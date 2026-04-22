Điều ít biết về Profile khủng của nữ sinh Hà Tĩnh đang gây sốt mạng xã hội
GĐXH - Bùi Hà Vy (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự và khán giả truyền hình với bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).
Mới đây, tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), bài phát biểu của một nữ sinh tại lễ kỷ niệm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự và khán giả truyền hình.
Đứng trước các đại biểu tham dự buổi lễ, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nữ sinh này thể hiện sự tự tin và niềm tự hào khi đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ.
Bài phát biểu của Bùi Hà Vy (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026) (Nguồn: Truyền hình Hà Tĩnh)
Dù trẻ tuổi, nữ sinh có gương mặt thanh tú đã chinh phục cả hội trường bằng giọng nói mạch lạc, ánh mắt giàu biểu cảm và đặc biệt là khả năng phát biểu trôi chảy, ít phụ thuộc vào văn bản soạn sẵn.
Ngay sau buổi lễ, đoạn video ghi lại phần phát biểu của nữ sinh này đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và nhận về vô số lời khen ngợi.
Được biết, nữ sinh trong đoạn clip đang được lan truyền rộng rãi là Bùi Hà Vy (SN 2009, học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh). Không chỉ gây ấn tượng bởi phần thể hiện trước đám đông, Hà Vy còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể.
Hà Vy từng đạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc cấp Quốc gia năm 2022, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn tiếng Anh, giải Nhất học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Ngữ văn, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 10 môn tiếng Anh và giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn.
Bên cạnh thành tích học tập tốt, Hà Vy còn rất năng nổ trong hoạt động Đoàn khi từng đảm nhiệm vai trò Bí thư chi đoàn 10 Văn nhiệm kỳ 2024-2025, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường cùng nhiệm kỳ.
