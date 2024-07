Điểm mới về bảng lương của lực lượng công an từ 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Theo đó bảng lương của lực lượng công an cũng được điều chỉnh.

Với mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng/tháng, lương của công an được tính bằng cách lấy lương cơ sở nhân với hệ số. Hệ số lương hiện được quy định tại Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dưới đây là chi tiết bảng lương mới của công an từ 1/7/2024:

Bảng lương cấp bậc quân hàm:

(Bảng lương căn cứ theo Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang)

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an:

Chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của ngành công an và được phong, thăng hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.

Bảng lương công nhân công an:

Theo Luật Công an nhân dân, công nhân công an có trình độ chuyên môn kỹ thuật được tuyển dụng vào làm việc trong ngành công an, được phong hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an nam là 62, nữ là 60.

Công nhân công an nhóm 1 ngạch A được sắp xếp theo vị trí công việc yêu cầu trình độ đại học và trình độ kỹ năng nghề tương ứng; công nhân công an nhóm 2 ngạch A được bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ cao đẳng và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Công nhân công an ngạch B, C sắp xếp, bố trí theo vị trí công việc yêu cầu trình độ trung cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.

Công an nhân dân là gì?

Điều 3 Luật Công an nhân dân 2018 nêu rõ:

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, Điều 4 Luật này quy định, công an nhân dân được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

- Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Được tổ chức một cách tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và tổ chức theo cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở.

- Tuân thủ hiến pháp và pháp luật; dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; cấp dưới phục tùng cấp trên; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Hằng năm, ngày 19/8 là ngày truyền thống của công an nhân dân và ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Từ 1/7/2024, chế độ tiền lương của lực lượng công an được thực hiện theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh minh họa: TL

Công an nhân dân gồm những lực lượng nào?

Theo quy định tại Điều 17 Luật Công an nhân dân, hệ thống tổ chức của công an nhân dân bao gồm:

- Bộ Công an.

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

- Công an xã, phường, thị trấn.

Trong đó, Công an nhân dân chia thành 02 lực lượng là Cảnh sát nhân dân và An ninh nhân dân.

Cần đáp ứng tiêu chuẩn gì để được tuyển chọn vào lực lượng công an nhân dân?

Để được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng công an nhân dân cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong công an nhân dân.

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

(Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP)

Nguyên tắc tuyển chọn vào công an nhân dân

- Theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của công an nhân dân.

- Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và bình đẳng giới.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy và thủ trưởng công an đơn vị, địa phương.

- Đúng chức danh, vị trí công việc và đủ điều kiện, tiêu chuẩn; bảo đảm tính cạnh tranh, số lượng người dự tuyển ở mỗi chỉ tiêu phải cao hơn ít nhất hai lần so với chỉ tiêu cần tuyển.

- Có chính sách ưu tiên hợp lý trong tuyển chọn đối với người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi; người có tài năng; người dân tộc thiểu số; đối tượng chính sách.

(Điều 2 Thông tư 55/2029/TT-BCA)