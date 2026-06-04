Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 mới nhất
Cập nhật lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 mới nhất của Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước chính xác và nhanh chóng nhất.
Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, thí sinh cả nước bắt đầu bước vào giai đoạn chờ điểm thi lớp 10. Nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh công tác chấm thi để sớm công bố điểm thi, điểm chuẩn và hoàn tất quy trình tuyển sinh trước năm học mới.
Phần lớn các tỉnh, thành đã tổ chức xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Nai và Đà Nẵng đều ghi nhận kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
Nghệ An là địa phương dự kiến công bố điểm thi sớm nhất cả nước vào ngày 4/6. Tiếp theo là Quảng Trị vào ngày 6/6, Lai Châu ngày 7/6 và Ninh Bình chậm nhất ngày 8/6.
Một số địa phương có quy mô tuyển sinh lớn cũng dự kiến công bố kết quả trong tháng 6. TP.HCM dự kiến công bố điểm thi sau ngày 9/6, Đồng Nai vào ngày 10/6. Trong khi đó, Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn từ ngày 19 đến 22/6.
Dưới đây là lịch công bố điểm thi vào lớp 10 cập nhật 34 tỉnh/ thành trên cả nước:
|STT
|Tỉnh/thành
|Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026
|1
|Hà Nội
|19-22/6
|2
|Bắc Ninh
|Trước 15/6
|3
|Hưng Yên
|Trước 10/6
|4
|Lạng Sơn
|18-25/6
|5
|Ninh Bình
|Chậm nhất 8/6
|6
|Nghệ An
|4/6
|7
|Điện Biên
|
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước 16/6
Trường THPT PNDTNT: Trước 17/6
Các trường khác: Trước 18/6
|8
|Lào Cai
|Trước 10/6
|9
|Lai Châu
|Trước 11/6
|10
|Hải Phòng
|Chậm nhất 19/6
|11
|TP.HCM
|Sau 12/6
|12
|Đồng Nai
|10/6
|13
|Quảng Trị
|6/6
|14
|Quảng Ngãi
|Trước 20/6
|15
|Đắk Lắk
|Trước 25/6
|16
|Đà Nẵng
|Chậm nhất 10/6
|17
|Hà Tĩnh
|Trước 11/6
|18
|Khánh Hoà
|Trước 30/6
|19
|Tuyên Quang
|Trước 20/7
|20
|An Giang
|18/7
|21
|Cần Thơ
|14-17/7
|22
|Thái Nguyên
|Trước 2/7
|23
|Thanh Hoá
|Trước 31/7
|24
|Cao Bằng
|Trước 14/7
|25
|Tây Ninh
|20/7
|26
|Sơn La
|4-15/7
|27
|Huế
|Cuối tháng 6 - đầu tháng 7
|28
|Cà Mau
|
Trường chuyên: 6/7
PTDTNT: 27/7
Các trường khác: 18/7
|29
|Gia Lai
|6/7
|30
|Vĩnh Long
|Trước 24/7
|31
|Quảng Ninh
|25/7
|32
|Lâm Đồng
|Trước 31/7
|33
|Phú Thọ
|Trước 31/7
|34
|Đồng Tháp
|Trước 31/7
Nhiều tỉnh tổ chức kỳ thi muộn hơn nên thời gian công bố kết quả kéo dài đến tháng 7. Thanh Hóa, Đồng Tháp, Phú Thọ và Lâm Đồng đều dự kiến hoàn thành việc công bố điểm thi, điểm chuẩn trước ngày 31/7.
Năm nay, đa số địa phương tiếp tục tổ chức thi tuyển với ba môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, chủ yếu là Tiếng Anh. Riêng Tuyên Quang lựa chọn môn Khoa học Tự nhiên làm môn thi thứ ba thay cho Ngoại ngữ.
Ngoài các địa phương tổ chức thi tuyển đại trà, một số tỉnh như Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Tuy nhiên, các địa phương này vẫn tổ chức thi tuyển đối với trường THPT chuyên hoặc một số cơ sở giáo dục có yêu cầu tuyển sinh riêng.
Theo lịch dự kiến, đợt công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 sẽ tập trung trong khoảng từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7. Sau khi có kết quả thi, các địa phương sẽ xác định điểm chuẩn, hoàn tất công tác tuyển sinh và chuẩn bị cho năm học 2026-2027.
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