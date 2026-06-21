Đau vú kéo dài, người phụ nữ 47 tuổi phát hiện ung thư vú sau 6 tháng trì hoãn sinh thiết
GĐXH - Sau 6 tháng trì hoãn sinh thiết vì đau vú, người phụ nữ đi khám phát hiện tổn thương lan rộng gần gấp đôi, kết quả xác định ung thư vú giai đoạn rất sớm.
Phát hiện vi vôi hóa nghi ngờ ung thư nhưng chưa đồng ý sinh thiết
Chị Thoa (47 tuổi) nhiều lần đi khám vì đau vú trái nhưng không xác định được nguyên nhân. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chị được chụp nhũ ảnh và phát hiện các vi vôi hóa phân bố theo vùng ở vú trái, được xếp loại BIRADS 4b – mức độ nghi ngờ ung thư vú trung bình.
Các bác sĩ đã tư vấn thực hiện sinh thiết để xác định bản chất tổn thương. Tuy nhiên, do chưa muốn can thiệp vào vùng vú nên chị quyết định tiếp tục theo dõi thay vì thực hiện thủ thuật ngay.
Sáu tháng sau, chị quay lại bệnh viện vì xuất hiện tình trạng đau vú kéo dài hơn, đồng thời có dịch màu nâu đặc chảy ra từ núm vú trái. Khám lâm sàng ghi nhận một mảng cứng ở vú trái với ranh giới không rõ.
Kết quả chụp nhũ ảnh lần này cho thấy số lượng vi vôi hóa tăng đáng kể so với trước đó, vùng tổn thương lan rộng khoảng 7 cm và tiến sát đến núm vú. Các bác sĩ đánh giá tổn thương ở mức BIRADS 5 – rất nghi ngờ ung thư và không thể tiếp tục trì hoãn sinh thiết.
Tổn thương lan rộng nhanh chỉ trong nửa năm
Để xác định chính xác bản chất tổn thương, các bác sĩ thực hiện sinh thiết vú bằng kim lớn dưới hướng dẫn X-quang cắt lớp. Đây là kỹ thuật giúp định vị chính xác các ổ vi vôi hóa khó quan sát trên siêu âm, từ đó lấy mẫu mô đại diện cho vùng nghi ngờ.
Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô ống tại chỗ (DCIS) độ 3.
BS.CKII Lê Nguyệt Minh, Trưởng Đơn vị Kỹ thuật cao Chẩn đoán và Can thiệp bệnh tuyến vú, cho biết ung thư biểu mô ống tại chỗ là dạng ung thư vú giai đoạn 0, khi tế bào ác tính vẫn còn khu trú trong các ống dẫn sữa và chưa xâm lấn ra mô xung quanh.
Tuy nhiên, với trường hợp của chị Thoa, số lượng vi vôi hóa tăng nhanh trong vòng 6 tháng khiến các bác sĩ lo ngại tổn thương không chỉ mở rộng mà còn có nguy cơ chuyển sang giai đoạn xâm lấn nếu tiếp tục trì hoãn điều trị.
Phải cắt toàn bộ tuyến vú vì tổn thương lan đến núm vú
Để đánh giá mức độ lan rộng của bệnh, người bệnh được chụp cộng hưởng từ. Kết quả cho thấy tổn thương ở vú trái đã lan rộng tới khoảng 9,5 cm, xâm lấn vào núm vú và một phần quầng vú, đồng thời xuất hiện một số hạch bất thường cần theo dõi thêm.
Trước nguy cơ tái phát cao và mức độ tổn thương ngày càng phức tạp, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú trái theo phương pháp Patey kết hợp vét hạch nách trái nhằm điều trị triệt căn.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Toàn bộ tổn thương được loại bỏ với diện cắt an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ tiếp tục xác nhận ung thư biểu mô ống tại chỗ độ 3, chưa ghi nhận tình trạng xâm nhập mạch máu hoặc thần kinh.
Đáng mừng là toàn bộ các hạch nách được lấy ra đều âm tính với tế bào ung thư, cho thấy bệnh chưa di căn.
Dấu hiệu ung thư vú dễ bị bỏ qua
Sau một tuần điều trị, chị Thoa được xuất viện và không cần điều trị bổ sung. Các lần tái khám sau đó đều cho kết quả tốt, sức khỏe và tinh thần ổn định.
Theo BS.CKII Lê Nguyệt Minh, đau vú là triệu chứng khá phổ biến và phần lớn không liên quan đến ung thư. Tuy nhiên, nếu đau kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu như chảy dịch một bên núm vú, dịch màu nâu hoặc lẫn máu, sờ thấy khối cứng, tụt núm vú hoặc thay đổi hình dạng vú, người bệnh cần đi khám sớm để được đánh giá chuyên sâu.
Bác sĩ cũng nhấn mạnh, ung thư vú giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng mà chỉ biểu hiện bằng những vi vôi hóa rất nhỏ trên phim chụp nhũ ảnh. Đây là lý do chụp nhũ ảnh được xem là phương pháp tầm soát ung thư vú hiệu quả, giúp phát hiện tổn thương từ rất sớm, trước khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng.
Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế các phẫu thuật lớn và cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.
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