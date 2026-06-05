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Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp

Thứ sáu, 07:00 05/06/2026 | Giáo dục
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một phụ huynh có con học tại trường THCS Cát Linh (TP Hà Nội) bị giữ học bạ gốc, không cho rút vì chưa hoàn thành khoản tiền quỹ phụ huynh đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 4/6, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền rộng rãi bài viết đầy trăn trở của tài khoản mang tên T.M chia sẻ vào nhóm "Hội Phụ Huynh Hà Nội". Theo phản ánh từ vị phụ huynh này, trong năm học 2025 - 2026, con chị theo học lớp 9 tại Trường THCS Cát Linh.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị chưa thể đóng số tiền 1,8 triệu đồng quỹ phụ huynh được thu vào đầu năm học. Sau khi con hoàn thành chương trình THCS, gia đình quyết định không cho con dự thi lớp 10 mà rút hồ sơ để nộp vào một trường dạy nghề. Do đi làm ở xa, chị đã giao cho con trai đến trường để thực hiện các thủ tục rút học bạ.

Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp - Ảnh 1.

Bài đăng của một phụ huynh phản ánh về việc con học lớp 9A2 - Trường Trung học cơ sở Cát Linh (Hà Nội) không rút được học bạ do chưa đóng hết tiền Quỹ phụ huynh 900.000 đồng.

Tuy nhiên, tại đây, con chị được cán bộ văn phòng nhà trường thông báo hồ sơ chưa thể rút được do gia đình chưa nộp tiền quỹ phụ huynh năm học 2025 - 2026. Vị phụ huynh cho hay: "Tôi trao đổi và được cán bộ văn phòng của nhà trường nói rằng tôi phải nộp 900.000 đồng quỹ phụ huynh của học kỳ II thì mới được lấy hồ sơ. Tôi có hỏi rằng mình không nợ bất cứ khoản phí nào của nhà trường thì tại sao không được lấy hồ sơ của con? Nhân viên văn phòng sau đó cho biết bản thân chỉ làm theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm và yêu cầu tôi liên hệ trực tiếp với giáo viên".

Vì không muốn con trai phải đi lại nhiều lần, người mẹ đã quyết định vay mượn để chuyển khoản trả số tiền 900.000 đồng quỹ phụ huynh học kỳ II như yêu cầu. Thế nhưng, ngay sau khi nộp tiền, chị lại nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phải đóng thêm 900.000 đồng tiền quỹ của học kỳ I mới được rút hồ sơ. Đáng nói, khoản tiền học kỳ I này trước đó gia đình đã được ban phụ huynh lớp xem xét miễn đóng do hoàn cảnh khó khăn. Bức xúc trước sự việc, người mẹ đã viết kiến nghị gửi đến fanpage của nhà trường và chỉ sau khi thông tin được chia sẻ, gia đình mới chính thức lấy được hồ sơ cho con.

Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp - Ảnh 2.

Trường THCS Cát Linh (Hà Nội).

Trao đổi với báo chí xung quanh lùm xùm trên, bà Đặng Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Cát Linh, cho biết nhà trường đã nắm được thông tin vụ việc thông qua mạng xã hội và đã tiến hành xác minh cũng như giải quyết xong xuôi sự việc.

"Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã vào cuộc xử lý, làm việc với giáo viên chủ nhiệm lẫn trưởng ban phụ huynh lớp để xác minh. Nhà trường sau đó đã yêu cầu văn phòng tạo điều kiện để gia đình học sinh rút hồ sơ. Hiện tại, hồ sơ của học sinh đã được trả về cho gia đình. Giữa nhà trường và gia đình cũng đã tìm được tiếng nói chung trong vụ việc", bà Hải thông tin.

Hiệu trưởng Trường THCS Cát Linh cũng nhấn mạnh, ngoài trường hợp học sinh có phụ huynh phản ánh, sau khi hoàn thành chương trình học lớp 9, cũng có một số gia đình đến xin rút hồ sơ để cho con em có thể đi học trường nghề và phía nhà trường đều tạo điều kiện để các gia đình hoàn thiện việc rút hồ sơ nhanh nhất.

Bà Hải khẳng định: "Nhà trường hoàn toàn không có bất kỳ chỉ đạo nào liên quan đến việc giữ hồ sơ của học sinh vì liên quan đến các khoản quỹ phụ huynh. Hiện tại, nhà trường đã trả học bạ cho hầu hết học sinh, chỉ còn 2 trường hợp đang phải chờ do giáo viên bận đi chấm thi. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho phụ huynh và cho rằng sự việc trên xuất phát từ sự hiểu lầm hoặc cách trao đổi chưa thấu đáo giữa phụ huynh với giáo viên và ban đại diện cha mẹ học sinh".

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cát Linh cũng cho biết, bản thân cô cũng thường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm không ép học sinh yếu kém không đăng ký thi vào lớp 10 vì như vậy khiến học sinh mất động lực học tập.

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