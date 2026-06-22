Điều trị xơ gan nhiều năm, bác sĩ phát hiện nguyên nhân thực sự là một dạng ung thư máu hiếm gặp

Điều trị xơ gan, phát hiện mắc ung thư máu hiếm gặp

Ông Nam (71 tuổi) có tiền sử xơ gan và đã tuân thủ điều trị trong thời gian dài, đồng thời hạn chế rượu bia theo khuyến cáo của bác sĩ. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không cải thiện rõ rệt. Người bệnh thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém và xuất hiện cảm giác chướng bụng nhẹ.

Trong một lần khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, các bác sĩ nhận thấy nhiều dấu hiệu không hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán xơ gan tiến triển thông thường.

BS.CKII Nguyễn Thiên Lữ cho biết kết quả xét nghiệm máu ghi nhận tình trạng bạch cầu tăng nhẹ, trong khi các chỉ số chức năng gan không quá xấu. Tuy nhiên, khám lâm sàng và siêu âm ổ bụng lại phát hiện lách của người bệnh to bất thường.

Đây là dấu hiệu khiến bác sĩ nghi ngờ người bệnh có thể mắc xơ tủy, một dạng ung thư máu mạn tính hiếm gặp, thường tiến triển âm thầm và dễ bị bỏ sót trong giai đoạn đầu.

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Dấu hiệu bất thường giúp phát hiện ung thư máu

Để làm rõ nguyên nhân, người bệnh được chỉ định thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả cho thấy nồng độ LDH (lactate dehydrogenase) trong máu tăng cao, gợi ý tình trạng tăng sinh và phá hủy tế bào bất thường. Xét nghiệm gene JAK2 cho kết quả dương tính - một dấu ấn thường gặp ở nhóm bệnh tăng sinh tủy mạn tính.

Các xét nghiệm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương và nhuộm sợi xơ sau đó xác nhận người bệnh mắc xơ tủy.

Theo bác sĩ Lữ, tình trạng xơ gan của ông Nam thực chất là hậu quả thứ phát do bệnh xơ tủy gây ra.

Khi tủy xương bị xơ hóa, khả năng sản xuất tế bào máu bình thường suy giảm. Để bù đắp, cơ thể phải huy động các cơ quan khác như gan và lách tham gia quá trình tạo máu ngoài tủy. Theo thời gian, gan và lách sẽ to dần, chức năng suy giảm và có thể biểu hiện giống các bệnh lý gan mạn tính.

Ung thư máu hiếm gặp dễ bị nhầm với bệnh gan

Xơ tủy là một dạng ung thư máu hiếm gặp với tỷ lệ mắc dao động từ 0,22 đến 0,99 trường hợp trên 100.000 dân mỗi năm. Bệnh thường xuất hiện ở người trung niên và cao tuổi.

Các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu như: Mệt mỏi kéo dài; thiếu máu nhẹ; sụt cân không rõ nguyên nhân sốt nhẹ ách to.

Khi gan và lách to trở thành biểu hiện nổi bật, người bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh gan mạn tính, đặc biệt nếu có tiền sử sử dụng rượu bia.

Chính vì vậy, không ít trường hợp ung thư máu được phát hiện muộn sau nhiều năm điều trị theo hướng bệnh gan mà không đạt hiệu quả như mong muốn.

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Điều trị trúng đích giúp cải thiện sức khỏe người bệnh

Trước đây, việc điều trị xơ tủy chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng và xử lý biến chứng. Hiện nay, y học đã có các thuốc điều trị đích tác động trực tiếp vào cơ chế sinh bệnh.

Với trường hợp của ông Nam, bác sĩ chỉ định điều trị bằng Ruxolitinib (Jakavi), thuốc ức chế JAK giúp kiểm soát quá trình tăng sinh bất thường của các tế bào máu.

Sau một thời gian điều trị, người bệnh đáp ứng tích cực. Kích thước lách giảm đáng kể, tình trạng chướng bụng và mệt mỏi được cải thiện. Các chỉ số huyết học dần ổn định hơn, đồng thời chức năng gan cũng có những chuyển biến khả quan.

Người mắc bệnh gan cần cảnh giác với dấu hiệu bất thường

Theo BS.CKII Nguyễn Thiên Lữ, không phải mọi trường hợp xơ gan đều xuất phát từ bệnh gan nguyên phát. Một số bệnh lý huyết học, trong đó có ung thư máu, cũng có thể gây tổn thương gan thứ phát.

Việc xác định chính xác nguyên nhân nền đóng vai trò quan trọng, giúp người bệnh được điều trị đúng hướng, tránh kéo dài thời gian điều trị nhưng không đạt hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc bệnh gan mạn tính, đặc biệt là những trường hợp có biểu hiện lách to nhanh, thiếu máu hoặc rối loạn tế bào máu không rõ nguyên nhân nên được thăm khám toàn diện tại các cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa huyết học và gan mật.

Phát hiện sớm ung thư máu và điều trị đúng phác đồ có thể giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.