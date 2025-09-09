Lộ hình ảnh thân mật của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu
GĐXH - Hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu thân mật đứng cạnh nhau vô tình được Vân Hugo chia sẻ khiến fan thích thú.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đang là cặp đôi nhận được nhiều quan tâm của khán giả suốt thời gian qua. Không chỉ kết đôi ăn ý trong các sản phẩm âm nhạc, cả hai còn vướng tin đồn đã kết hôn, sinh con nhưng đến hiện tại cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng, vẫn "mập mờ" về mối quan hệ này.
Mới đây, một khoảnh khắc đặc biệt giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã vô tình được MC Vân Hugo chia sẻ khiến người hâm mộ chú ý. Cụ thể, trong bức ảnh khi hội bạn thân hội ngộ, Hoàng Thuỳ Linh còn có hành động như vòng tay ôm Đen Vâu, khuôn mặt thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ. Đen Vâu cũng cười tươi rói, tạo dáng như ôm trọn Hoàng Thuỳ Linh vào lòng khiến cư dân mạng hào hứng.
Đây cũng là lần hiếm hoi Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu công khai xuất hiện cùng nhau trong những hoạt động đời thường như thế này. Vì thế, khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên nhiều bàn luận. Tuy nhiên, điều đáng nói, chỉ sau tầm 30 phút đăng tải, MC Vân Hugo hiện đã xoá đi bức ảnh này trên trang cá nhân.
Trước đó, cả hai từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả Hoàng Thùy Linh lẫn Đen Vâu đều chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.
Gần đây nhất, tại sự kiện A80, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng góp mặt trong đội hình diễu hành của khối Văn hóa thể thao. Khoảnh khắc giọng ca "Để Mị nói cho mà nghe" tận tình hướng dẫn nam rapper cách cầm dải lụa cho đúng đã khiến nhiều fan thích thú.
Khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh chỉnh động tác cho Đen Vâu tại sự kiện A80 gây chú ý (Video- bonggonn173).
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu hợp tác lần đầu trong MV "Gieo quẻ" vào năm 2022. Sau đó, cả hai tiếp tục đồng hành trong MV "Miền đất hứa" được tung ra vào cuối 2023. Từ đó, cả hai thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò nhưng đến nay, người trong cuộc vẫn kín tiếng, không nhắc nhiều về đời tư trước truyền thông.
Tháng 1/2024, nam rapper đăng tâm thư chia sẻ: "Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả", Đen Vâu nói.
Về phía Hoàng Thùy Linh, dù tránh xác nhận tin đồn hẹn hò hay kết hôn, cô vẫn nhiều lần nhắc đến từ "hạnh phúc" mỗi khi nói về Đen Vâu.
