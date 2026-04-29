Dịp lễ 30/4 khám phá sắc màu vùng cao, làm tranh Đông Hồ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam





Khám phá không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc

Từ ngày 30/4/2026 đến 3/5/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ giới thiệu không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, điểm nhấn là không gian văn hóa chợ vùng cao với chủ đề "Sắc màu Lai Châu" tạo không khí đậm nét chợ vùng cao ấn tượng cho du khách đi chợ và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian tại chợ vùng cao do chính những cộng đồng dân tộc thực hiện, giới thiệu phục vụ du khách tham quan.

Các hoạt động với sự tham gia của hơn 100 người của 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng: Tày, Nùng (Thái Nguyên); Dao (Tp. Hà Nội); Mông (Tuyên Quang); Mường (Phú Thọ); Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (TP. Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Raglai (Khánh Hòa); Ê Đê (Đắk Lắk); Khmer (TP. Cần Thơ).

Điểm nhấn của chương trình là Chợ phiên vùng cao với chủ đề "Sắc màu Lai Châu", tái hiện không gian chợ phiên vùng cao các dân tộc Tây Bắc, Đông Bắc tạo ấn tượng cho du khách cảm nhận không khí chợ phiên vùng cao, thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian do chính những chủ thể vùng cao thực hiện.

Ẩm thực dân tộc là một trong những hoạt động thu hút du khách đến với phiên chợ vùng cao.

Không gian chợ là sự kết hợp giữa không khí xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Lự, Thái, Giáy tỉnh Lai Châu và một số tiểu thương vùng cao.

Theo BTC sẽ có khoảng 40 gian hàng bao gồm: 33 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; gian hàng giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực dân tộc: như đồ xôi màu, bánh cuốn vùng cao, giã bánh dày, làm bánh...

Không chỉ dừng ở trải nghiệm ẩm thực, chương trình còn mang đến không khí lễ hội rộn ràng với các tiết mục dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian như đánh quay, ném pao, đu dây, đẩy gậy…

Đặc biệt, nghệ thuật múa khèn của đồng bào Mông được giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm, góp phần làm nổi bật giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều nghi lễ truyền thống cũng được tái hiện như Lễ cúng thần rừng (Háu Đoong) của dân tộc Giáy - nghi lễ cầu mùa, bảo vệ rừng và nguồn nước; hay Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự thể hiện lòng tri ân đối với con vật gắn bó trong sản xuất nông nghiệp.

Trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ - di sản văn hóa phi vật thể vừa được UNESCO ghi danh

Bên cạnh đó, không gian trưng bày và trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ - di sản văn hóa phi vật thể vừa được UNESCO ghi danh cũng là điểm dừng chân đáng chú ý.

Tại đây sẽ trưng bày khoảng 30 tranh dân gian Đông Hồ với những ký ức tuổi thơ, kỷ niệm về thời chăn trâu, cắt cỏ lại ùa về với không ít người khi thấy các cảnh "Mục đồng thổi sáo", "Chăn trâu thả diều", "Hái dừa", "Đám cưới chuột"…

Trải nghiệm làm tranh Đông Hồ luôn thu hút sự tham gia của các em học sinh.

Du khách còn được tham gia hoạt động trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ với chủ đề "Em là nghệ nhân tranh Đông Hồ". Nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ sẽ giới thiệu về nghệ thuật làm tranh dân gian Đồng Hồ, hướng dẫn cho đồng bào và du khách trải nghiệm và làm tranh.

Thông qua một số trò chơi tuy đơn giản nhưng cũng giúp các em học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, con vật, góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo mà còn gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình. Với không gian này giúp các em có thêm điểm dừng chân, thêm trải nghiệm, thêm niềm vui trong hành trình tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

