Đồ đông chen chân cùng đồ hè: Kệ hàng giao mùa và câu chuyện "chọn gì, mua gì" của khách

Dạo một vòng các tụ điểm mua sắm từ các chuỗi siêu thị lớn cho đến shop quần áo thời điểm này, có thể dễ dàng nhận thấy một điểm đặc biệt: các mặt hàng thời trang thu đông và xuân hè được bày bán đồng thời.

Ghi nhận tại hai siêu thị lớn Aeon (Cầu Giấy, Hà Nội) và siêu thị Thành Đô (Đống Đa, Hà Nội), các khu trưng bày thu đông đã được lấp đầy với đủ mẫu mã mới để đón đầu nhu cầu giữ ấm, đi kèm mức giá niêm yết khá cao. Đối với các phân khúc đồ mùa hè, trong khi Aeon đẩy mạnh các chương trình giảm giá sâu nhằm tối ưu hóa hàng tồn, thì siêu thị Thành Đô tuy ít áp dụng các chương trình giảm giá nhưng lại sở hữu mặt bằng giá mềm hơn so với các thiết kế thu đông mới ra mắt.

Một số mẫu áo thu đông được ra mắt tại Aeon: Các dòng áo nỉ từ 195.300 đồng - 244.400 đồng, áo khoác trend coach ngắn giá 372.100 đồng, các dòng áo len từ 342.600 đồng - 539.000 đồng, áo khoác dù hai mặt 273.900 đồng cùng nhiều sản phẩm khác mới ra mắt.

Một số trang phục thu đông của shop Ann, áo khoác dáng ngắn giá 370.000 đồng, áo cardigan len giá 270.000 đồng

Khu vực giảm giá đồ mùa hè cũng thu hút nhiều người đến mua sắm

Tương tự siêu thị Aeon, tại siêu thị Thành Đô cũng ghi nhận hình ảnh các mặt hàng quần áo thu đông được bán đồng thời với quần áo mùa hè

Trong khi các đồ thu đông được ghi nhận mức giá trên 200.000 đồng thì trang phục mùa hè chỉ dao động ở mức giá từ 60.000 đồng đổ lên





Thời trang mùa hè được giảm giá ở các shop

Tương tự siêu thị Aeon, tại siêu thị Thành Đô cũng ghi nhận hình ảnh các mặt hàng quần áo thu đông được bán đồng thời với quần áo mùa hè

Trong khi các đồ thu đông được ghi nhận mức giá trên 200.000 đồng thì trang phục mùa hè chỉ dao động ở mức giá từ 60.000 đồng đổ lên

Mặc dù các kệ hàng thu đông đã được bày bán rộng rãi, yếu tố thời tiết thực tế – trời vẫn còn khá oi nóng và chưa xuất hiện đợt lạnh sâu – đã tạo ra một xu hướng tiêu dùng mang tính thực tế cao. Trao đổi với nhân viên tại shop Ann (Cầu Giấy, Hà Nội), dù các loại áo thu đông đã có mặt tại nhiều điểm bán, nhưng những mẫu áo thu đông mỏng nhẹ mới là phân khúc thu hút lượng lớn khách hàng. Khách hàng rất quan tâm đến kiểu dáng mới, nhưng điều kiện thời tiết hiện tại chưa phù hợp để mặc đồ dày, khiến các thiết kế mỏng nhẹ, dễ ứng dụng trong giai đoạn giao mùa trở thành sự lựa chọn ưu tiên. Bên cạnh đó, các sản phẩm mùa hè vẫn duy trì được sức mua ổn định nhờ các đợt giảm giá tại shop.

Thời trang mùa hè được giảm giá ở các shop

Phỏng vấn nhân viên shop Ann





Chị Hạnh (36 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ chị chú ý gian hàng thời trang thu đông nhằm cập nhật xu hướng và các mẫu thiết kế mới. Ngược lại, chị tỏ ra ít quan tâm với đồ hè do e ngại nguy cơ lỗi mốt nếu mua sắm ở thời điểm giao mùa. Cùng quan tâm đến mặt hàng thu đông, chị Phương Oanh (20 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết khi mùa đông đang đến gần, chị chú ý nhiều hơn đến các sản phẩm thời trang dành cho mùa lạnh.

Phỏng vấn khách hàng tại Thành Đô

Nhìn chung, thị trường thời trang giao mùa đang phản ánh sự linh hoạt của các nhà bán lẻ trong việc cân đối giữa việc giới thiệu sản phẩm mới và thanh lý hàng tồn. Về phía người tiêu dùng, sự phân hóa giữa nhu cầu đón đầu xu hướng thu đông, đặc biệt là các dòng sản phẩm mỏng nhẹ, và xu hướng tiêu dùng thực tế với đồ hè đã tạo nên một nhịp độ mua sắm sôi động nhưng cũng đầy tính toán trong những ngày chuyển mùa này.

Vân