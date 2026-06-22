Thói quen làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày không phải ăn cay, mà là 4 việc nhiều người làm mỗi ngày

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Ăn cay có thực sự gây ung thư dạ dày?

Trong suy nghĩ của nhiều người, đồ ăn cay là nguyên nhân khiến dạ dày bị tổn thương, gây viêm loét và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tiêu hóa, đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về sức khỏe dạ dày.

Hoạt chất capsaicin trong ớt có thể tạo cảm giác nóng rát hoặc khó chịu tạm thời ở đường tiêu hóa, nhưng không trực tiếp làm tổn thương tế bào niêm mạc dạ dày và cũng không phải nguyên nhân gây ung thư dạ dày.

Đối với người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ăn cay ở mức độ phù hợp thậm chí còn có thể kích thích vị giác, tăng tiết dịch tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột.

Người đang bị viêm dạ dày nặng hoặc loét dạ dày có thể thấy triệu chứng khó chịu hơn khi ăn quá cay, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ớt là tác nhân trực tiếp gây ung thư.

Các chuyên gia cho rằng nguy cơ ung thư dạ dày chủ yếu liên quan đến tình trạng tổn thương niêm mạc kéo dài trong nhiều năm do thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu lành mạnh và các bệnh lý dạ dày không được kiểm soát tốt.

Các chuyên gia tiêu hóa cho biết điều đáng lo ngại hơn đối với nguy cơ ung thư dạ dày lại là những thói quen sinh hoạt kéo dài nhiều năm, chứ không phải là ăn cay. Ảnh minh hoạ

4 thói quen âm thầm làm tổn thương dạ dày

1. Ăn uống thất thường, bỏ bữa hoặc ăn quá no

Dạ dày hoạt động theo một nhịp sinh học tương đối ổn định. Khi thường xuyên bỏ bữa sáng, ăn uống thất thường hoặc lúc đói lúc no, quá trình tiết axit dạ dày dễ bị rối loạn.

Khi dạ dày tiết nhiều axit nhưng không có thức ăn để trung hòa, lớp niêm mạc sẽ bị kích thích và tổn thương nhiều hơn.

Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ viêm dạ dày, loét dạ dày và các biến đổi bất thường ở niêm mạc sẽ tăng lên đáng kể.

2. Thường xuyên ăn đồ quá nóng

Nhiều người có thói quen ăn uống khi thức ăn còn bốc khói vì cho rằng "ăn nóng mới ngon".

Tuy nhiên, thực phẩm hoặc đồ uống ở nhiệt độ quá cao có thể gây bỏng vi thể cho niêm mạc thực quản và dạ dày.

Việc niêm mạc liên tục bị tổn thương rồi tái tạo trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào.

Các chuyên gia thường khuyến cáo nên hạn chế sử dụng thực phẩm hoặc đồ uống quá nóng, đặc biệt là những món vừa mới nấu xong.

Thường xuyên ăn đồ quá nóng, ăn uống thất thường cũng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Ảnh minh họa

3. Thức khuya và ngủ không đủ giấc

Ban đêm là khoảng thời gian cơ thể thực hiện nhiều hoạt động sửa chữa và phục hồi, trong đó có niêm mạc dạ dày.

Thói quen thức khuya kéo dài có thể làm suy giảm khả năng phục hồi của hệ tiêu hóa, đồng thời ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.

Khi cơ thể thiếu ngủ thường xuyên, các phản ứng viêm có xu hướng kéo dài hơn, khiến các tổn thương ở dạ dày khó hồi phục.

4. Thường xuyên căng thẳng, lo âu hoặc tức giận

Các bác sĩ vẫn gọi đường tiêu hóa là "bộ não thứ hai" của cơ thể vì mối liên hệ chặt chẽ giữa cảm xúc và hệ tiêu hóa.

Khi một người liên tục chịu áp lực tâm lý, căng thẳng hoặc tức giận kéo dài, chức năng co bóp của dạ dày có thể bị rối loạn, đồng thời lượng axit tiết ra cũng thay đổi bất thường.

Lâu dần, những rối loạn chức năng này có thể chuyển thành tổn thương thực thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý dạ dày mạn tính.

Muốn bảo vệ dạ dày, hãy bắt đầu từ 4 việc đơn giản

Duy trì bữa ăn đúng giờ

Ăn đủ ba bữa mỗi ngày, hạn chế bỏ bữa sáng và tránh để dạ dày quá đói hoặc quá no.

Việc duy trì giờ giấc ăn uống ổn định giúp quá trình tiết axit diễn ra cân bằng hơn, giảm nguy cơ kích thích niêm mạc.

Chờ thức ăn nguội bớt trước khi dùng

Thay vì ăn hoặc uống khi còn quá nóng, hãy để thực phẩm đạt nhiệt độ dễ chịu trước khi sử dụng.

Đây là cách đơn giản giúp hạn chế tổn thương lặp đi lặp lại ở niêm mạc tiêu hóa.

Ngủ sớm và ngủ đủ giấc

Các chuyên gia khuyến khích duy trì thời gian ngủ hợp lý, cố gắng đi ngủ trước 23 giờ và đảm bảo giấc ngủ chất lượng.

Ngủ đủ không chỉ tốt cho dạ dày mà còn có lợi cho tim mạch, miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Học cách giải tỏa căng thẳng

Đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng, trò chuyện với người thân, đọc sách hoặc thực hành các kỹ thuật thư giãn có thể giúp giảm áp lực tinh thần.

Khi cảm xúc được kiểm soát tốt hơn, hệ tiêu hóa cũng hoạt động ổn định hơn.

Dạ dày khỏe không chỉ phụ thuộc vào việc kiêng ăn

Nhiều người quá tập trung vào chuyện nên ăn gì, kiêng gì mà quên rằng sức khỏe dạ dày chịu ảnh hưởng rất lớn từ lối sống hằng ngày.

Ăn cay không phải nguyên nhân chính gây ung thư dạ dày. Điều đáng lo hơn là những thói quen kéo dài nhiều năm như ăn uống thất thường, dùng đồ quá nóng, thức khuya và căng thẳng kéo dài.

Thay đổi những điều nhỏ mỗi ngày có thể là cách hiệu quả nhất để bảo vệ dạ dày và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm trong tương lai.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.