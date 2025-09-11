Profile khủng của chàng trai từ chối chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Trong buổi chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú tại sự kiện Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội, một quyết định đã gây ra sự chú ý lớn là bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng (số thứ tự 61) đã không chọn chuyên ngành tại đây.

Theo VTC News, tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng (sinh năm 2001, quê ở Lào Cai), là sinh viên khoá 50 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng tại sự kiện Match Day, Trường Đại học Y Hà Nội (Nguồn: Nhà trường).

Hoàng từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (tỉnh Yên Bái cũ).

Ngay từ năm lớp 10, Hoàng vượt cấp tham gia kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa và giành giải Khuyến khích. Sang lớp 11 và 12, Hoàng tiếp tục khẳng định năng lực tại kỳ thi này khi liên tiếp đoạt giải Nhất, được tuyển chọn vào đội Olympic Hóa học quốc tế.

Hình ảnh Nguyễn Đình Hoàng tại kỳ thi Olympic hoá học quốc tế 2019. Ảnh: BTC

Năm 2019, 10X trở thành một trong bốn gương mặt đại diện Việt Nam tranh tài tại Olympic Hóa học quốc tế ở Cộng hòa Pháp, vinh dự giành Huy chương Bạc.

Với thành tích học tập xuất sắc, Hoàng nhận được nhiều lời mời nhập học kèm học bổng hấp dẫn từ các trường đại học quốc tế. Tuy vậy nam sinh quyết định lựa chọn Đại học Y Hà Nội, sau khi được tuyển thẳng vào trường.

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, nam sinh đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Pháp, đạt 9,7 điểm.

Nguyễn Đình Hoàng tại trường Đại học VinUni. Ảnh: GĐCC

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng đồng thời trúng tuyển bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội (xếp thứ 61) và Đại học VinUni (xếp thứ 1). Cuối cùng, cậu đã chọn theo học chuyên ngành Gây mê Hồi sức tại VinUni.

Quyết định không chọn chuyên ngành ở Đại học Y Hà Nội không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn mở ra cơ hội quý giá, dành một suất học cho hơn 800 bạn sinh viên đứng phía sau.