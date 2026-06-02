Đây là Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Thứ ba, 11:36 02/06/2026 | Giáo dục
GĐXH - Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố kết quả thi và điểm chuẩn của 5 khối chuyên, năm 2026.

Chiều 1/6, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố kết quả thi và điểm chuẩn của 5 khối chuyên, năm 2026.

Đây là trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố kết quả thi và điểm chuẩn năm 2026.

Theo thông báo, điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm 2026 của Trường ĐHKHTN như sau:

Chuyên Toán học: 19.25 điểm.

Chuyên Tin học (Thi Toán chuyên): 17.25 điểm.

Chuyên Tin học (Thi Tin học): 17.50 điểm

Chuyên Vật lý: 17.75 điểm.

Chuyên Hóa học: 20.25 điểm.

Chuyên Sinh học: 18.00 điểm.

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố kết quả thi vào lớp 10 năm 2026. Ảnh: VNU

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn Toán vòng 1 (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 1) cộng với điểm của môn chuyên (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2). Điểm môn Ngữ văn và Tiếng Anh không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đáp ứng điều kiện đạt từ 4,0 trở lên.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKHTN gửi Kết quả thi tuyển cho thí sinh qua tin nhắn SMS theo số điện thoại thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký dự thi lúc 18:00 ngày 01/06/2026.

Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 25/6/2026 (Thứ Năm) tại Trường THPT Chuyên KHTN, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.vn và website của Trường THPT Chuyên KHTN theo địa chỉ: http://hsgs.edu.vn

Lưu ý: Các thí sinh trúng tuyển nếu nhập học vào Trường THPT Chuyên KHTN thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn theo hình thức trực tuyến từ 18 giờ ngày 2/6 đến hết ngày 8/6. Kết quả phúc khảo dự kiến công bố trước ngày 20/6.

So với năm 2025, điểm chuẩn chuyên Hóa năm nay tăng 3,25 điểm; chuyên Sinh tăng 1 điểm; chuyên Lý tăng 0,75 điểm. Các chuyên có điểm chuẩn giảm là chuyên Toán (giảm 0,25 điểm); chuyên Tin (thi Tin chuyên) giảm 2 điểm; chuyên Tin (thi Toán chuyên) giảm 2,25 điểm.

Năm 2026 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 545 chỉ tiêu lớp 10 thuộc 5 khối chuyên; mỗi khối chuyên tuyển 109 chỉ tiêu. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là có 3.972.

Đây là Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 - Ảnh 2.Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết

GĐXH - Theo quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2026 nhiều vật dụng thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Đây là Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 - Ảnh 3.Sử dụng cách này, phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu dễ dàng điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 chính xác nhất

GĐXH - Theo dự kiến, ngày 4/7 sẽ có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hà Nội.

GĐXH - Từ ngày 15/7/2026, học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP.

Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin, có hơn 600 thí sinh vắng trong buổi thi Văn kỳ thi vào lớp 10 sáng nay 1/6.

Sau khi chính thức khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, lịch trình chấm thi, công bố điểm và xác nhận nhập học trở thành mối quan tâm hàng đầu của gần 124.000 thí sinh Thủ đô.

Kết quả bài thi không như ý khiến nhiều sĩ tử không kìm được nước mắt sau khi kết thúc bài thi môn Toán.

Dù đề thi vừa sức, áp lực chọi lớp 10 Hà Nội vẫn khiến sĩ tử bật khóc, buộc nhiều cha mẹ phải lo sẵn "kế hoạch B" trường tư, học nghề để giảm tải căng thẳng cho con.

Sáng nay 31/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội bước vào làm bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng khép lại kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 đầy áp lực.

Trong những năm gần đây, xu hướng định hướng nghề nghiệp sớm sau khi tốt nghiệp THCS đang nhận được sự quan tâm lớn từ cả phụ huynh và học sinh.

8 giờ sáng nay (30/5), gần 125.000 sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

GĐXH - Theo quy định học trái tuyến là trường hợp học sinh đăng ký học không có hộ khẩu tại nơi tại trường học hay cơ sở giáo dục muốn đăng ký. Muốn cho trẻ học trái tuyến cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gì?

Ngày 27/5/2026, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1268/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm PGS.TS. Kiều Xuân Thực giữ chức vụ Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

GĐXH - Theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy.

