Gấp rút hoàn thành 10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An trước năm học mới

Tiến độ căng như "dây đàn" tại trường nội trú liên cấp

Những ngày này, trên công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn, gần 300 công nhân vẫn duy trì thi công liên tục. Nhiều tổ, đội làm việc đến 4 - 5 giờ sáng, đặc biệt trong các đợt đổ bê tông khối lượng lớn.

Ông Võ Văn Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng trường nội trú, cho biết công trình đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu hoàn thành trong vòng 3 tháng tới để kịp đón học sinh vào năm học mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

Năm 2025, Nghệ An khởi công xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.

Khởi công từ tháng 3/2026, dự án hiện được triển khai theo tinh thần Chiến dịch "90 ngày cao điểm", huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục. Mục tiêu là hoàn thiện các hạng mục trọng điểm trước ngày 26/8. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là khối phòng học, nhà ăn và khu bán trú nhằm bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh ngay khi trường đưa vào hoạt động. Các hạng mục như thư viện, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và khuôn viên trường cũng đang được triển khai đồng thời để rút ngắn thời gian thi công.



Theo đơn vị quản lý, khó khăn lớn nhất của dự án là xử lý nền đất yếu do công trình nằm trên khu vực bãi bồi. Toàn bộ các khối nhà phải sử dụng hệ thống móng cọc thay cho móng thông thường. Bên cạnh đó, việc cung ứng bê tông vẫn gặp áp lực do số lượng đơn vị đủ năng lực cung cấp khối lượng lớn trên tuyến Quốc lộ 7 còn hạn chế. Vì vậy, nhiều kế hoạch đổ bê tông phải được tổ chức xuyên đêm để bảo đảm tiến độ.

Vượt khó để đưa trường nội trú vùng biên về đích

Phía sau quyết tâm đưa các trường nội trú liên cấp về đích đúng hẹn là hàng loạt khó khăn về địa hình, thời tiết, nguồn vật liệu và áp lực tiến độ mà các đơn vị thi công đang phải đối mặt.



Theo kế hoạch, các dự án được triển khai từ tháng 11/2025 và phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Như vậy, toàn bộ quá trình từ chuẩn bị đầu tư đến thi công chỉ diễn ra trong khoảng 10 tháng.

Các công trình trường nội trú liên cấp đang chạy đua tiến độ để kịp năm học mới.

Không chỉ chịu áp lực về tiến độ, điều kiện tự nhiên tại các xã biên giới cũng tạo ra nhiều trở ngại. Địa hình dốc, địa chất phức tạp, thời tiết thất thường, đặc biệt khi bước vào mùa mưa, khiến việc thi công dễ gặp nhiều rủi ro.

Tại công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Keng Đu, xã Keng Đu, việc thi công cũng đang đối mặt với không ít trở ngại. Gần một tháng qua, mỏ đá Kỳ Sơn tạm dừng khai thác do hết thời hạn cấp phép, trong khi vật liệu xây dựng phải vận chuyển từ xa khiến chi phí tăng cao. Thời tiết mưa nhiều từ đầu tháng 5 cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động vận chuyển vật tư và thi công. Dù vậy, nhờ chủ động nguồn vật liệu dự trữ, các đơn vị vẫn duy trì tiến độ theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Xuân Phong, cán bộ quản lý hiện trường dự án, cho biết toàn bộ 11 hạng mục công trình đã được triển khai. Khu nhà học và khu nội trú hiện đang đổ bê tông tầng 3 và tầng 4. "Điều kiện thi công rất khó khăn, đặc biệt là nguồn vật liệu khan hiếm. Tuy nhiên, chúng tôi xác định phải nỗ lực làm việc ngày đêm để hoàn thành mục tiêu đã đề ra", ông Phong nói.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành các trường liên cấp trước năm học mới 2026-2027.

Ngày 18/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An phát động Chiến dịch "90 ngày đêm thi công" nhằm hoàn thành 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 26/8/2026. Theo kế hoạch, 50 ngày đầu sẽ tập trung hoàn thành phần thô gồm nền móng, kết cấu, mái và hạ tầng kỹ thuật chính.

Trong 40 ngày còn lại, các đơn vị sẽ hoàn thiện hệ thống điện, nước, sơn, lát nền và các hạng mục phụ trợ. Các công trường được yêu cầu tổ chức thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp", làm việc liên tục kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Không chỉ chạy đua hoàn thành công trình, các địa phương vùng biên Nghệ An cũng đang gấp rút chuẩn bị điều kiện để vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp ngay khi công trình hoàn thành.

Tại xã Môn Sơn, trong tổng số 2.863 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn có tới 1.397 em đăng ký nhu cầu học tập tại trường nội trú liên cấp, vượt quy mô dự kiến của trường.

Ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Môn Sơn cho hay, phần lớn phụ huynh đều mong muốn con em được học tập tại trường nội trú, đặc biệt là học sinh người Đan Lai, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các bản vùng sâu, vùng xa.

Địa phương đã kiến nghị ngành giáo dục sớm phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh để chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên trước năm học mới.

Theo nhiều giáo viên tại khu vực miền núi, việc hình thành hệ thống trường nội trú liên cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên, tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh ở những địa bàn cách xa trung tâm.

Với 21 trường nội trú liên cấp đang được đầu tư xây dựng tại các xã biên giới, những công trình đang sáng đèn thi công ngày đêm hôm nay được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng cao Nghệ An trong những năm tới.

Tại Nghệ An, 21 trường nội trú liên cấp dự kiến được xây dựng với quy mô 1.029 lớp học, gồm 549 lớp tiểu học và 480 lớp THCS. Khi hoàn thành, hệ thống trường học này sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 39.000 học sinh cùng 1.736 giáo viên, trong đó trên 30.000 học sinh được bố trí ăn ở nội trú. Tổng nguồn lực đầu tư dành cho 21 trường ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.