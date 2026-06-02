Đây là Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026
Chiều 1/6, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố kết quả thi và điểm chuẩn của 5 khối chuyên, năm 2026.
Đây là trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố kết quả thi và điểm chuẩn năm 2026.
Theo thông báo, điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm 2026 của Trường ĐHKHTN như sau:
Chuyên Toán học: 19.25 điểm.
Chuyên Tin học (Thi Toán chuyên): 17.25 điểm.
Chuyên Tin học (Thi Tin học): 17.50 điểm
Chuyên Vật lý: 17.75 điểm.
Chuyên Hóa học: 20.25 điểm.
Chuyên Sinh học: 18.00 điểm.
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn Toán vòng 1 (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 1) cộng với điểm của môn chuyên (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2). Điểm môn Ngữ văn và Tiếng Anh không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đáp ứng điều kiện đạt từ 4,0 trở lên.
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKHTN gửi Kết quả thi tuyển cho thí sinh qua tin nhắn SMS theo số điện thoại thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký dự thi lúc 18:00 ngày 01/06/2026.
Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 25/6/2026 (Thứ Năm) tại Trường THPT Chuyên KHTN, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.vn và website của Trường THPT Chuyên KHTN theo địa chỉ: http://hsgs.edu.vn
Lưu ý: Các thí sinh trúng tuyển nếu nhập học vào Trường THPT Chuyên KHTN thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác.
Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn theo hình thức trực tuyến từ 18 giờ ngày 2/6 đến hết ngày 8/6. Kết quả phúc khảo dự kiến công bố trước ngày 20/6.
So với năm 2025, điểm chuẩn chuyên Hóa năm nay tăng 3,25 điểm; chuyên Sinh tăng 1 điểm; chuyên Lý tăng 0,75 điểm. Các chuyên có điểm chuẩn giảm là chuyên Toán (giảm 0,25 điểm); chuyên Tin (thi Tin chuyên) giảm 2 điểm; chuyên Tin (thi Toán chuyên) giảm 2,25 điểm.
Năm 2026 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 545 chỉ tiêu lớp 10 thuộc 5 khối chuyên; mỗi khối chuyên tuyển 109 chỉ tiêu. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là có 3.972.
