Chụp hình Tết cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh gọi khoảnh khắc chung đôi là 'vị nhà'

Chính sự nỗ lực ấy đã khiến cô đôi lúc mệt đến không thở được. Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Công việc của tôi rất bận rộn, nhiều lúc cảm thấy 24 tiếng/ngày là không đủ. Hành trình của tôi quá miệt mài không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Tôi cần cân bằng cuộc sống lại giảm bớt công việc và tận hưởng đời sống một cách hoan hỉ tích cực". Hiện tại, Hoàng Thùy Linh đang cố gắng cân bằng mọi việc và dành nhiều thời gian cho bản thân cùng gia đình hơn.