nội vì sợ ảnh hưởng đến cả đoàn. Người đẹp quyết định hủy hết show, dời những phiên livestream đã chuẩn bị trước để dành 10 ngày tập trung diễu hành.

Khối Văn hóa - Thể thao là một trong 13 khối quần chúng, sẽ tham gia trong Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

