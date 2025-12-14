Khoảnh khắc bất ngờ của Mỹ Tâm và Đen Vâu

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.

Concert See The Light của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình vào 20 giờ tối 13/12. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật hơn 25 năm của Mỹ Tâm, là sự trở lại đầy khẳng định sau thành công rực rỡ của liveshow Tri Âm nhiều năm trước.

Theo thông tin từ ê-kíp Mỹ Tâm, khoảng 40 nghìn khán giả đã có mặt trực tiếp, tạo nên bầu không khí choáng ngợp ngay từ những phút đầu. Sau loạt tiết mục solo mang đậm dấu ấn cá nhân, Mỹ Tâm giới thiệu khách mời đầu tiên của đêm diễn là Đen Vâu - cái tên khiến cả sân vận động đồng loạt vỡ òa.

Khoảnh khắc 40.000 khán giả chờ đón Mỹ Tâm live concert See The Light tối 13/12. Video: Ngọc Mai

Đen Vâu bên Mỹ Tâm trong liveshow.

Sự kết hợp của hai nghệ sĩ được thể hiện qua ca khúc "Xe đạp", nơi giọng rap mộc mạc, giàu tự sự của Đen Vâu hòa quyện cùng cách xử lý tinh tế, đầy cảm xúc của Mỹ Tâm. Mỹ Tâm chia sẻ về duyên gặp gỡ với Đen Vâu, về sự đồng điệu trong quan điểm sống và cách cả hai tìm thấy tiếng nói chung để gắn bó trong âm nhạc.

Về phía mình, Đen Vâu bày tỏ sự trân trọng đặc biệt dành cho nữ ca sĩ, gọi Tri Âm là giá trị mà anh tâm đắc, tin rằng Mỹ Tâm đã và đang lan tỏa ánh sáng tích cực đến mọi người, đồng thời cho biết anh cảm thấy đó là một "phước phần" khi được đứng chung sân khấu với đàn chị trong đêm nhạc này.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Đen Vâu bất ngờ quay sang nói lời xin lỗi Mỹ Tâm ngay trên sân khấu. Nam rapper chân thành chia sẻ rằng trong những ngày gần đây có một số thông tin liên quan đến anh, và anh muốn gửi lời xin lỗi nếu những câu chuyện ấy vô tình ảnh hưởng đến Mỹ Tâm. "Có một số tin tức về em những ngày hôm nay, em xin lỗi chị nếu những chuyện về em ảnh hưởng", Đen nói. Cách nói chậm rãi, ánh mắt trầm lắng cùng sự nghiêm túc trong từng câu chữ khiến không khí sân khấu lắng lại.

Mỹ Tâm và Đen Vâu song ca "Xe đạp" trên sân khấu See The Ligh. Video: Ngọc Mai

Mỹ Tâm bất ngờ trước thái độ của Đen và hỏi ngược lại: "Em có hả?" một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cô an ủi, động viên anh rằng nếu không làm sai thì không có gì phải lo lắng. Sau cuộc trò chuyện với Mỹ Tâm, Đen cho biết anh đã nhìn thấy "See The Light" của riêng mình trong chương trình.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đủ để cho thấy sự tử tế và chân thành giữa hai nghệ sĩ hàng đầu. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều khán giả xúc động bởi sự giản dị, ấm áp hiếm thấy trên một sân khấu có quy mô hàng chục nghìn người.

Trước đó một ngày, trong show diễn ngày 12/12 tại TP.HCM, Đen Vâu cũng từng khiến khán giả chú ý khi cúi rạp người trên sân khấu để cảm ơn và gửi lời xin lỗi. Nam rapper nhẹ nhàng chia sẻ rằng anh không biết cách làm cho mọi người tự hào, nhưng mong khán giả tin rằng anh sẽ luôn là một người bạn đáng tin cậy. Thần sắc buồn rầu, ánh mắt trầm xuống cùng nụ cười gượng gạo mà anh cố giữ để trấn an người hâm mộ đã khiến không ít fan xót xa.

Toàn cảnh 40.000 khán giả cổ vũ tiết mục song ca của Mỹ Tâm và Đen.

