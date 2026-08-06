Bước đột phá cứu người đàn ông bị suy tim nguy kịch, chức năng tim chỉ còn dưới 20%

Ngày 6/8, thông tin từ Bệnh viện E cho biết, mới đây, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch của bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho một trường hợp người bệnh bị suy tim tiến triển nặng bằng kỹ thuật đột phá Liệu pháp Tái đồng bộ cơ tim tối ưu hoá sử dụng tạo nhịp bó nhánh trái.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị suy tim nặng. Ảnh: BVCC.

Theo đó, bệnh nhân nam (74 tuổi, tại Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi nhiều, hụt hơi, khó thở liên tục và luôn trong trạng thái hoang mang, sợ hãi. Trước đó, người bệnh phát hiện cơ thể mệt mỏi đột ngột và đến điều trị tại một cơ sở y tế khác nhưng tình trạng không cải thiện.

Nhận thấy sức khỏe có dấu hiệu "xuống dốc" nhanh chóng, bệnh nhân nên đã chủ động xin chuyển tuyến đến Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E. Người bệnh không có tiền sử hay điều trị các bệnh lý tim mạch rõ ràng trước đây.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như điện tâm đồ, siêu âm tim... Kết quả chẩn đoán cho thấy người bệnh bị suy tim giai đoạn tiến triển rất nặng, phân suất tống máu (EF) của bệnh nhân chỉ còn 15 – 20%, chỉ bằng 1/3 so với người bình thường. Trái tim bị giãn rộng, co bóp mất đồng bộ nghiêm trọng.

Bước tiến đột phá trong điều trị suy tim

ThS.BS Hoàng Trung Kiên – Khoa Khám bệnh và Cấp cứu Tim mạch thì đầu, Trung tâm Tim mạch cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng suy tim rất nặng. Đối với các trường hợp suy tim có chỉ số EF giảm sâu và điện tâm đồ thể hiện giãn rộng phức bộ QRS – dấu hiệu cho thấy các vùng cơ tim co bóp không đồng bộ – việc chỉ dùng thuốc đơn thuần là chưa đủ.

Vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện cấy máy tái đồng bộ cơ tim kết hợp kỹ thuật tạo nhịp đường dẫn truyền (LOT-CRT) để khôi phục nhịp đập sinh lý cho tim.

Hiện tại, chức năng tim của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, đạt 60% – trở về mức của một người khỏe mạnh bình thường. Ảnh: BVCC.

Đây là một trong những kỹ thuật hiện đại trong điện sinh lý tim. Thay vì chỉ kích thích thất trái từ mặt ngoài qua Tĩnh mạch xoang vành như CRT truyền thống (vốn có tỷ lệ không đáp ứng khoảng 30% và phụ thuộc nhiều vào giải phẫu tĩnh mạch), kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái (LBBAP) đưa điện cực xuyên qua vách liên thất để tiếp cận trực tiếp hệ thống dẫn truyền tự nhiên.

Nhờ đó khôi phục sự co bóp đồng bộ của cơ tim một cách sinh lý nhất, thu hẹp tối đa thời gian QRS và nâng tỷ lệ đáp ứng lên trên 85-90%. Việc kết hợp Liệu pháp tái đồng bộ và tạo nhịp bó nhánh trái (LOT-CRT) giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị cho các trường hợp tổn thương cơ tim diện rộng.

Theo các bác sĩ, thách thức về chuyên môn khi thực hiện kỹ thuật này là đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và kỹ năng rất cao để đưa điện cực xuyên qua vách liên thất an toàn mà không gây thủng vách hoặc tổn thương mạch máu. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa: can thiệp tim mạch, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực, thủ thuật đã diễn ra thuận lợi và an toàn tuyệt đối.

"Ở những người bệnh suy tim nặng có QRS giãn rộng, việc can thiệp cấy máy tái đồng bộ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và đánh giá nguy cơ sát sao trong suốt quá trình thực hiện. Kỹ thuật LOT-CRT giúp tim co bóp đồng bộ hơn, từ đó cải thiện rõ rệt chức năng tim. Nhờ trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp ăn khớp của ê-kíp, chúng tôi đã kiểm soát tốt các nguy cơ, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh", ThS.BS Hoàng Trung Kiên giải thích.

Sau can thiệp, người bệnh được tiếp tục duy trì phác đồ điều trị nội khoa nền tảng và theo dõi tích cực. Chỉ sau 1 tháng cấy máy và kết hợp điều trị nội khoa tích cực, kết quả tái khám cho thấy, chức năng tim (EF) của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, đạt 60% – trở về mức của một người khỏe mạnh bình thường.

Nhận biết sớm các dấu hiệu suy tim

Theo ThS.BS Hoàng Trung Kiên, suy tim là hội chứng lâm sàng phức tạp và là giai đoạn cuối của hầu hết các bệnh lý tim mạch. Do đó, người dân cần thực hiện tầm soát và khám sức khỏe định kỳ để được phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid.

Nếu thấy xuất hiện triệu chứng khó thở (đặc biệt khi nằm hoặc vận động), hụt hơi, hồi hộp, sưng phù hai chân, mệt mỏi kéo dài... người dân cần đến ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đặc biệt, đối với người bệnh đã được cấy máy tái đồng bộ cơ tim, máy giúp hỗ trợ tim co bóp đồng bộ nhưng không thay thế thuốc, người bệnh tuyệt đối không tự ý dừng thuốc hay thay đổi liều lượng (đặc biệt là nhóm thuốc "tứ trụ" trong điều trị suy tim). Bên cạnh đó, cần chú ý ăn nhạt, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và tái khám định kỳ để kiểm tra thông số máy.

Hà Anh

Suy tim giai đoạn đầu có thể cải thiện không? Không ít người lo lắng khi được chẩn đoán suy tim vì cho rằng đây là giai đoạn cuối của các bệnh tim mạch. Thực tế, suy tim giai đoạn đầu vẫn có cơ hội cải thiện nếu được điều trị và chăm sóc đúng cách ngay từ sớm.



