2 đại kỵ khiến đời người lao đao: Ai tránh được sẽ sống an yên

Thứ hai, 15:38 17/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Đời người có 2 đại kỵ nếu phạm phải sẽ tự chuốc lấy rắc rối và tổn thất.

Cuộc sống là hành trình dài không có đường quay lại. Muốn bình an, tự tại và thanh thản, hãy biết buông bỏ những điều nhỏ nhặt để tâm hồn nhẹ nhàng hơn và ghi nhớ hai đại kỵ khiến đời người dễ lận đận nếu coi thường.

1. Đại kỵ thứ nhất: Họa từ miệng mà ra

Từ xưa, cha ông đã dặn: "Họa từ miệng mà ra", "Con người mất hai năm để học nói, nhưng mất cả đời để học im lặng". 

Lời nói tưởng chừng vô hình nhưng sức tàn phá đôi khi còn mạnh hơn cả nhát dao. Biết im lặng đúng lúc, nói đúng điều, đúng chỗ, đúng người, đó chính là trí tuệ.

Trong sách Mặc Tử, có ghi lại câu chuyện: học trò hỏi Mặc Tử rằng nói nhiều có lợi hay không. Ông đáp: "Ếch kêu cả ngày, mỏi miệng cũng chẳng ai để ý. Nhưng gà trống chỉ gáy đúng lúc mặt trời lên, lập tức đánh thức cả thiên hạ."

Bài học quá rõ ràng, không phải nói nhiều là hay, mà nói đúng thời điểm mới có giá trị. Người khôn ngoan không phung phí lời nói, không vội vàng thể hiện, không nói những điều thiếu suy nghĩ để mua lấy thù hằn và rắc rối.

Lời nói là tấm gương phản chiếu phẩm chất của một người. Một câu nói thiếu cẩn trọng có thể khiến người khác tổn thương, phá hủy mối quan hệ, hoặc đẩy chính mình vào thế khó. Ngược lại, một câu nói tử tế có thể mở ra cánh cửa cơ hội, thiện cảm và hạnh phúc.

Lời nói đã thốt ra không thể thu hồi, vậy nên hãy để lời mình nói ra mang giá trị, chứ không phải mang theo tai họa.

2 đại kỵ khiến đời người lao đao: Ai tránh được sẽ sống an yên - Ảnh 1.

Lời nói là tấm gương phản chiếu phẩm chất của một người. Ảnh minh họa

2. Đại kỵ thứ hai: Họa từ lòng tham

Cổ nhân ví lòng tham như lửa, nếu không dập tắt kịp thời sẽ thiêu rụi tất cả. Lòng tham cũng như nước, nếu không khống chế sẽ thành lũ và cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Mưu cầu thành công, tiền bạc, danh vọng không sai. Nhưng nhiều người không biết dừng lại, càng được càng muốn nhiều hơn. 

Khi lợi ích trở thành ưu tiên lớn nhất, họ sẵn sàng đánh đổi đạo đức, phá bỏ nguyên tắc, bất chấp hậu quả. Đó chính là lúc lòng tham biến thành sự hủy diệt.

Giáo sư Yu Dan, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, từng nói: "99% người trên thế giới tham vì những khoản lợi nhỏ rồi chịu tổn thất lớn. Chỉ 1% còn lại đủ tỉnh táo để từ bỏ cái lợi trước mắt mới có thể đi tới thành công thật sự."

Không có gì miễn phí ở đời. Thứ tưởng như "lợi nhỏ" hôm nay có thể là cái bẫy khiến bạn đánh mất nhiều hơn trong tương lai. 

Biết đủ mới là phúc, biết dừng mới là trí tuệ, và không tham mới là nền tảng của sự bình an.

Kiểm soát bản thân bình an và thành công

Trên hành trình đời người, ai cũng mong bình an và hạnh phúc. Nhưng bình an không đến từ vận may, mà đến từ cách ta sống và kiểm soát bản thân:

Giữ miệng – tránh họa từ lời nói

Giữ lòng – không để tham vọng dẫn lối

Chỉ cần vượt qua hai đại kỵ này, chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn, tâm an hơn, các mối quan hệ thuận hòa hơn và thành tựu đến tự nhiên hơn.

Thư Di (t/h)
