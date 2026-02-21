Mới nhất
Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà'

Thứ bảy, 11:00 21/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hoàng Thùy Linh tối mùng 4 Tết đã khoe ảnh chụp cùng Đen Vâu. Cô còn hạnh phúc gọi bộ ảnh này là "vị nhà".

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

GĐXH - Đây đích thị là chiếc áo dài được Hoàng Thùy Linh "sủng" nhất vì mỗi ngày Tết lại diện một màu khác nhau.

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà' - Ảnh 2.

Hoàng Thùy Linh đã thoải mái công khai bộ ảnh mới trong ngày mùng 4 Tết. Cô gọi bộ ảnh này là "Vị nhà" và khiến khán giả ngầm hiểu họ đã về chung tổ ấm từ lâu.

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà' - Ảnh 3.

Ngay khi bộ ảnh được đăng tải trên MXH, người hâm mộ của cặp đôi đã gửi những lời chúc chân thành đến họ.

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà' - Ảnh 4.

Về mối quan hệ của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu, từ cách đây gần 2 năm, thông tin cặp trai tài gái sắc có tin vui được lan truyền trên khắp mạng xã hội. Đáng nói, không chỉ về cùng một nhà, Hoàng Thùy Linh còn lộ dấu hiệu dáng đi khệ nệ, bụng lùm lùm giống với phụ nữ đang mang thai. Sau lần bị "tóm dính" đó, nữ ca sĩ bỗng dưng im hơi lặng tiếng bất thường trên mạng xã hội, các tài khoản cá nhân cũng bị "đóng băng".

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà' - Ảnh 5.

Thời gian này, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu có những động thái trái ngược nhau. Nếu như Hoàng Thùy Linh lui về ở ẩn thì nam rapper vẫn hoạt động mạng xã hội bình thường. Đen Vâu còn ra mắt sản phẩm mới, thường xuyên xuất hiện trong những show ca nhạc, sự kiện... Anh vẫn giữ nguyên tắc không chia sẻ chuyện đời tư trước công chúng.

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà' - Ảnh 6.

Về phía Hoàng Thùy Linh, trong sự kiện ra mắt phim tài liệu của mình, nữ ca sĩ đã chia sẻ rằng cô muốn bảo vệ tình yêu của mình một cách bình yên. 

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà' - Ảnh 7.

Cũng như bao người phụ nữ, Hoàng Thùy Linh đã có mẫu đàn ông cho riêng mình. Cô nói: "Tôi muốn gặp được người đàn ông cho mình bình yên, cho mình sự nể phục. Người ấy còn có trách nhiệm, có sự sẻ chia và quan tâm".

Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà' - Ảnh 8.

Dù đã đến tuổi lập gia đình nhưng Hoàng Thùy Linh chia sẻ cô cần phải hoàn thiện bản thân mình hơn để đón nhận những điều mới. Từ nhỏ, nữ ca sĩ được bố mẹ dạy dỗ phải độc lập tự chủ kể cả khi mình là phụ nữ nên bao năm qua cô luôn cố gắng hết mình.

Chính sự nỗ lực ấy đã khiến cô đôi lúc mệt đến không thở được. Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Công việc của tôi rất bận rộn, nhiều lúc cảm thấy 24 tiếng/ngày là không đủ. Hành trình của tôi quá miệt mài không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Tôi cần cân bằng cuộc sống lại giảm bớt công việc và tận hưởng đời sống một cách hoan hỉ tích cực". Hiện tại, Hoàng Thùy Linh đang cố gắng cân bằng mọi việc và dành nhiều thời gian cho bản thân cùng gia đình hơn.

Ảnh: FBNV

Tin vui của Hoàng Thùy LinhTin vui của Hoàng Thùy Linh

GĐXH - Hoàng Thùy Linh chia sẻ niềm vinh dự và tự hào là một trong số ít nghệ sĩ được tham gia biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ.

