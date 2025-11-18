Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang
GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Con giáp Sửu: Kiên định, chín chắn và không bao giờ tranh đoạt
Con giáp Sửu nổi tiếng điềm đạm và giàu nội lực. Dù đứng trước khó khăn lớn đến đâu, họ vẫn giữ thái độ bình tĩnh hiếm có, không nóng vội, không mất kiểm soát.
Điều khiến con giáp Sửu khác biệt là họ không màng tranh giành. Họ tin rằng "cái gì là của mình thì sẽ đến đúng thời điểm", còn thứ không thuộc về mình thì càng cưỡng cầu càng mệt mỏi.
Họ chọn cách sống nỗ lực hết mình nhưng không chà đạp người khác, không vội vàng đưa ra quyết định khi cảm xúc chi phối.
Nhờ sự điềm tĩnh này, con giáp Sửu thường được giao trọng trách lớn và trở thành người giữ cân bằng trong tập thể.
Con giáp Mão: Tin vào số mệnh, sống nhẹ nhàng và ít va chạm
Con giáp Mão vốn ôn hòa, không thích can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình, càng không bao giờ tìm cách hại người để đạt lợi ích.
Quan niệm "mọi chuyện đều có số" khiến họ giữ được tâm thế thảnh thơi, bình yên trong hầu hết biến cố.
Tuy nhiên, quá an phận đôi khi khiến con giáp Mão dễ rơi vào thờ ơ và thiếu động lực phát triển.
Khi tìm được sự cân bằng giữa "an nhiên" và "tiến lên", cuộc sống của họ sẽ rực rỡ hơn rất nhiều.
Con giáp Mùi: Trọng hòa khí, tránh xung đột đến mức tối đa
Con giáp Mùi luôn mong muốn một cuộc sống hòa bình, không đấu đá, không hơn thua.
Họ thường đứng ở vị trí trung lập, không muốn vướng vào mâu thuẫn hay thị phi, cũng không muốn làm phật ý bất kỳ ai.
Chính sự mềm mỏng này tạo nên cuộc sống yên ổn cho họ. Tuy nhiên, vì quá sợ xung đột, tuổi Mùi đôi khi bỏ lỡ cơ hội thăng tiến hoặc chứng tỏ năng lực.
Để bứt phá, con giáp này cần sự quyết đoán và sự mạnh mẽ trong những thời điểm quan trọng.
Con giáp Tuất: Không màng vinh hoa, nội tâm kiên định và vững vàng
Người tuổi Tuất có quan niệm rất rõ ràng: vật chất hay danh vọng không quyết định giá trị của một đời người.
Họ không so đo được – mất, hơn – thua, vì thế lúc nào cũng giữ được thái độ điềm tĩnh.
Dù gặp biến cố lớn, con giáp Tuất vẫn luôn tin "trời sinh một đường sống", chỉ cần bình tĩnh quan sát và tìm hướng giải quyết.
Sự mạnh mẽ bên trong tạo nên cho họ khí chất đáng tin cậy, là chỗ dựa tinh thần của gia đình và bạn bè.
Điềm tĩnh: Bí quyết tạo nên phúc khí của 4 con giáp
Trong cuộc sống nhiều cạnh tranh, không phải ai cũng chọn cách đấu đá, hơn thua để đạt mục tiêu.
Có những người lại sống theo triết lý "thuận theo tự nhiên", không tranh giành, không bon chen, tâm luôn an nhiên và bình thản.
Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây chính là hình mẫu tiêu biểu của sự điềm tĩnh và trưởng thành trong mọi tình huống.
Họ không bon chen hay tranh đoạt, nhưng chính sự bình thản, tỉnh táo và kiên định lại giúp họ thu hút phúc khí và quý nhân.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Giữ bình yên sau cánh cửa khép: Chuyện chưa kể về người lính đứng giữa 'tâm bão' HIV/AIDSĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào người giữ bình yên cũng bước ra từ những trận chiến có tiếng súng. Có những vết thương không mảnh đạn, có những cuộc chiến vô hình – nơi những "ánh đỏ" vẫn sáng lên giữa gian khó, bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và niềm tin không bao giờ tắt.
Hành trình âm thầm của những người ‘giữ lửa’ cho bệnh nhân HIVĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng khám điều trị HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) hoạt động lặng lẽ mỗi ngày, là điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân có H. Nhân viên y tế không chỉ khám, cấp phát thuốc ARV mà còn tư vấn, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị và thực hiện xét nghiệm tải lượng virus, CD4, ghi lại từng khoảnh khắc trong hành trình âm thầm giữ sự sống.
Người đàn ông nhiễm HIV gần 2 thập kỷ và hành trình vượt qua những khốc liệt cuộc đờiĐời sống - 4 giờ trước
(GĐXH) - Gần 20 năm kể từ khi phát hiện nhiễm HIV, anh Dương Tuấn N. (SN 1974, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) vẫn duy trì cuộc sống khỏe mạnh: làm việc, nuôi con trưởng thành và đồng hành cùng nhiều người đồng cảnh vượt qua mặc cảm. Với anh, HIV không phải “án tử” mà là một thử thách buộc con người mạnh mẽ hơn. “Nếu coi đó là dấu chấm hết, cuộc sống khép lại ngay từ khoảnh khắc biết tin. Nhưng khi xem nó là thử thách, ta vẫn có hàng nghìn lý do để sống và để tin vào ngày mai”, anh chia sẻ.
Danh tính lái xe tải làm đổ bùn nhão xuống đường khiến nhiều xe máy trượt ngã ở Hà NộiĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Sở), anh N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên phố Tôn Đức Thắng.
Tháng sinh Âm lịch của người có hậu vận vững chắc, tài lộc đầy nhàĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Những người sinh tháng những Âm lịch này sở hữu hậu vận vững chắc, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống viên mãn.
Người dân có thể bị phạt đến 12 triệu đồng nếu đăng ký thường trú, tạm trú sai quy địnhĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú người dân có thể bị phạt nặng đến 12 triệu đồng.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIVĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tôĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyênĐời sống
GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.